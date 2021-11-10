|
Виртуальная встреча лидеров США и Китая. Bloomberg озвучило сроки
10 ноября 2021, 01:15 • 45 • Политика
По информации агентства, Джо Байден и Си Цзиньпин проведут онлайн-саммит уже на следующей неделе.
Лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры. По информации Bloomberg, встреча состоится уже на следующей неделе и будет проведена в онлайн-режиме.
О деталях переговоров не сообщается. По информации источников, лидеры могут затронуть тему по визовым ограничениям. Как утверждали источники Politico, политики также могут объявить о возобновлении работы консульств, но Bloomberg пока не подтверждает эти данные.
В Белом доме и Госдепартаменте пока не прояснили ситуацию, состоятся переговоры или нет. Однако вопрос для США актуален. Месяцем ранее в американских медиа сообщали о шестичасовых переговорах между делегациями США и КНР, которые договаривались о саммите на высшем уровне.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также в начале октября сообщала, что страны дорабатывают детали договорённости о проведении двусторонних контактов на высшем уровне. До этого агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга информировало о достижении принципиальной договорённости о проведении до конца года онлайн-встречи лидеров двух стран.
Подпишитесь на нас
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 ноября 2021, 11:00
|
06 ноября 2021, 02:10
|
05 ноября 2021, 08:40
|
03 ноября 2021, 05:50
|
08 ноября 2021, 07:15
|
05 ноября 2021, 11:00
|
07 ноября 2021, 00:55