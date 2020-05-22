Вирус с возвратом: Путин призвал быть готовыми ко второй волне эпидемии

Вторая волна коронавируса доставит стране гораздо меньше неприятностей. При этом ожидать, что тогда уже будет доступна вакцина от инфекции не стоит. Об этом «Известиям» рассказали вирусологи, комментируя совещание с Владимиром Путиным по эпидемиологической обстановке в стране . 22 мая глава государства заявил, что вторую волну эпидемии в России можно ожидать осенью — с октября по ноябрь . В Москве же допустимо говорить о стабилизации ситуации, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Снижение количества госпитализаций отметила и участвовавшая в совещании главврач 52-й городской больницы Марьяна Лысенко . При этом в столице не утихают страсти по поводу ошибок приложения по социальному мониторингу граждан , которое может пригодиться и во время второй волны. Однако другим регионам переживать не стоит, как рассказал «Известиям» министр цифрового развития Максут Шадаев, «Социальный мониторинг» не будет распространен на всю Россию.

Быть готовым

Во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране Владимир Путин отметил, что другая волна «возможна осенью, конец октября — ноябрь». Он подчеркнул, что «мы тоже должны это иметь в виду и быть готовыми к такому развитию ситуации».

По мнению российского вирусолога, профессора медицинских наук Анатолия Альтштейна, вторая волна коронавируса доставит стране «гораздо меньше неприятностей, чем нынешняя».

— Мы успеем подготовиться, мы уже готовы к работе с этой эпидемией. Но надеяться на то, что ко второй волне будет достаточно вакцины — это утопия. Она, конечно, к тому времени уже появится, но вряд ли будет широко распространена и доступна, — пояснил ученый.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Владимир Путин на совещании также отметил, что в целом по стране эпидемиологическая ситуация стабилизируется. «Если еще неделю назад темп прироста новых случаев выявления коронавируса по России был 5,9%, то сегодня он составляет 3,5%». Особое внимание президент обратил на необходимость сохранить запас прочности системы здравоохранения.

— Из 165 тыс. специализированных коек, развёрнутых для помощи людям с тяжёлыми осложнениями, вызванными коронавирусом, используется порядка 110 тыс., — сообщил он.

Обращаясь к главе Минздрава Анатолию Мурашко, Владимир Путин отметил, что план по оснащению аппаратами ИВЛ специальных коек не выполнен, но 91,8% мест пока свободны. В то же время, план по развертыванию коек с кислородом перевыполнен, свободны 34% от имеющегося фонда.

Глава государства также подчеркнул, что за последние две недели общее число проведенных тестов на коронавирус по всей стране выросло почти на 3 млн, однако на этом останавливаться нельзя и объемы проверки нужно наращивать.

Страна вышла на «уверенное плато», заверила глава Роспотребнадзора Анна Попова , а вице-премьер Татьяна Голикова подкрепила этот вывод цифрами. По ее словам, среднесуточный прирост зараженных в России на сегодня замедлился до 2,8%. Ситуация, которая складывается за прошедшие 10 дней — после того, как 12 мая Владимир Путин отменил режим нерабочих дней на федеральном уровне — «дает нам основания говорить, что страна все-таки перешла в режим стабилизации».

— Принимая для себя стратегию смягчения, мы очень долго думали о том, какой показатель выбрать в качестве основного, для того чтобы оценивать, как движется страна, — подчеркнула вице-премьер. — Мы определили этот показатель оценки как коэффициент распространения инфекции, который не должен превышать единицу, чтобы инфекция не распространялась.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Цель состоит в том, чтобы, не допускать превышения этого показателя и снижать его до значения 0,5 и менее. Сейчас количество регионов, которые демонстрируют коэффициент распространения инфекции менее единицы и равный единице, составляет 47.

Маски никуда не денутся

Сергей Собянин также заявил о стабилизации ситуации в столице, и осторожно заметил: властям удалось сгладить рост и снизить темпы, но эпидемия все-таки еще не прошла . В мощном резерве останется и продолжит работу целый ряд клиник, заверил градоначальник. Кроме того он сообщил, что Москва начнет постепенно возвращаться к нормальной жизни и увеличению плановой помощи больным (тем из них, кто страдает не от коронавируса).

О положительной тенденции, наблюдаемой в 52-й городской больнице заявила ее главврач Марьяна Лысенко: число выписываемых пациентов на этой неделе на 13% превысило число поступающих, наконец-то начали появляться пустующие реанимационные койки.

— Мы являемся стационаром первого эшелона, то есть к нам на госпитализацию едут только тяжёлые пациенты. На 18% у нас снизилось количество госпитализаций за эту неделю. Ровно так же на 13% снизилось количество госпитализаций в отделение реанимации, — сообщила врач на совещании с президентом.

В беседе с «Известиями» Марьяна Лысенко пояснила, что неправильно утверждать, будто бы снизить количество больных за прошедшую неделю помог введенный в столице масочный режим. По ее словам, помимо ношения масок в городе достаточно серьезно соблюдались меры самоизоляции и карантинные мероприятия . «Все это в целом безусловно повлияло на то, что не было взрыва пациентов, как у коллег в других странах», отметила главврач.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— То, что мы поэтапно и осторожно выходим из карантинных мероприятий — это тоже играет свою роль. Масочный режим — одна из составляющих этого, так же, как и социальное дистанцирование. Особенно в общественных местах, его безусловно следует сохранить, — заявила медик.

Она призвала обратить внимание на страны, которые первыми столкнулись с этим COVID-19 . «Они носят маски и без коронавируса, когда понимают, что нездоровы и могут подвергнуть опасности людей, которые находятся с ними рядом».

— Они же защищают не себя, а других. Это важная и правильная культура, которой нам тоже нужно учиться, учитывая, что вирус с нами останется, будет с нами сосуществовать. Для того, чтобы предотвратить серьезные проблемы, мы должны научиться жить немного в других условиях, они несложные, — заверила Марьяна Лысенко.

По ее словам, чем больше мы будем в них встраиваться, тем быстрее вернемся к нормальному образу жизни.

Москва сама

Несмотря на стабилизацию ситуации в столице, по словам Сергея Собянина, введенные ограничения, в том числе пропускной режим, самоизоляция, требование носить маску в общественных местах, продолжат действовать.

Мэр не уточнил на какой срок будет продлен режим ограничений , крайней датой продолжает оставаться 31 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, между тем, в тот же день объявил об отмене в Подмосковье цифровых пропусков.

В столице остаются в силе и требования к тем, кто все же заразился коронавирусом, но переносит болезнь в легкой форме дома. Для всех них по-прежнему остается обязательной установка приложения «Социальный мониторинг» , которое фиксирует геолокацию пользователя и тем самым позволяет следить, чтобы больной не нарушал предписания врачей, то есть не покидал жилище.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев



Приложение раз в несколько часов просит пользователей прислать селфи из дома, при этом фотографии с закрытыми глазами или слишком темные кадры не принимаются. Фото нужно отослать в течение 15 минут. В противном случае гражданина ждет штраф в 4 тыс. рублей.

Пользователи жалуются, что приложение выставляет штрафы ошибочно. В App Store у него уже 1483 отрицательных отзыва. Пользователь Juli1515 пишет: «Пользуюсь системой IOS. Когда пришло первое уведомление установить приложение, его еще не было в App Store. Писали, что скоро появится. Я проверяла его. Но открыла сегодня Госуслуги и получила штраф 4000 за то, что не использую приложение. Другой телефон мне никто не предоставил, оповещение, что приложение доступно и для айфонов не приходило, могли бы оповестить».

Стоит отметить, что правительство Москвы обещает предоставлять мобильные телефоны с предустановленным приложением всем, кому это понадобится.

Другие пользователи жалуются, что «Социальный мониторинг» просит прислать селфи в четыре часа утра либо отказывается принимать фотографию, не идентифицирует лицо человека по снимку.

Как заявил «Известиям» Максут Шадаев, Минцифра не в силах повлиять на разработчиков программы для того, чтобы исправить все недочеты.

— Это не наше приложение, оно у нас нигде не проходило, это собственная инициатива Москвы. Оно разработано и функционирует за деньги города, является приложением регионального уровня. Поэтому мы им ничего поручить не можем, — признал министр.

Он также заверил «Известия», что на федеральном уровне распространять данное приложение по примеру Москвы власти не планируют.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Между тем, ошибочные штрафы продолжают приходить даже тем, кому уже публично пообещали все исправить. Инвалид первой группы Ирина Карабулатова после неудачной операции на позвоночник уже год прикована к постели. На домашний карантин ее отправили из-за ОРВИ. «Социальный мониторинг» выписал ей штраф за «нарушение самоизоляции».

Столичные власти пообещали аннулировать предписание, однако на следующий день Ирина вновь получила уведомление о штрафе в 4 тыс. рублей. Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков признал, что это техническая ошибка и пообещал удалить выписанный штраф.