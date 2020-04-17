«Вирус пошёл в регионы»: Путин заявил о ещё не пройденном в России пике заболеваемости COVID-19

В России ещё не пройден пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что сейчас с распространением COVID-19 столкнулись регионы страны. В связи с этим глава государства призвал руководителей субъектов с особой ответственностью подходить к реализации поставленных задач в борьбе с эпидемией. Путин также пожелал успехов всем, кто задействован в создании вакцин от COVID-19, выразив надежду, что работы в этом направлении завершатся «как можно быстрее».

В России ещё не пройден пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, по-прежнему очень высоки риски, связанные с распространением заболевания.

«Москва первая столкнулась с этой проблемой, но мы видим, что вирус пошёл в регионы России и там нет такого изобилия, прямо скажем, которое есть в Москве. Нет такого количества коечного фонда, нет федеральных медицинских учреждений, нет столько ведомственных медицинских учреждений. Поэтому там, в регионах на территории, работа должна вестись сегодня особенно напряжённо», — заявил Путин.

В связи с этим, по его словам, необходимо, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех возможных сложностей. В частности, глава государства указал на сложную эпидемситуацию во Владимирской и Иркутской областях, республиках Коми и Удмуртия, Забайкальском крае.

«Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объёме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов, реализовать любой сценарий, какой бы ни сложился у нас на каждой из наших территорий. Бережёного бог бережёт», — добавил президент.

Он указал, что на каждом руководителе региона лежит персональная ответственность относительно повышения возможностей системы здравоохранения, поскольку речь идёт о здоровье и жизни людей.

Комментируя слова губернатора Владимирской области Владимира Сипягина о том, что регион получает препарат «Гидроксихлорохин» всего лишь на 50 человек, Владимир Путин заметил, что руководители регионов должны справляться с объективными трудностями. Ранее правительство поручило использовать незарегистрированный китайский препарат для лечения коронавирусной инфекции.

«Объективные трудности, конечно, существуют, но вы затем там и сидите, и работаете, чтобы преодолевать все трудности объективного и субъективного характера… Активнее просто нужно действовать, активнее. И быстрее. Несмотря ни на какие трудности, ни на какие сложности. Каждый руководитель региона должен на своём месте понимать: к обозначенному сроку нужный объём и должного качества работа должна быть исполнена», — констатировал Путин.

Владимир Путин на совещании с губернаторами

Президент подчеркнул, что на поддержку регионального здравоохранения уже было предоставлено более 50 млрд рублей, а в пятницу, 17 апреля, правительство выделило ещё свыше 36 млрд рублей на дополнительные заявки.

«Вот сегодня только с утра разговаривал с председателем правительства, деньги, которые выделены для регионов, не разбираются в нужном объёме. Своевременно доводятся до регионов — не все их осваивают вовремя», — указал Путин.

Глава государства также выразил уверенность, что Россия в обязательном порядке преодолеет текущую эпидемию COVID-19.

«Мы пройдём этот сложный этап, и эта победа будет тем весомее, если в это непростое время мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах, более сильной, более современной, эффективной и доступной, чтобы такие качественные, реальные перемены прежде всего почувствовали наши граждане», — сказал он.

Работа над вакцинами

Вместе с тем министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о начале доклинических испытаний вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, уже «есть обнадёживающие результаты». В то же время на клинических испытаниях находятся пять препаратов, ещё четыре проходят государственную регистрацию.

«Мы задействовали сегодня все регуляторные механизмы, в том числе возможность запараллелить некоторые из них. Но мы понимаем, что, помимо просто выпуска вакцины, должны быть подтверждены вопросы её безопасности и эффективности. Мы стараемся и с научным, экспертным сообществом разрабатываем эти варианты, в том числе для тех вакцин, которые уже имеют базу применения при других заболеваниях и могут быть допущены в практику быстрее. Все варианты сегодня рассматриваются и разрабатываются», — пояснил Мурашко.

Президент России пожелал успехов всем, кто работает в этом направлении, и выразил надежду, что работы по созданию вакцины будут завершены «как можно быстрее».

Согласно последним данным, во всех 85 субъектах Российской Федерации зарегистрировано 32 008 случаев заражения COVID-19 при более чем 1,71 млн проведённых исследований. Между тем известно о 273 случаях летального исхода (0,85%) и 2 590 (8,1%) выздоровевших. Как отметила руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова, в стране сохраняются очень плавные темпы прироста заболевания коронавирусной инфекцией нового типа — показатели не выходят за уровень 20% ежедневно.