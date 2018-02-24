«Виртуальная политика»: почему Вашингтон критикует действия России и Ирана в Сирии

Президент США Дональд Трамп назвал действия России и Ирана в Сирии «гуманитарным позором». При этом он подчеркнул, что американцы находятся в САР исключительно для борьбы с террористами «Исламского государства»*. Заявление лидера Соединённых Штатов стало продолжением информационного давления на Москву, Тегеран и Дамаск в связи с обострением ситуации в Восточной Гуте. Глава МИД России Сергей Лавров указал, что за эскалацией стоят боевики и их спонсоры. Несмотря на критическую ситуацию в подконтрольном радикальным формированиям пригороде Дамаска, боевики продолжают препятствовать выходу мирных жителей из этого района. С чем связаны заявления Трампа и какие цели США преследуют в Сирии — в материале RT.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал действия России и Ирана в Сирии «гуманитарным позором». Такое заявление американский лидер сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбуллом.

При этом Трамп не преминул подчеркнуть, что цели американского присутствия в Сирии якобы ограничиваются исключительно борьбой с террористической группировкой «Исламское государство».

«То, что Россия, Иран и Сирия сделали в последнее время, — это гуманитарный позор... Мы там с единственной целью — достать ИГИЛ, избавиться от него и вернуться домой. Мы там не по какой-либо иной причине. И в основном мы выполнили нашу задачу. Но то, что эти три страны сделали людям за короткий промежуток времени, — это позор», — заявил Трамп.

Pres. Trump: "What Russia and Iran and what Syria have done recently is a humanitarian disgrace. I will tell you that. We are there for one reason, to get ISIS and get rid of ISIS and go home. We are not there for any other reason." https://t.co/D9PTe6FBfipic.twitter.com/YqWelzB7MM — CBS News (@CBSNews) 23 февраля 2018 г.

Заявление президента США прозвучало в продолжение информационной кампании давления на Москву, Тегеран и Дамаск. Ещё в середине января британская компания BBC обвинила сирийские власти в применении химического оружия в Восточной Гуте — анклаве в пригороде Дамаска, который контролируют террористические группировки и отряды так называемой вооружённой оппозиции. Позднее эту позицию поддержал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

В четверг, 22 февраля, официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила о провале Астанинского мирного процесса по урегулированию сирийского кризиса из-за ситуации в восточном пригороде Дамаска. По её словам, «в последние дни более 400 мирных граждан были убиты сирийским режимом, который поддерживают Россия и Иран».

Позднее Евросоюз обратился к странам — гарантам обеспечения зон деэскалации с призывом принять все необходимые меры для немедленного прекращения огня и соблюдения норм международного гуманитарного права. Кроме того, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон направили президенту России Владимиру Путину письмо, в котором призвали поддержать резолюцию Совбеза ООН по гуманитарной паузе в Восточной Гуте.

«Франция и Германия на фоне тяжёлого положения людей в Восточной Гуте призывают к немедленному прекращению боевых действий и прекращению огня для обеспечения помощи гражданскому населению, гуманитарного доступа и медицинской эвакуации, как это требует ООН. Франция и Германия призывают Россию взять на себя ответственность в этом отношении», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил абсолютную беспочвенность обвинений в отношении России, которые не подтверждаются реальными доказательствами, и возложил ответственность за обострение ситуации в регионе на страны, поддерживающие террористические группировки.

«За ситуацию в Восточной Гуте несут ответственность те, кто поддерживает террористов, которые по-прежнему там находятся. Как вы знаете, ни Россия, ни Сирия, ни Иран не относятся к категории таких государств, ибо именно они на земле ведут непримиримую борьбу с террористами в Сирии», — заявил Песков 22 февраля.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал боевиков «Джабхат ан-Нусры»** главной проблемой этого противостояния. Такое мнение он выразил на пресс-конференции по итогам пятничных переговоров с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

«Далеко не первый раз в истории сирийского конфликта, когда «Джабхат ан-Нусра», которая является главной проблемой в Восточной Гуте, так или иначе оказывается по ту же сторону баррикад, что и критики и обвинители сирийского правительства», — заявил Лавров.

При этом дипломат отметил готовность России к согласованию соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН по вопросу введения гуманитарной паузы в Восточной Гуте.

«Мы готовы согласовать текст, который будет таковым, мы предлагаем формулу, позволяющую сделать наступление перемирия реальным и основанным на гарантиях всех, кто находится внутри Восточной Гуты. Гарантии, конечно, должны быть подкреплены гарантиями внешних игроков, прежде всего теми, кто имеет воздействие на экстремистские группировки, засевшие в этом пригороде Дамаска», — подчеркнул Лавров.

Восточная Гута, вблизи Дамаска

Reuters

© Bassam Khabieh

Заложники ситуации

Напомним, летом 2017 года к режиму прекращения огня в зоне деэскалации Восточная Гута присоединились террористические группировки «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман», действующие в восточном пригороде Дамаска. Тем не менее на практике боевики не выполняют взятых на себя обязательств, регулярно обстреливая жилые кварталы Дамаска и позиции сирийских правительственных сил. В ответ на эти агрессивные действия войска САР проводят в регионе антитеррористические операции, которые и становятся объектом критики западных политиков и СМИ.

В среду, 21 февраля, в Минобороны России заявили о фактическом срыве переговорного процесса по мирному урегулированию в Восточной Гуте из-за действий вооружённых группировок и их отказа сложить оружие.

«В Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация. Призывы российского Центра по примирению к группировкам незаконных вооружённых формирований в Восточной Гуте прекратить сопротивление, сложить оружие и урегулировать свой статус результата не имели... Переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта в Восточной Гуте сорван», — говорится в сообщении Минобороны.

Накануне в Центре примирения враждующих сторон в Сирии констатировали, что обстановка в пригороде Дамаска остаётся тяжёлой, а боевики не дают мирным жителям покинуть анклав.

«Группировки незаконных вооружённых формирований продолжают препятствовать выходу населения с подконтрольных территорий, многим мирным жителям требуется срочная медицинская помощь», — заявили в Минобороны.

«Продукт деятельности спецслужб»

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT назвал дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке стратегической целью политики Соединённых Штатов. Более того, эксперт выразил уверенность, что после ликвидации «Исламского государства» ему на смену придут другие незаконные вооружённые формирования.

«Стратегической целью США в Сирии, так же как в Ираке и Афганистане, является дестабилизация положения в регионе. Достигнуть её можно разными способами, но лучше всего, если это будет поддержка различных режимов, которые создаются и потом поддерживаются, чтобы вести военные действия. Особенно хорошо это видно на примере Сирии. Сейчас сходит со сцены ИГИЛ, но эти же люди потом превращаются в другие бандформирования, которые будут поддерживаться США. А если и этого не хватит, то они будут просто заново создаваться. Это такой продукт деятельности американских спецслужб», — сказал политолог.

По словам Подберёзкина, США обвиняют Россию для того, чтобы отвлечь внимание от своей деятельности в Сирии.

«То, что говорит Трамп, — совершенно очевидное политико-психологическое прикрытие этой цели. Подобные приёмы применялись десятки раз. Это риторика, которая не имеет отношения к реальности. Изменилась ситуация в мире, и теперь вместо реальной политики действует виртуальная... Поэтому Трамп может говорить всё что угодно», — заключил эксперт.

В свою очередь, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов указал RT на склонность американского лидера к громким заявлениям, которые зачастую не подкреплены реальными фактами.

«Президент Соединённых Штатов склонен бросаться словами. В этот раз ничего нового не прозвучало, ведь совсем недавно именно он заявил, что США победили группировку ИГ. Но это смешно. Весь мир знает, кто одержал эту победу, — коалиция сил России, Сирии и Ирана», — рассказал военный эксперт.

Комментируя заявление Трампа о намерении покинуть Сирию, собеседник RT обратил внимание на то, что Соединённые Штаты создали на территории арабской республики уже восемь военных баз с серьёзной инфраструктурой.

«Они для кого это создали? И он говорит, что они собираются уходить? Возможно, господин Трамп не владеет ситуацией и не знает, что Пентагон и ЦРУ на самом деле делают в Сирии. Но это вряд ли», — заявил Коновалов.

Эксперт подчеркнул: цель американской миссии в САР заключается в том, чтобы не дать полноценно восстановить сирийскую государственность, поскольку это возможно лишь после ликвидации всех террористических группировок и поиска консенсуса между Дамаском и курдскими силами. Собеседник RT добавил, что действия США в регионе связаны с попыткой Вашингтона сохранить влияние на Ближнем Востоке.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.