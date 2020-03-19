Вирусная инспекция: кабмин сделает все, чтобы в магазинах не было пустых полок

С учетом развития эпидемиологической ситуации в других странах ограничительные меры в России могут быть скорректированы — но исключительно с целью защиты здоровья граждан . Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что государство применяет проактивный подход для борьбы с распространением вируса в стране . Медицинские организации полностью готовы оказывать помощь пациентам, а государство поддержит пострадавшие от вируса и турбулентности рынков отрасли экономики.

Всегда готов

Власти страны готовы при необходимости усилить ограничения в связи с эпидемией коронавируса, отметил председатель правительства. Возможно сокращение и отмена массовых спортивных, культурных мероприятий, проведение противоэпидемических мер предприятиями и организациями, включая дезинфекцию помещений и обеспечение соответствующего режима труда работников.

Ранее государство уже приняло целый комплекс мер для того, чтобы остановить распространение инфекции на территории России. Вводятся запреты на въезд для граждан других стран, закрываются границы, отменяются авиаперевозки и железнодорожные сообщения. Так с 20 марта будет временно ограничено пассажирское сообщение с Великобританией, Соединёнными Штатами Америки и Объединёнными Арабскими Эмиратами, за исключением полётов в Лондон, Нью-Йорк и Дубай . Сохраняются требования по изоляции и жесткому медицинскому наблюдению в отношении лиц, прибывших из других стран, и контактирующих с ними граждан.

Согласно данным правительства, эпидемиологические данные говорят о том, что в большинстве случаев (80%) заболевание протекает в лёгкой форме. Однако у 15–20% заболевших, особенно у людей старшего возраста, течение болезни осложняется пневмонией. Минздрав уже провел оценку лечебной сети. Медицинские организации готовы к различным сценариям развития ситуации. Развёрнуто более 55 тыс. инфекционных коек, из них свыше 12 тыс. — реанимационных.

Глава кабмина заверил, что уже предоставлено достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких. При необходимости их число будет увеличено. Создан запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, но ответственность лежит и на самих гражданах.

— Очень многое зависит от нас самих. От того, насколько ответственно мы относимся к собственному здоровью, здоровью наших близких и родных . А для этого необходимо максимально ограничить свои контакты и в случае появления симптомов вызывать врача, — сказал Михаил Мишустин.

По его словам, многие люди только сейчас начали осознавать всю серьезность ситуации, но поводов для паники нет. Россия имеет успешный опыт в борьбе с эпидемиями как внутри страны, так и в мире, и страна справится с этой угрозой.

— Во многих европейских странах возник ажиотажный спрос на продукты из-за распространения коронавирусной инфекции, — отметил премьер. — Продуктов питания у нас достаточно. Мы и дальше будем делать всё, чтобы наши люди могли покупать свежие продукты — хлеб, молоко, мясо, — и в магазинах не было пустых полок.

Завкафедрой вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский считает, что точных прогнозов по распространению вируса пока сделать нельзя.

— Россия, конечно, сможет справиться с вирусом. Меры предосторожности, которые уже сейчас принимают власти, вполне разумны . Прогнозов дать нельзя, потому что ситуация очень непредсказуемая. В Китае были приняты политические решения, которые позволили им преодолеть пик распространения инфекции. Но никто не знает точно, сможет ли этот вирус вернуться снова и насколько у популяции образуется устойчивый иммунитет к болезни, — сказал он «Известиям».

Помочь чем смочь

Российская экономика сейчас находится в шоковом состоянии не только из-за коронавируса, но и от резкого снижения мировых цен на нефть, которые взвинтили курсы доллара и евро. Для стабилизации ситуации правительство подготовило пакет мер поддержки населения и бизнеса. Этот план включает 47 первоочередных мероприятий, из которых 35 носят неотложный характер . Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился вносить в кабмин необходимые документы максимально быстро и так же оперативно представлять их ему на подпись.

Правительство может использовать из бюджета нынешнего года резерв в объеме 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержке отраслей и граждан. Также будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий.

Первый раздел плана ориентирован на поддержку населения и обеспечение его гарантированного снабжения товарами первой необходимости .

— С завтрашнего дня на один месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенные. Мы вводим «зелёный коридор» для импортёров и крупных торговых сетей. На ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий, устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины , — подчеркнул глава правительства.

Также установлен особый порядок оплаты больничных листов для находящихся на карантине граждан, чтобы они не остались без денег.

Еще один блок помощи связан с финансовой помощью тем отраслям экономики, которые оказались в зоне риска: авиаперевозки, туризм, строительство, сферы отдыха и развлечений.

Среди мер и формирование нового списка системообразующих предприятий (их около 600). Способы их поддержки в крайнем случае сейчас прорабатывает правительство.

Завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов считает, что вскоре кабмину придется пересмотреть не только бюджет, но и первоочередные задачи из-за выпадающих в этом году нефтегазовых доходов.

— Кризисная ситуация неблагополучно скажется на состоянии целых сфер и отраслей, а не только отдельных предприятий. Очевидно, что денег у государства будет не хватать, — считает эксперт.

По его мнению, необходимо пересмотреть масштабы расходных обязательств, но не только действующих, а еще и тех, которые были объявлены президентом в послании Федеральному собранию.

Не забыть о малом

Особое внимание Михаил Мишустин уделил поддержке малого бизнеса. На три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по страховым взносам для МСП, заявил премьер-министр. Кроме того, перенесут сроки арендных платежей для тех, кто берёт в найм госимущество.

Также премьер объявил о моратории на налоговые и таможенные проверки в секторе малого и среднего предпринимательства. Бизнес сможет рассчитывать и на ряд послаблений в финансовой сфере: будут расширены программы льготного кредитования и обеспечена возможность реструктуризации выданных ранее займов «по приемлемым ставкам» , отметил Михаил Мишустин. Вместе с тем планируется предусмотреть капитализацию региональных микрофинансовых организаций для максимального охвата льготными кредитами малого и среднего бизнеса.