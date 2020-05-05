Вирус отступает — кризис наступает. Стальной удар по экономике Украины • 184 • Украина

Маячащее на горизонте завершение глобального карантина не внушает большого оптимизма, потому что за окончанием санитарного кризиса мировую экономику ожидает кризис экономический. Украина уже ощущает на себе его проявления в сфере металлургии. И это только начало.



Согласно данным Государственной казначейской службы Украины, по итогам апреля 2020 года доходы государственного бюджета составили 104 млрд. гривен, что на 11,6% меньше плана и на 7,1% меньше результатов апреля 2019 года. В общий фонд госбюджета в апреле было зачислено 91 млрд. гривен, что на 15,7% меньше планового показателя и на 12,6% ниже прошлогоднего уровня за аналогичный период. Сильнее всего сократились таможенные поступления. В апреле они принесли в казну только 19,6 млрд. грн., что меньше плана на 36,4% и меньше прошлогоднего результата на 22,7%. Всего за четыре месяца этого года таможенные поступления составили 84,8 млрд грн., то есть на 16% ниже относительно января-апреля 2019 года.



Одной из главных причин обвала бюджетных поступлений является глубокое падение производственной активности в сфере металлургии. Так, согласно свежим данным объединения «Укрметаллургпром», по итогам апреля текущего года выплавка стали снизилась на 27% по сравнению с мартом. Производство чугуна в апреле снизилось на 23,1%, до 1,4 млн тонн, а проката – на 22,9%, до 1,264 млн тонн. Еще сильнее упало производство труб – на 25% в годовом выражении. В свою очередь, движущей силой падения производства является падение спроса на внешних рынках. В особенности на европейском рынке, который является самым ёмким для украинской продукции горно-металлургического комплекса. Из-за карантина и последовавшей остановки крупнейших металлургических предприятий Евросоюза, потребление чугуна и стали существенно сократилось. В частности, по данным европейской ассоциации металлотрейдеров EUROMETAL, из-за последствий коронавируса спрос на металл в различных сегментах упал от 20% до 60%. Особенно сильно упало количество заказов от автомобилестроительных заводов и в сфере строительства. Согласно прогнозам, ситуация в мае будет ненамного лучше, а восстановление прежних объемов потребления металла может затянуться на многие месяцы.



Между тем, падение производства в Европе уже привело к серьезным потерям для украинских металлургов. Так, по итогам первых трех месяцев 2020 года выручка от экспорта черных металлов упала на 15% по сравнению с прошлым годом. И это без учета данных за апрель, которые пока еще не публиковались. Столь удручающие результаты не вызывают удивления, учитывая, что на рынок ЕС приходится 30-40% украинского экспорта металла. В целом для экономики страны текущая производственная яма грозит серьезными последствиями. С учетом смежных отраслей доля металлургии в структуре ВВП занимает около 12%. В структуре экспорта в 2018 году доля черных металлов составляла 21%. Более того, ситуация усугубляется еще и тем, что украинские металлургические заводы критически зависимы от внешних рынков. Порядка 80% продукции идет на экспорт и только 20% потребляется на внутреннем рынке. Исходя из этого последствия текущего падения для экономики трудно переоценить.



Но это еще не все. Откровенно неудачные два квартала 2020 года – только первый этап кризиса, связанный с прямыми издержками коронавируса. Вскоре проявятся его косвенные последствия.



Дело в том, что текущий обвал производства в Европе вынуждает Брюссель задействовать протекционистские меры, чтобы поддержать предприятия стран-участников сообщества. В частности, европейская сталелитейная ассоциация Eurofer сегодня делает все возможное, чтобы убедить Еврокомиссию значительно сократить импорт металла. Речь идет об урезании импортных квот на 75% в течении, по меньшей мере, полугода. Это означает, что страна, исчерпавшая свою квоту на поставку в ЕС, будет вынуждена платить пошлину в размере 25%. Такая пошлина фактически является заградительной и именно такой пошлины оказалось достаточно, чтобы Дональд Трамп смог снизить объемы импорта китайской продукции. Под ограничения Еврокомиссии рискуют попасть 26 наименований продукции металлургии. Для Украины ограничения затронут 12 позиций. Между тем, в конце апреля Украина уже исчерпала европейскую квоту по такой важной позиции как бесшовные трубы из нержавеющей стали. На грани исчерпания и квоты по другим видам продукции. И если Брюссель одобрит ограничительные меры, украинской металлургии будет нанесен второй удар, который уже может оказаться летальным для ряда предприятий отрасли.



Однако удивительно то, что правительство Украины умудряется еще и усугубить эту беспросветную ситуацию. В Киеве делают все, чтобы приземление на дно кризиса получилось как можно жестче. К примеру, на фоне надвигающейся катастрофы, власти позволили энергетикам повысить цены на электроэнергию. Произошло это из-за решения снизить выработку на энергоблоках АЭС, что привело к сокращению предложения электроэнергии и вылилось в ценовой скачок. Так энергетики спасаются от растущих убытков, но таким образом они вгоняют в убытки металлургию, которая является крупным потребителем электроэнергии. Еще один удар по отрасли наносят «Украинские железные дороги», где несмотря на тяжелейшую экономическую ситуацию в стране, намечается очередное повышение тарифа. И это при том, что только в 2019 году он был увеличен на 14,2%. «Контрольный выстрел» в экономику и, в частности, в металлургию готовится сделать правительство. Из-за дефицита бюджета Киев вскоре намерен приостановить возмещения по НДС для металлургов. Вместе с тарифной нагрузкой, падением спроса и исчерпанием европейских квот – дело рискует обернуться банкротством целой отрасли.



Пожалуй, худшее сочетание «мер» в текущих условиях трудно придумать. А вместо спасательного круга власти бросают кирпич на шею тонущей экономики.

Маячащее на горизонте завершение глобального карантина не внушает большого оптимизма, потому что за окончанием санитарного кризиса мировую экономику ожидает кризис экономический. Украина уже ощущает на себе его проявления в сфере металлургии. И это только начало.Согласно данным Государственной казначейской службы Украины, по итогам апреля 2020 года доходы государственного бюджета составили 104 млрд. гривен, что на 11,6% меньше плана и на 7,1% меньше результатов апреля 2019 года. В общий фонд госбюджета в апреле было зачислено 91 млрд. гривен, что на 15,7% меньше планового показателя и на 12,6% ниже прошлогоднего уровня за аналогичный период. Сильнее всего сократились таможенные поступления. В апреле они принесли в казну только 19,6 млрд. грн., что меньше плана на 36,4% и меньше прошлогоднего результата на 22,7%. Всего за четыре месяца этого года таможенные поступления составили 84,8 млрд грн., то есть на 16% ниже относительно января-апреля 2019 года.Одной из главных причин обвала бюджетных поступлений является глубокое падение производственной активности в сфере металлургии. Так, согласно свежим данным объединения «Укрметаллургпром», по итогам апреля текущего года выплавка стали снизилась на 27% по сравнению с мартом. Производство чугуна в апреле снизилось на 23,1%, до 1,4 млн тонн, а проката – на 22,9%, до 1,264 млн тонн. Еще сильнее упало производство труб – на 25% в годовом выражении. В свою очередь, движущей силой падения производства является падение спроса на внешних рынках. В особенности на европейском рынке, который является самым ёмким для украинской продукции горно-металлургического комплекса. Из-за карантина и последовавшей остановки крупнейших металлургических предприятий Евросоюза, потребление чугуна и стали существенно сократилось. В частности, по данным европейской ассоциации металлотрейдеров EUROMETAL, из-за последствий коронавируса спрос на металл в различных сегментах упал от 20% до 60%. Особенно сильно упало количество заказов от автомобилестроительных заводов и в сфере строительства. Согласно прогнозам, ситуация в мае будет ненамного лучше, а восстановление прежних объемов потребления металла может затянуться на многие месяцы.Между тем, падение производства в Европе уже привело к серьезным потерям для украинских металлургов. Так, по итогам первых трех месяцев 2020 года выручка от экспорта черных металлов упала на 15% по сравнению с прошлым годом. И это без учета данных за апрель, которые пока еще не публиковались. Столь удручающие результаты не вызывают удивления, учитывая, что на рынок ЕС приходится 30-40% украинского экспорта металла. В целом для экономики страны текущая производственная яма грозит серьезными последствиями. С учетом смежных отраслей доля металлургии в структуре ВВП занимает около 12%. В структуре экспорта в 2018 году доля черных металлов составляла 21%. Более того, ситуация усугубляется еще и тем, что украинские металлургические заводы критически зависимы от внешних рынков. Порядка 80% продукции идет на экспорт и только 20% потребляется на внутреннем рынке. Исходя из этого последствия текущего падения для экономики трудно переоценить.Но это еще не все. Откровенно неудачные два квартала 2020 года – только первый этап кризиса, связанный с прямыми издержками коронавируса. Вскоре проявятся его косвенные последствия.Дело в том, что текущий обвал производства в Европе вынуждает Брюссель задействовать протекционистские меры, чтобы поддержать предприятия стран-участников сообщества. В частности, европейская сталелитейная ассоциация Eurofer сегодня делает все возможное, чтобы убедить Еврокомиссию значительно сократить импорт металла. Речь идет об урезании импортных квот на 75% в течении, по меньшей мере, полугода. Это означает, что страна, исчерпавшая свою квоту на поставку в ЕС, будет вынуждена платить пошлину в размере 25%. Такая пошлина фактически является заградительной и именно такой пошлины оказалось достаточно, чтобы Дональд Трамп смог снизить объемы импорта китайской продукции. Под ограничения Еврокомиссии рискуют попасть 26 наименований продукции металлургии. Для Украины ограничения затронут 12 позиций. Между тем, в конце апреля Украина уже исчерпала европейскую квоту по такой важной позиции как бесшовные трубы из нержавеющей стали. На грани исчерпания и квоты по другим видам продукции. И если Брюссель одобрит ограничительные меры, украинской металлургии будет нанесен второй удар, который уже может оказаться летальным для ряда предприятий отрасли.Однако удивительно то, что правительство Украины умудряется еще и усугубить эту беспросветную ситуацию. В Киеве делают все, чтобы приземление на дно кризиса получилось как можно жестче. К примеру, на фоне надвигающейся катастрофы, власти позволили энергетикам повысить цены на электроэнергию. Произошло это из-за решения снизить выработку на энергоблоках АЭС, что привело к сокращению предложения электроэнергии и вылилось в ценовой скачок. Так энергетики спасаются от растущих убытков, но таким образом они вгоняют в убытки металлургию, которая является крупным потребителем электроэнергии. Еще один удар по отрасли наносят «Украинские железные дороги», где несмотря на тяжелейшую экономическую ситуацию в стране, намечается очередное повышение тарифа. И это при том, что только в 2019 году он был увеличен на 14,2%. «Контрольный выстрел» в экономику и, в частности, в металлургию готовится сделать правительство. Из-за дефицита бюджета Киев вскоре намерен приостановить возмещения по НДС для металлургов. Вместе с тарифной нагрузкой, падением спроса и исчерпанием европейских квот – дело рискует обернуться банкротством целой отрасли.Пожалуй, худшее сочетание «мер» в текущих условиях трудно придумать. А вместо спасательного круга власти бросают кирпич на шею тонущей экономики. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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