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Виртуальные угрозы: в США рассказали о защите национальной инфраструктуры от кибератак «противников»
29 сентября 2019, 08:09 • 58 • В мире
В Министерстве внутренней безопасности США рассказали о способах защиты американских критически важных объектов от «вредоносной киберактивности». С докладом подведомственной структуры ознакомился RT. Так, в МВБ обратились к утверждению, что «противники» Вашингтона, включая Россию, якобы используют кибервозможности для подрыва инфраструктуры и кражи американских государственных секретов. Именно поэтому, указывается в документе, МВБ и Пентагон объединили свои усилия для защиты Соединённых Штатов от киберугрозы. В Вашингтоне регулярно обвиняют Москву в причастности к различным киберпреступлениям, не предъявляя при этом никаких доказательств. При этом, как отмечают эксперты, США не только наращивают защиту в киберпространстве, но и укрепляют свои возможности нападения.
Киберкомандование ВС США © U.S. Army Cyber Command/Flickr
В США рассказали, как правительственные органы защищают национальную инфраструктуру от киберугроз. С соответствующим докладом выступила Джанет Манфра — сотрудник Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры МВБ США (CISA).
Ссылаясь на отчёт американского Национального центра контрразведки и безопасности за 2018 год, она напомнила, что Россия, Китай и Иран якобы «агрессивно собирают информацию ограниченного доступа об экономике и технологиях Соединённых Штатов». При этом Манфра подчеркнула, что «противники» якобы используют кибервозможности для подрыва работы инфраструктуры и кражи американских государственных секретов.
«Наши противники разрабатывают и используют продвинутые киберсредства в стремлении подорвать критическую важную инфраструктуру, нацелиться на наши средства к существованию и инновации, похищать секреты, связанные с обеспечением нашей национальной безопасности, и угрожать нашим демократическим институтам», — говорится в докладе для конгресса, с которым ознакомился RT.
Стоит отметить, что в Вашингтоне регулярно обвиняют Москву в причастности к различным киберпреступлениям, не предъявляя при этом никаких доказательств. Российская сторона подобные заявления категорически отрицает. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, высказывания США и других западных стран о причастности России к кибератакам уже превратились в кампанейщину.
У США нет свидетельств того, что Россия, Китай или Иран пытались совершать хакерские атаки, заметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Если поведение России столь агрессивное, оно должно иметь какие-то конкретные последствия. То есть американская инфраструктура должна где-то ломаться, что-то должно портиться. Но ничего подобного не происходит. Соответственно, можно предположить, что всё не так критично, как это описывают США», — сказал он в беседе с RT.
Как считает политолог, очередные обвинения Вашингтона в адрес России — признак приверженности политике, которую осуществляла администрация бывшего президента Барака Обамы.
«Всё, что сейчас говорит Трамп о необходимости поладить с Россией и найти общий язык, никак не подкрепляется теми факторами, которые демонстрирует его администрация», — добавил Брутер.
Между тем директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников обратил внимание на политический контекст доклада Манфры.
«Это констатация некого мирового положения, но с определённой политической выгодой. Названы три страны, которые США сейчас пытаются представить как основную угрозу для себя. Странно, что в этот список не попала Северная Корея», — подметил эксперт.
Активизация обороны
Как указывает Манфра, над защитой Штатов против «вредоносной киберактивности» работают CISA, а также министерства обороны, торговли и другие государственные и частные организации.
В докладе чиновницы сообщается, что МВБ и Минобороны США около года назад заключили соглашение о сотрудничестве по противодействию киберугрозам. Ведомства применяют подход, который обеспечивает устойчивость инфраструктуры и лишает «противников» возможности повлиять на её работу.
«Подход Минобороны и Министерства внутренней безопасности будет основываться на информации об угрозах и оценке рисков, обеспечивать безотказное выполнение функций и работу служб государственной важности, не давая противникам возможности их нарушить», — пояснила Манфра.
Кроме того, по её словам, ведомства будут определять приоритеты ряда государственных сервисов, которые помогают армии «побеждать в войнах» и развёртывать силу за рубежом.
«Особое внимание Минобороны и МВБ будут уделять высокоприоритетным функциям государственной важности и особо важной инфраструктуре, не принадлежащей Министерству обороны и критически значимой для способности вооружённых сил вести и выигрывать войны и проецировать силу», — говорится в документе.
Чтобы повысить эффективность защиты, министерства планируют выработать единое понимание стратегической киберугрозы вместе с Федеральным бюро расследований и разведслужбами.
Очевидно, что в последние годы Вашингтон активно расширяет сеть правительственных организаций, которые занимаются обороной киберпространства. Само Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры, в котором работает Манфра, стало одним из нововведений при администрации президента США Дональда Трампа.
Помимо этого, американский лидер преобразовал киберкомандование Вооружённых сил США в отдельную структуру из подразделения стратегического командования.
«Повышение статуса киберкомандования США показывает, что мы решительно настроены бороться с угрозами в киберпространстве и поможем обеспечить уверенность наших союзников и партнёров, а также будем сдерживать наших противников», — заявил Трамп.
По данным американских СМИ, в прошлом году киберформирование перевели в боевой статус, который включает возможность проводить регулярные наступательные операции.
Опрошенные RT специалисты считают, что, усиливая защиту от киберугроз, США наращивают собственный потенциал нападения.
Так, напомним, что в марте большая часть Венесуэлы оказалась обесточена из-за аварии на гидроэлектростанции. Президент латиноамериканской республики Николас Мадуро возложил ответственность за инцидент на США.
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Тотальная слежка
Ещё одно направление активности Вашингтона в киберсфере — шпионаж, считает Дмитрий Солонников.
«На сегодняшний день США — одна из самых активных держав мира, занимающихся глобальным шпионажем в киберпространстве, — рассказал эксперт. — На это работает огромное количество программ по всему миру, встроенных в различные сервисы. Огромное количество техники, произведённой в США, мониторит мировое информационное пространство. В этом отношении США не скрывают, что следят за всем, до чего могут дотянуться».
Полученные данные американское правительство использует для контроля за технологиями, за финансовыми переводами и в военных целях, пояснил Солонников.
О том, что спецслужбы США организуют тотальную слежку как за своими гражданами, так и за жителями иностранных государств, стало известно в 2013 году благодаря бывшему сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварду Сноудену.
В Минобороны РФ убеждены, что, несмотря на серьёзные усилия Вашингтона по защите от киберугроз, на сегодняшний день США больше переориентированы на наступательные шаги в этой сфере.
«Администрация во главе с Дональдом Трампом, по словам Джона Болтона, переломила ситуацию и прежде всего начала активно вести наступательные операции в киберпространстве», — заявил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.
Он призвал адекватно реагировать на киберугрозы и подчеркнул, что американские военные, занятые в киберсфере, имеют право атаковать социальные сети и энергетические объекты даже без одобрения главы государства.
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