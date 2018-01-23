Виртуальная реальность Запада: Французский политолог отказывается видеть заслуги Путина в Сирии

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Сотрудник Французского института геополитики отказывается признавать победу России в Сирии

После впечатляющей и безоговорочной победы России в Сирии на Западе всё ещё находятся "эксперты", которые отказываются верить в очевидные факты. Одним из таких является сотрудник Французского института геополитики Жан-Сильвестр Монгренье. Он утверждает, что Россия якобы ничего не достигла в Сирии.

Так называемый эксперт пишет на страницах издания Challenges, что несмотря на уничтожение сил боевиков ИГИЛ* в Сирии, обстановка в стране по-прежнему остаётся напряжённой. Также он отмечает, что под прямым контролем поддерживаемого Россией официального правительства Сирии находится лишь половина территории государства.

При этом Монгренье отказывается замечать то, что благодаря поддержке России всего за два года были полностью разбиты боевики ИГИЛ*, контролировавшие до 90% территории страны и все крупные города. Также от пристального взгляда политолога укрылся тот факт, что Россия получила за свою помощь от Сирии авиабазу и морскую базу в стране. Это уже не говоря о том, что миру были продемонстрированы мощь и эффективность оружия России, после чего военные заказы от других стран "потекли рекой".

Всё на чём концентрируется статья, это на том, что Россия не поддерживает навязанные Сирии Западом мирные переговоры в Женеве и проводит альтернативные в Астане. Также политолога откровенно злят заголовки других изданий, сообщающие о безусловной геополитической победе президента России Владимира Путина.

"Путин - хозяин положения в Сирии". Кремль охотно записали в создатели нового Pax Putina, который должен был затмить региональное лидерство США и вытеснить Запад с Ближнего Востока", - с трудом скрывая недовольство, пишет Монгренье о заголовках политических изданий.

* Запрещённая в России террористическая организация