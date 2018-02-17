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Вирус-вымогатель из ГРУ? Американцы, британцы и австралийцы обнаружили русских «демонов»

17 февраля 2018, 07:24  •  92 • Аналитика
Россия причастна к кибератаке, в которой использовался вирус NotPetya, сообщили в США. Атака была предпринята в июне прошлого года и коснулась не только Америки, но и Европы с Азией. Ущерб выражается в миллиардах долларов. МИД Великобритании тоже считает, что кибератаку организовали российские власти. Наконец, и австралийская разведка заявила, что организацию кибератак поддержал Кремль. Эти обвинения удивительны, поскольку от действий хакеров пострадала и Россия.



По словам заместителя министра иностранных дел Великобритании Тарика Ахмада, ответственного за вопросы кибербезопасности, правительство России, а также вооружённые силы РФ ответственны за кибератаку, осуществлённую в июне 2017 года с использованием вируса NotPetya. Европейские фирмы понесли крупный ущерб от этих атак — в сотни миллионов фунтов стерлингов.



Лорд Ахмад публично приписал кибератаку NotPetya российскому правительству. Решение открыто заявить об этом подчёркивает тот факт, что Великобритания и её союзники не будут терпеть «злонамеренную киберактивность». Об этом говорится на сайте британского правительства.

Атака маскировалась «как преступное предприятие», но его главная цель — проникновение, считают в Лондоне. И первичными целями были «украинский финансовый, энергетический и государственный секторы». Тотальное проникновение вируса вызвало его дальнейшее распространение. образом вирус затронул другие европейские страны и даже саму Россию.

Лорд Тарик Ахмад от лица правительства Великобритании заявил, что российское правительство, в частности, российские военные, несут ответственность за разрушительную кибератаку NotPetya, проведённую в июне 2017 года. Цель — нарушение суверенитета Украины. «Безрассудный запуск» этого вируса нарушил деятельность предприятий в Европе, что обошлось им «в сотни миллионов фунтов».

Кремль «позиционирует Россию» как государство, «прямо противостоящее Западу». Такого «быть не должно», отметил лорд Ахмад. «Мы призываем Россию быть ответственным членом международного сообщества», — говорит он.

Далее лорд пообещал, что Соединённое Королевство будет идентифицировать, преследовать и реагировать на злонамеренную киберактивность независимо от того, откуда она приходит. Британия привержена укреплению «скоординированных международных усилий по поддержанию свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства».

Следом за ним, как отмечает западная пресса, выступил датский министр обороны Клаус Йорт Фредериксен. Он категорично заявил, что следы от атаки вируса ведут «прямо в Россию, к русским военным». Ранее сообщалось, что из-за атаки пострадали системы компании «A. P. Moller-Maersk» (Дания).

Австралия тоже обвинила Россию в хакерской атаке. Как отметила газета «The Australian» со ссылками на австралийскую разведку, а также на итоги правительственных консультаций с властями США и Великобритании, правительство Австралии пришло к выводу, что «власти России поддерживали ответственных за инцидент».

Главное же слово сказали, разумеется, США.

По мнению Вашингтона, за вирусом-вымогателем стоит Россия. Атаку с помощью вируса NotPetya в июне 2017 года организовала российская разведка, сообщила представительница Белого дома Сара Сандерс. Внедрение в компьютеры вируса-вымогателя привело впоследствии к «потерям в миллиарды долларов в Европе, Азии и Америках».

Сандерс обнаружила и стремление Кремля дестабилизировать вирусом Украину. По словам Сандерс, атака была «частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины, что ещё более явно демонстрирует российскую причастность к продолжающемуся конфликту».

Любопытно, что такое «горячее» заявление прозвучало очень уж своевременно: несколькими днями ранее американское разведсообщество предупредило, что Россия и её союзники вполне могут использовать свои «киберинструменты» для вмешательства в грядущие выборы в американский конгресс (состоятся в ноябре).
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Как видим, обвинение не просто серьёзное, но и безапелляционное. Атаку устроила Москва, и точка. И весь англоязычный хор — США, Австралия, Великобритания, — дружно поёт одну песню: виноват Кремль, вирус натравил на свободные страны Кремль. Почти вся Европа поёт вместе с Америкой и Австралией.

Вирус NotPetya стал чем-то вроде объекта, вокруг которого разрозненные демократические государства Старого Света вновь должны объединиться. «Русские идут!» Этот нелепый лозунг обрёл теперь другое, поистине страшное звучание: ежели прежде ни европейцы в массе своей, ни американцы не верили в то, что русские начнут ядерную войну в Европе, то теперь они начинают верить в другое: русские отнимут у них деньги. Вот в это верить проще, да и доказательства от всевозможных «разведок» (даже от австралийской) подоспели.

«Это также была безрассудная и неизбирательная кибератака, которая повлечёт за собой международные последствия», — предупредили Кремль в администрации Белого дома.

Русские уже отреагировали на иностранные заявления. В частности, комментируя заявление заместителя главы МИД Великобритании лорда Ахмада, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически отвергает беспочвенные обвинения в адрес России в причастности к кибератаке.

Откуда взялся столь страшный вирус, ни одна из западных разведок, а за ними и австралийская, не говорит. Как всегда, у Запада доказательства потерялись где-то «в офисе».

Между тем обвинения выдвигаются самые серьёзные: ведь речь идёт не о попытках повлиять на выборы в какой-то из стран Европы, а об ущербе на многие миллиарды. Буржуазия может простить многое, но не потерю денег.

Атака NotPetya стартовала, напомним, 27 июня прошлого года. Первыми под неё попали, как писала пресса, нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании Украины. Вирус-вымогатель пробил защиту компьютеров из шестидесяти четырёх (!) государств. Его «география» простирается от Бельгии до Дании с Германией, от Индии и Бразилии до США. Однако фокус в том, что и в России от вируса-вымогателя пострадал целый ряд крупнейших компаний, в том числе «Роснефть», «Башнефть», банк «Хоум Кредит» и, как предполагается, «Газпром» (точных данных до сих пор нет).
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«Информация» о том, что вирус NotPetya создали в ГРУ, впервые появилась в январе 2018 года. Об этом со ссылкой на некие источники в ЦРУ сообщила крупнейшая газета «Вашингтон пост».

Кибератаку 2017 г. якобы приписало «русским военным хакерам» ЦРУ. Атака NotPetya, пишет издание, уничтожила данные с компьютеров банков, энергетических компаний, высокопоставленных правительственных чиновников и аэропорта. Согласно «секретным отчётам» ЦРУ, вирус NotPetya создали «военные шпионы» из ГРУ (GRU).

Однако эту информацию непосредственно в ЦРУ отказались комментировать, указывает газета.

По мнению издания, подобные атаки «отражают растущую агрессию России в киберпространстве». Эти нападения являются «частью более широкой доктрины гибридной войны».

Эксперт сказал журналистам, что вирус NotPetya на самом деле не вымогатель, а только маскировался под вымогателя. Его задача — постоянно стирать данные с компьютеров.

Как сообщают источники из ЦРУ, хакеры работали на Главный центр специальных технологий, русское подразделение, которое активно участвует в «программе кибератак ГРУ». Ни имён, ни доказательств газета не приводит.

* * *


Какие могут быть последствия столь серьёзных обвинений в адрес Кремля?

Западные эксперты и политики ждут настоящей «огненной бури» в международной дипломатии. Британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Россия «рвёт в клочья свод правил, подрывая демократию, разрушая ударами по ключевой инфраструктуре всё то, что даёт людям работу, и обращая информацию в оружие».

Это та самая Россия, напомним, чью экономику в 2014 году «разорвал в клочья» мистер Обама.
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Ну а в США выступили в прессе бывший председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Майк Роджерс и экс-заместитель директора АНБ Рик Леджетт. Они связали вирусную атаку с вмешательством в американские выборы 2016 года.

«Одно из самых опасных заблуждений, связанных с русским вмешательством в американскую демократию, состоит в том, что оно началось и закончилось с президентскими выборами 2016 года», — считают Роджерс и Леджетт. По их мнению, правительству США следует создать целевую рабочую группу для борьбы с зарубежным влиянием, а администрация Трампа должна иметь полномочия «для сдерживания иностранных сил», замешанных «во враждебных кампаниях влияния и кибероперациях».

И как раз, заметим, гигантский оборонный бюджет США, часть которого посвящена борьбе с Россией, выделит деньги на киберподразделения. Не исключено, что планета стоит на пороге совершенно особой войны: хакерской. Войны, в которой не будут падать бомбы, но будут разрушаться компьютерные системы.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

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