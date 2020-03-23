«Вирус уравнял шансы, как кольт». Зеленскому готовят отстранение от власти?

Некоторые карантинные действия украинских властей вызывают стойкое ощущение, что весь этот «коронавирусный Квартал» закончится государственным переворотом. Нет, не многотысячным майданом, не кровавыми захватами администраций и арсеналов, а тихой, почти домашней сменой власти. Такое мнение высказал в своём блоге эксперт Александр Акиншин.«Зеленскому пообещают дать доснять очередной сезон «Слуги народа», подсунут на подпись «отречение», запишут ролик с ним в стиле «я устал, я ухожу» и после трёхдневного просмотра нон-стоп «Сватов» вместо «Лебединого озера», украинцам объявят, что власть теперь новая, что в Украине временно, из-за пандемии, введено самое чрезвычайное положение, что новый Комитет по спасению Украины будет осуществлять функции временно(!) распущенной ВР вплоть до улучшения эпидемиологической обстановки», - предрек эксперт.Кстати, такой же позиции придерживается и политолог Михаил Чаплыга. Он сравнивает ситуацию в Украине с «Титаником», где богатые и властьимущие тоже ввели ГКЧП - закрыли нищих на нижних палубах «на карантин для их блага», а потом тупо разбазарили половину шлюпок, и потопили друг друга в борьбе за них.«А спорим, что перед «Лебединым озером» и введением ГКЧП они соберут всех властьимущих на закрытое собрание и пояснят им на пальцах, что вирус - чепуха, а бунт голодного народа - это страх. И выйдут оттуда все оппозиционеры и скажут: «ой как страшно - ради вас народ мы хотим вас закрыть в чуланах, чтоб вы там сдохли поодиночке», - объяснил Чаплыга.Он считает, что у нынешней власти нет иного выхода, кроме как ввести ГКЧП и осуществить очередной переворот, ведь «ГКЧП - это война власти и богатых против нищих и народа». По словам политолога, украинской элите некуда бежать (границы закрыты), они боятся остаться один на один со своим народом. «Важно посмотреть, какие фракции во вторник поддержат решение о чрезвычайном положении. Будем знать, кто есть кто. Маски будут сорваны», - прогнозирует Чаплыга. Он напомнил, что только 20% богатых истошно требуют карантин и ЧП, поскольку им есть, что терять… А еще у них есть власть, деньги и Нацгвардия. «Они знают, что медицина не спасет ни нас, ни их - вирус уравнял шансы как кольт. Теперь будет настоящая гражданская война: власти и богатых против нищего народа», - считает политолог.