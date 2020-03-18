Вирус уничтожает санкции и европейскую "книжную сказочку"

Представитель международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил о необходимости пересмотреть отношения с Россией, ведь в сложные времена страны должны помогать друг другу. А также отметил, что, помимо всего, сегодняшний кризис мощно ударит по экономике Евросоюза.

В беседе с "Известиями" он заметил, что отказаться от антироссийских санкций следовало ещё до кризиса, который последовал за распространением коронавируса. И подчеркнул, что теперь, когда границы закрыты, это более актуально.

Более того, Вальдемар Гердт уже на ближайшем заседании комитета намерен поднять этот вопрос. Официальный представитель фракции "Левые" в международном комитете бундестага Александр Ной выступил в поддержку такой инициативы.

Однако, по мнению сенатора Алексея Пушкова, вероятным камнем преткновения может стать позиция канцлера Ангелы Меркель, и это серьёзная проблема для того, чтобы реализовать идею немецких политиков.

Он подчеркнул, что на самом деле "большая часть немецкого бизнеса заинтересована в снятии санкций", но не уверен, что "инициативу "Альтернативы для Германии" поддержат другие".

С другой стороны, в ЕС уже звучат голоса недовольных из числа представителей государств союза. Например, Александр Вучич прямо сказал сербам, что ждать помощи от европейцев не следует.

До свидания, ЕС. Здравствуй, Китай?

Президент Сербии Александр Вучич в своей речи в связи с введением в стране чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса фактически говорил о предательстве международных партнёров. Он ясно дал понять, что никакой "великой международной солидарности" не существует. Кроме того, нет и европейской солидарности.

"Все это оказалось книжной сказочкой", - подчеркнул Вучич, добавив, что буквально сегодня обратился с письмом к председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы рассказать о своей позиции.

Вучич напомнил, что теперь Сербия не может импортировать из ЕС ни товары, ни лекарства, ни медицинскую технику. Это распоряжение именно европейских властей. И те же европейские власти в своё время выдали предписание не вести торговлю с Китаем.

"Когда этим людям нужны были сербские деньги, они заставляли торговать на их условиях, чтобы европейские компании получали наши деньги, - добавил Вучич. - Когда настали тяжёлые времена, сербские деньги оказались не нужны".

Теперь Александр Вучич заявляет, что надеется на поддержку Китая, а также верит, что "китайский народ поможет".

Россия решает свои проблемы, оглядываясь на уроки партнёров

Президент Владимир Путин накануне констатировал, что массового проникновения заболевания в Россию удалось избежать:

Нам удалось сдержать массовое проникновение и распространение болезни в России. Сейчас, несмотря на потенциально высокий уровень риска, ситуация в целом находится под контролем.

Президент добавил, что "большинство государств уже столкнулись с последствиями, в некоторых странах (КНР или Республика Корея) ситуация меняется к лучшему, это совершенно очевидный факт". К сожалению, сложной пока остаётся ситуация в Европе. И везде "принимаются меры чрезвычайного характера". Среди них карантин, закрытие границ, отмена авиасообщения.

"Меры оправданны и продиктованы обстоятельствами", - подчеркнул Путин, добавив, что "вирусы никогда не имеют никаких государственных границ". Понимая это обстоятельство, мы должны делать всё возможное для защиты собственного населения.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что накануне было проведено первое заседание координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Его задача - постоянный мониторинг ситуации и выработка оперативных решений по защите людей от этой опасной инфекции, а также подготовка мер по поддержке отраслей и предприятий, которые оказались в наиболее сложной ситуации".

Статистические данные распространения коронавируса в России и в мире озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что ситуация остаётся "достаточно сложной". Но если в мире 182 тысячи заболевших, то в России, согласно вчерашнему отчёту Голиковой, лишь 114 человек. Причём 110 случаев - завезённые.

Путин, очерчивая круг задач на ближайшие дни, сообщил, что сейчас следует резко нарастить объёмы выпуска тест-систем для оперативной диагностики коронавируса.

"Этим уже занимаются коллеги в государственном научном центре "Вектор" и НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, а также специалисты учреждений Минздрава России и Федерального медико-биологического агентства. Используем и ресурс международного сотрудничества. Российский фонд прямых инвестиций профинансирует совместные разработки с японскими партнёрами, чтобы уже в апреле наладить производство экспресс-тестов. Потенциально это будет первый в мире именно портативный экспресс-тест".

Кроме того, российские учёные в разных точках страны заняты разработкой вакцины от коронавирусной инфекции. Добавим, в регионах России действует особый режим, предполагающий отказ от массовых мероприятий или, например, перевод учащихся на дистанционное обучение. Многие работодатели также приняли решение дать людям возможность работать изолированно.

Вся актуальная информация о заболевших в России и в целом ситуации с распространением коронавируса, а также симптомах заболевания и методах профилактики доступна на официальном сайте властей страны стопкоронавирус.рф. Кроме того, действует горячая линия 8-800-2000-112. Телефон круглосуточный.