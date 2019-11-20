Виртуальный двойник: как техобслуживание боевых самолётов ВКС России переводят в цифру

Российские учёные создают для ВКС интерактивное электронное техническое руководство (ИЭТР). Появление этой системы должно значительно ускорить процесс осмотра и ремонта боевых самолётов. Об этом RT сообщили в пресс-службе технополиса «Эра». Сотрудники организации реализуют проект ИЭТР совместно со специалистами ПАО «Сухой». До конца года планируется перевести в цифру документацию по истребителю-бомбардировщику Су-34, а в 2020 году — по самолётам Су-35С, Су-57 и перспективному беспилотнику С-70 «Охотник». Как полагают эксперты, инновация улучшит качество работы техников и повысит боеготовность ВКС.

Специалисты военного инновационного технополиса «Эра» в интересах ВКС России разрабатывают программное обеспечение для интерактивного электронного технического руководства (ИЭТР). Данная система предназначена для осмотра и ремонта самолётов оперативно-тактической авиации РФ. Об этом сообщили RT в пресс-службе технополиса.

Проект ИЭТР реализуется «Эрой» совместно с ПАО «Сухой» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию). В частности, операторы научных рот, которые служат в технополисе, ведут оцифровку эксплуатационной документации нескольких новых отечественных самолётов и БПЛА.

До конца 2019 года планируется завершить перевод в цифру материалов по истребителю-бомбардировщику Су-34 «Утёнок». В 2020 году будет подготовлена электронная эксплуатационная документация (ЭЭД) по истребителю поколения 4++ Су-35С, пятого поколения Су-57 и перспективному тяжёлому разведывательно-ударному беспилотнику С-70 «Охотник».

ИЭТР является аналогом программного комплекса, который на Западе известен как Technical Guide Builder (TGB). Отечественная система состоит из ЭЭД, портативного компьютера (или планшета) и очков дополненной реальности. Как сообщили в «Эре», Минобороны России заинтересовано во внедрении практики использования ИЭТР в части материально-технического обеспечения ВКС.

Цифровой двойник

Использование ИЭТР в несколько раз ускорит цикл осмотра и ремонта самолётов. Сотрудники «Эры» отказались называть конкретные показатели экономии временных затрат, сославшись на секретный характер данной информации. Однако они дали понять, что интеграция мультимедийных технологий повысит уровень боеготовности подразделений ВКС.

«На каждый самолёт в России есть несколько томов руководства по технической эксплуатации. Естественно, всё это в бумаге. Техник не в состоянии безукоризненно знать их и определять предназначение каждой детали. Поэтому ему постоянно приходится обращаться к документам, что объективно затягивает процесс осмотра и ремонта воздушного судна», — рассказал в беседе с RT оператор научной роты Дмитрий Окуловский.

Техник проводит осмотр самолёта

© Корпорация «Иркут»

Перевод бумажного руководства на цифровые носители позволит значительно сократить время на мониторинг технического состояния и починку самолётов. С использованием ИЭТР инженер сможет оперативно обнаруживать дефект, находить по ключевым словам инструкцию по ремонту или замене повреждённого агрегата. Устранение неисправности техник будет осуществлять с применением очков дополненной реальности.

«В программное обеспечение «вшита» информация о характеристиках каждого изделия, способах ликвидации неисправности и инструментах, которые для этого понадобятся. Кроме того, специалист может отправить коллегам заказ, сообщив, что именно ему необходимо доставить на рабочее место. Мы считаем, что ИЭТР значительно повысит производительность труда. Условно говоря, объём работы, на который сейчас уходит неделя, будет производиться за два дня», — отметил Окуловский.

Как пояснил собеседник RT, в настоящее время «Эра» и «Сухой» разрабатывают первое поколение ИЭТР. Следующим шагом должно стать создание автоматизированного комплекса, который без участия человека практически в режиме реального времени будет определять возникшие дефекты и заказывать для техника необходимое оборудование и комплектующие.

Однако для создания второго поколения ИЭТР требуется разработать цифровой двойник самолёта. Эту задачу уже начали решать в технополисе. Цифровое макетирование специалисты «Эры» планируют осуществлять посредством системы автоматизированного проектирования (САПР), которая также разрабатывается сотрудниками организации.

«Сегодня цифровой макет становится правилом хорошего тона для любого предприятия-разработчика. В него вносятся максимально точные характеристики каждой шестерёнки. Цифровой макет упрощает процесс воспроизведения изделия, налаживания его опытного и серийного производства. Также цифровой макет необходим для ускорения ремонта и модернизации военной или гражданской техники», — подчеркнул в беседе с RT инженер лаборатории робототехники «Эры» Александр Кириченко.

Широкое распространение цифровых макетов приведёт к значительной экономии материальных и человеческих ресурсов, росту производительности труда как в оборонном комплексе, так и в гражданском секторе промышленности. Кириченко уверен, что внедрение электронной документации способно навсегда избавить инженеров от необходимости кропотливо изучать бумажные чертежи и документы по эксплуатации.

«Цифровой двойник — это более совершенная версия цифрового макета. Суть в том, что на изделие, которое мы оцифровываем, устанавливаются специальные датчики, сканирующие техническое состояние всех систем, узлов и агрегатов. Эти данные синхронизируются с цифровой моделью. Таким образом мы можем оперативно отслеживать все негативные изменения в самолёте и любом другом образце военной и гражданской техники», — добавил Кириченко.

Оптимизация и рост боевых возможностей

Опрошенные RT эксперты отметили, что обслуживание и ремонт самолётов — весьма трудоёмкий процесс. Подготовка к боевому вылету одного воздушного судна может занимать до нескольких десятков человеко-часов. Аналитики разошлись в оценке времени, которое сэкономит внедрение ИЭТР, но едины во мнении, что создание данного устройства действительно повысит боеготовность ВКС.

Осмотр учебно-боевых самолётов Як-130

© Корпорация «Иркут»

«Сейчас осмотр самолёта осуществляется с помощью специальной интеллектуальной машины. К воздушному судну подсоединяют провода со штекерами. Затем компьютер считывает технические параметры агрегатов и систем, определяя, всё ли находится в пределах нормы (давление, объём газов и прочее). Цифровизация не заменит функционала этой машины, но заметно оптимизирует процедуру технического обслуживания», — сказал в разговоре с RT заслуженный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

Например, очки дополненной реальности, как полагает эксперт, избавят техника от необходимости постоянно откручивать технологические люки самолёта. А внедрение цифрового макетирования решит проблему своевременной замены комплектующих, ресурс которых подошёл к концу. При этом он убеждён, что появление ЭЭД не приведёт к полному отказу от бумажных носителей.

«Я не думаю, что ИЭТР и цифровой двойник, по крайней мере в первые годы их использования, радикально ускорят осмотр и ремонт самолётов. Эти изделия ещё необходимо освоить в войсках, потребуется определённое время. Однако можно однозначно говорить о значительном улучшении качества работы техников за счёт новых возможностей, которые они получат», — подчеркнул Попов.

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев придерживается более оптимистичного взгляда. По его мнению, цифровые технологии позволят как минимум в два раза сократить время на техническое обслуживание российских самолётов. Как следствие, серьёзно возрастут доля исправной авиационной техники и боеготовность ВКС.