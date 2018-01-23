Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кто бросил курдов в Сирии под удары Турции – Россия или США?
Меньше жертв среди граждан: Тиллерсон призвал к сдержанности Турцию и курдов
«Неожиданная незалежность»: как Украина впервые приобрела и потеряла независимос...
Клинцевич: Киев ответил на предложение о передаче техники из Крыма политическим ...
Главная / Политика

Виртуальная реальность Запада: Французский политолог отказывается видеть заслуги Путина в Сирии

23 января 2018, 02:24  •  71 • Политика
Сотрудник Французского института геополитики отказывается признавать победу России в Сирии
После впечатляющей и безоговорочной победы России в Сирии на Западе всё ещё находятся "эксперты", которые отказываются верить в очевидные факты. Одним из таких является сотрудник Французского института геополитики Жан-Сильвестр Монгренье. Он утверждает, что Россия якобы ничего не достигла в Сирии.
Так называемый эксперт пишет на страницах издания Challenges, что несмотря на уничтожение сил боевиков ИГИЛ* в Сирии, обстановка в стране по-прежнему остаётся напряжённой. Также он отмечает, что под прямым контролем поддерживаемого Россией официального правительства Сирии находится лишь половина территории государства.
При этом Монгренье отказывается замечать то, что благодаря поддержке России всего за два года были полностью разбиты боевики ИГИЛ*, контролировавшие до 90% территории страны и все крупные города. Также от пристального взгляда политолога укрылся тот факт, что Россия получила за свою помощь от Сирии авиабазу и морскую базу в стране. Это уже не говоря о том, что миру были продемонстрированы мощь и эффективность оружия России, после чего военные заказы от других стран "потекли рекой".
Всё на чём концентрируется статья, это на том, что Россия не поддерживает навязанные Сирии Западом мирные переговоры в Женеве и проводит альтернативные в Астане. Также политолога откровенно злят заголовки других изданий, сообщающие о безусловной геополитической победе президента России Владимира Путина.
"Путин - хозяин положения в Сирии". Кремль охотно записали в создатели нового Pax Putina, который должен был затмить региональное лидерство США и вытеснить Запад с Ближнего Востока", - с трудом скрывая недовольство, пишет Монгренье о заголовках политических изданий.
* Запрещённая в России террористическая организация

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

71
Источник
Похожие новости
22 января 2018, 16:39
Предвыборный штаб Путина собрал в 16 раз больше подписей, чем нужно
22 января 2018, 21:09
Лавров: начало межсирийского диалога позволит окончательно победить терроризм в Сирии
22 января 2018, 23:09
Игорь Сечин объяснил, почему экс-канцлер Германии отказался от денег за работу в "Роснефти"

22 января 2018, 14:39
Лавров: создание США сил безопасности в Сирии может быть сознательной провокацией
23 января 2018, 00:24
Клинцевич: Киев ответил на предложение о передаче техники из Крыма политическим хамством
22 января 2018, 16:39
Порошенко рассказал о ценности закона о реинтеграции для возвращения Донбасса Украине
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
19 января 2018, 10:39
Асад воюет на стороне курдов против Москвы
20 января 2018, 10:54
Не будет денег - дружбе хана: Украина предупредила МВФ о возможном прекращении сотрудничества
19 января 2018, 00:54
Суд или деньги! Кредиторы поставили Украине ультиматум
17 января 2018, 16:24
Россия выдвинула УЛЬТИМАТУМ Совету Европы (Романов Роман)
20 января 2018, 22:24
Кандидат в президенты Финляндии: «Россия была вынуждена забрать Крым»
16 января 2018, 11:09
«Деваться некуда»: Асад зачищает Идлиб
22 января 2018, 10:09
Бунт ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.