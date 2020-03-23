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«Вирус уравнял шансы, как кольт». Зеленскому готовят отстранение от власти?

23 марта 2020, 19:35  •  90 • Украина


Некоторые карантинные действия украинских властей вызывают стойкое ощущение, что весь этот «коронавирусный Квартал» закончится государственным переворотом. Нет, не многотысячным майданом, не кровавыми захватами администраций и арсеналов, а тихой, почти домашней сменой власти. Такое мнение высказал в своём блоге эксперт Александр Акиншин.

«Зеленскому пообещают дать доснять очередной сезон «Слуги народа», подсунут на подпись «отречение», запишут ролик с ним в стиле «я устал, я ухожу» и после трёхдневного просмотра нон-стоп «Сватов» вместо «Лебединого озера», украинцам объявят, что власть теперь новая, что в Украине временно, из-за пандемии, введено самое чрезвычайное положение, что новый Комитет по спасению Украины будет осуществлять функции временно(!) распущенной ВР вплоть до улучшения эпидемиологической обстановки», - предрек эксперт.

Кстати, такой же позиции придерживается и политолог Михаил Чаплыга. Он сравнивает ситуацию в Украине с «Титаником», где богатые и властьимущие тоже ввели ГКЧП - закрыли нищих на нижних палубах «на карантин для их блага», а потом тупо разбазарили половину шлюпок, и потопили друг друга в борьбе за них.

«А спорим, что перед «Лебединым озером» и введением ГКЧП они соберут всех властьимущих на закрытое собрание и пояснят им на пальцах, что вирус - чепуха, а бунт голодного народа - это страх. И выйдут оттуда все оппозиционеры и скажут: «ой как страшно - ради вас народ мы хотим вас закрыть в чуланах, чтоб вы там сдохли поодиночке», - объяснил Чаплыга.

Он считает, что у нынешней власти нет иного выхода, кроме как ввести ГКЧП и осуществить очередной переворот, ведь «ГКЧП - это война власти и богатых против нищих и народа». По словам политолога, украинской элите некуда бежать (границы закрыты), они боятся остаться один на один со своим народом. «Важно посмотреть, какие фракции во вторник поддержат решение о чрезвычайном положении. Будем знать, кто есть кто. Маски будут сорваны», - прогнозирует Чаплыга. Он напомнил, что только 20% богатых истошно требуют карантин и ЧП, поскольку им есть, что терять… А еще у них есть власть, деньги и Нацгвардия. «Они знают, что медицина не спасет ни нас, ни их - вирус уравнял шансы как кольт. Теперь будет настоящая гражданская война: власти и богатых против нищего народа», - считает политолог.

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