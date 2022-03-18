Вирус только для славян? Распоряжение директора ЦРУ вспомнили через 20 лет

В ходе спецоперации на Украине вскрылась информация об экспериментах, проводимых в биологических лабораториях под кураторством США.

В Минобороны России сообщили, что в биолабораториях на Украине проводились опыты с использованием опасных патогенов. Об этом стало известно в рамках спецоперации России на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что Украину, по всей видимости, можно считать крупнейшим проектом с точки зрения Пентагона в рамках этой экспериментальной деятельности.

Кроме того, американцы развернули широкую сеть из сотен аналогичных биолабораторий, действующих по всему миру. Близ границ России также функционируют подобные структуры, что не может не вызвать у Москвы опасений.

Как указал заместитель директора Института государства и права РАН Александр Звягинцев, обнаруженные сейчас свидетельства биологических экспериментов США - далеко не сенсация.

В своей публикации для "Российской газеты" эксперт отмечает, что на Украине находится минимум 13 лабораторий, в которых может идти разработка бактериологического оружия.

Важно понимать, что такую деятельность США ведут не первый год.

И хотя власти США отрицают свою причастность к разработке биологического оружия на Украине, в 1999 году тогдашний директор ЦРУ Джордж Тенет поставил задачу перед ВПК создать патогены, которые будут этнически специфичными, указал эксперт.

"Тем не менее известно, что ещё в 1999 году директор ЦРУ Джордж Тенет, возглавлявший это ведомство с 1997 по 2004 год, поставил задачу перед ВПК создать патогены, которые будут этнически специфичными. Таким образом, предположения о создании биологического оружия, которое поражало бы людей определённой этнической принадлежности, но было бы безопасно для других рас, - не пустой звук. Судя по тому, что биологические материалы брались у сотен военнослужащих украинской армии, американские вирусологи нацелились именно на наше население, ведь и русские, и украинцы принадлежат к одной этнической группе", - добавил он.