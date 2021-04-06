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«Вирус не отступил»: Мишустин призвал не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки в России

06 апреля 2021, 17:00  •  43 • В России
Несмотря на то, что ситуация с распространением COVID-19 в России находится в стабильном состоянии последние несколько недель, представители экспертного сообщества предупреждают о возможном ухудшении эпидемиологической обстановки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также напомнил о важности вакцинирования и соблюдения мер предосторожности. К 9 апреля в правительстве должны подготовить новые предложения по борьбе с коронавирусом.
 
РИА Новости © Максим Блинов
 

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остаётся стабильной несколько недель подряд. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Он отметил, что в ряде стран Америки, Европы и Азии вновь возросло число случаев заболевания COVID-19, было объявлено о наступлении третьей волны пандемии, а некоторым государствам пришлось принять карантинные меры.

«Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране», — заявил Мишустин.

Глава кабмина поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой совместно с Роспотребнадзором, учёными и врачами подготовить и предложить к 9 апреля дополнительные меры по защите населения от коронавируса.

«Дальнейшего снижения заболеваемости не происходит, вирус не отступил. Очень важно и дальше соблюдать меры предосторожности. Нам необходимо сделать всё возможное, чтобы защитить граждан от этого опасного заболевания», — пояснил он.

Михаил Мишустин также призвал россиян вакцинироваться от COVID-19.

Как заметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, отечественные вакцины стабильно поставляются в регионы, где развёрнуто пять тысяч стационарных пунктов вакцинации и более 1 360 передвижных.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в международной базе данных находится почти 1 млн геномов SARS-CoV-2. Наиболее распространён в мире «британский» штамм, его циркуляция отмечена в 130 странах, «южноафриканского» — в 80, «бразильского» — в 45.

«Обнаружено (в России. — RT) 103 случая британского варианта и 10 южноафриканских», — указала главный санитарный врач РФ.

  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Ранее глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в интервью изданию «Известия» заявила, что введённые в стране ограничительные меры помогли снизить распространение «британской» мутации SARS-CoV-2. Попова также отметила, что на территории России наблюдаются неопознанные штаммы инфекции, но пока нет каких-либо оснований говорить об их эпидемиологической опасности.

«Мои коллеги и я — не сторонники называть какой-либо штамм российским. Если говорить о том же британском варианте, то он был описан ещё в сентябре прошедшего года, а название «британский» получил в конце 2020-го. И скорее по политическим, чем по медицинским причинам. Я не вижу особого смысла в том, чтобы каждой мутации давать собственное имя», — заявила глава Роспотребнадзора.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что пока преждевременно говорить о наличии антител к коронавирусу у Владимира Путина.

«Пока ещё прививочный цикл не завершён. Вы знаете, что президенту введён первый компонент прививки, поэтому об этом пока говорить преждевременно», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Глава государства сделал себе прививку от коронавируса 23 марта. Песков сообщал, что у Путина нет побочных реакций спустя десять дней после первого укола.

Статистика COVID-19

За последние сутки в России выявили 8 328 новых случаев коронавируса. Были выписаны 8 902 пациента, 389 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 4 597 868. Выздоровели 4 220 035 человека, скончались 101 106.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1747), Санкт-Петербурге (702) и Московской области (533).

По данным Роспотребнадзора, на данный момент выполнено свыше 122,1 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 194 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 492 тыс. человек.

В пресс-службе столичного комплекса социального развития сообщили, что 7 апреля в городе начнут работать ещё две выездные группы вакцинации — в торговых центрах «Эльбрус» в Южном административном округе и «Парк-хаус» в Северо-Восточном. При этом сделать прививку от коронавируса также можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, а также в 86 частных медицинских клиниках.

Кроме того, в информационной справке Межведомственного координационного совета по противодействию распространению в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции сообщается, что в городе сохранился тренд на снижение распространения COVID-19, однако этот процесс «идёт медленно и нестабильно».

При этом процедуру вакцинации проходят не только граждане РФ, но и иностранцы. Так, в Москве прививку российской вакциной сделал итальянский политик из партии «Лига Севера» Алессандро Равальоли.

«Если бы мне пришлось ждать моей очереди в Италии, мне бы сделали прививку, может быть, осенью», — пояснил итальянец.

6 апреля укол первым компонентом вакцины «Спутник V» получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. При этом препарат был произведён карагандинским фармацевтическим заводом. Глава государства чувствует себя хорошо, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

Накануне более чем в 40 субъектов РФ направили свыше 230 тыс. комплектов вакцины «ЭпиВакКорона». Также в России можно привиться можно «Спутником V», разработанным Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи.

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