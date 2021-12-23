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«Вирус продолжает распространяться»: в России выявили 25 667 новых случаев COVID-19

23 декабря 2021, 12:55  •  56 • В России
В России за минувшие сутки было выявлено 25 667 новых случаев коронавирусной инфекции. В то же время в стране полностью выздоровели 41 645 человек, 1002 пациента умерли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» являются наиболее эффективными вакцинами в мире против коронавирусного штамма «омикрон». Он также заметил, что у Владимира Путина наблюдается очень высокий уровень антител после применения отечественных вакцин. По данным Роспотребнадзора, инкубационный период при заражении «омикроном» составляет от трёх до шести дней, что меньше, чем у штамма «дельта». При этом в ВОЗ заявили, что человечество находится в разгаре пандемии COVID-19 и допустили, что заболевание станет сезонным, но от этого не менее опасным.
 
РИА Новости © Виталий Тимкив
 

В России за минувшие сутки было выявлено 25 667 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время в стране полностью выздоровели 41 645 человек, 1 002 пациента умерли.

Наибольшее число новых случаев за прошедшие 24 часа зафиксировано в Москве (3062), Санкт-Петербурге (2198) и Московской области (959).

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 10 318 650. С начала пандемии в России вылечились 9 139 166 человек, умер 301 271 пациент.

Согласно данным Роспотребнадзора, в стране за время пандемии было проведено более 236,8 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19.

Россия занимает пятое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии зафиксировано свыше 277,1 млн случаев заболевания, больше всего в США (51,5 млн), Индии (34,7 млн) и Бразилии (22,2 млн), и Великобритании (11,7 млн).

От осложнений в связи с COVID-19 по всему миру скончались более 5,3 млн человек. Наибольшее число жертв зарегистрировано в США (812 тыс.), Бразилии (618 тыс.) и Индии (478,3 тыс.).

Человечество находится в разгаре пандемии коронавирусной инфекции, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове. По её словам, инфекция распространяется в любых условиях.

«Вирус продолжает распространяться. Станет ли вирус эндемическим — вероятно. Возможно, будут сезонные вариации. Но это не значит, что он будет менее опасен, это значит, что он будет медленнее распространяться», — цитирует её ТАСС.

Она также указала на важность вакцинации, которая сокращает количество случаев тяжёлой формы заболевания и летальных исходов. В свою очередь, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус прогнозирует, что в предстоящем году будет достаточно доз вакцин для того, чтобы привить от коронавируса всё взрослое население Земли, а также сделать бустерную инъекцию лицам из групп риска.

«Мы должны покончить с этой пандемией в 2022 году», — добавил глава ВОЗ.

Российские препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт» являются наиболее эффективными вакцинами в мире против коронавирусного штамма «омикрон». Об этом в интервью «Россия 24» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это понятно даже специалистам.

Накануне сообщалось, что у людей, вакцинированных «Спутником V» и ревакцинированных «Спутником Лайт», есть нейтрализующие антитела к штамму «омикрон». При этом их в три-семь раз больше, чем у зарубежных мРНК-вакцин от Pfizer и Moderna.

Имеющиеся сведения о быстром распространении омикрон-штамма говорят о том, что инкубационный период при заболевании этой мутацией SARS-CoV-2 меньше, чем у штамма «дельта». Об этом заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«По сегодняшним данным, инкубационный период при заражении вариантом «омикрон» чаще всего составляет три-шесть дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее в Минздраве указали, что характерными симптомами штамма «омикрон» являются першение в горле, субфебрильная лихорадка и мышечные боли (миалгия).

Также на russian.rt.com «Состояние всех пациентов стабильное»: в России выявлен 41 случай инфицирования «омикроном»

В преддверии большой пресс-конференции Владимира Путина официальный представитель Кремля также отметил, что он, как и глава государства, имеет высокий уровень антител благодаря вакцинации препаратами, разработанными в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

«У него действительно очень высокий уровень антител, у него титры очень высокие. Он только что ревакцинировался, был сделан бустер, и плюс он ещё принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому, я надеюсь, это достаточный уровень защиты», — заметил Песков.

23 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве проходит 17-я по счёту большая пресс-конференция главы государства. Её особенность заключается в эпидемиологических мерах — журналисты трижды сдают ПЦР-тест, а все присутствующие должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

«Мы технологически адаптировались к условиям пандемии — это раз. Мы сейчас находимся в относительно спокойном периоде пандемии с эпидемиологической точки зрения, что позволяет при соблюдении установленных Роспотребнадзором мер предосторожности провести это мероприятие с очным присутствием президента. Это всегда удобнее и для него, и удобнее для журналистов», — заявил Песков в интервью НТВ.

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