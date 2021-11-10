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Виртуальная встреча лидеров США и Китая. Bloomberg озвучило сроки

10 ноября 2021, 01:15  •  45 • Политика
По информации агентства, Джо Байден и Си Цзиньпин проведут онлайн-саммит уже на следующей неделе.
Лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры. По информации Bloomberg, встреча состоится уже на следующей неделе и будет проведена в онлайн-режиме.
О деталях переговоров не сообщается. По информации источников, лидеры могут затронуть тему по визовым ограничениям. Как утверждали источники Politico, политики также могут объявить о возобновлении работы консульств, но Bloomberg пока не подтверждает эти данные.
В Белом доме и Госдепартаменте пока не прояснили ситуацию, состоятся переговоры или нет. Однако вопрос для США актуален. Месяцем ранее в американских медиа сообщали о шестичасовых переговорах между делегациями США и КНР, которые договаривались о саммите на высшем уровне.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также в начале октября сообщала, что страны дорабатывают детали договорённости о проведении двусторонних контактов на высшем уровне. До этого агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга информировало о достижении принципиальной договорённости о проведении до конца года онлайн-встречи лидеров двух стран.

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