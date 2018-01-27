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Виртуальный патруль: Украина создаст дорожную полицию Крыма

27 января 2018, 17:09  •  184 • Политика
МВД Украины планирует создать подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявил о намерении создать подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя. Об этом он заявил на заседании коллегии МВД.
Аваков пояснил, что патрули будут работать в разных частях Украины, пока она не вернет под контроль Крым. Он также призвал не удивляться данной инициативе.
По его словам, после "освобождения полуострова от оккупантов" подразделения дорожной полиции перейдут на работу туда.
В сети со скепсисом отнеслись к идее МВД. Одни заметили, что власть на Украине "работает в виртуальной реальности", а другие предположили, что новые подразделения нужны для получения бюджетных денег.
Арсен #Аваков: У нас будуть працювати підрозділи дорожньої поліції Криму та Севастополю, не треба дивуватися. Вони працюватимуть на різних ділянках, поки не буде звільнено півострів від окупантів, а потім перейдуть на роботу туди. pic.twitter.com/iydj1pHi1q
— МВС України (@MVS_UA) 27 января 2018 г.

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