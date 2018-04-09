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ВИП-чиновники после отставки: Суперпенсии, госдачи и охрана в придачу

09 апреля 2018, 03:54  •  89 • В России

После громкой отставки губернатора Кузбасса Амана Тулеева выяснилось: ему полагаются немалые привилегии. Читатели «Комсомолки» сразу же задали вопросы: а с чем же тогда уходят в отставку другие губернаторы? А министры, депутаты? Скажем честно - нам пришлось перерыть ворох законов и сделать сотню звонков. Многие льготы оказались вообще под грифом «Для служебного пользования». Но кое-что выяснить удалось. Начнем с первых лиц страны.

ПО ЕЛЬЦИНСКОМУ СЧЕТУ

Самое большое количество льгот после отставки положено Президенту России. В 2001 году вышел закон, который так и называется: «О гарантиях Президенту РФ, прекратившему свои полномочия, и членам его семьи». Понятно, что тогда это прежде всего касалось ушедшего в отставку Бориса Ельцина. Но список льгот с тех пор не изменился. И не стоит забывать, что президент - еще и Верховный главнокомандующий, который имеет доступ ко всем государственным и военным секретам страны. А потому закон ему гарантирует:

пожизненную госохрану;

спецсвязь;

транспорт;

специальное медобслуживание, включая санаторно-курортное лечение;

пользование официальными залами аэропортов, вокзалов;

штат помощников;

госдача в пожизненное пользование.

Кроме того, жизнь и здоровье экс-президента подлежат обязательному госстрахованию. И он не может быть привлечен к уголовной ответственности за действия, совершенные им в период президентства.

Отдельно оговаривается и право на пожизненное содержание в 75% от месячного денежного вознаграждения президента. Обычно денежное вознаграждение - лишь часть зарплаты высокого чиновника (аналог оклада), на которое нанизываются надбавки, премии, коэффициэнты. Исключение составляют лишь президент и премьер, для них денежное вознаграждение - это вся сумма дохода, вся зарплата. Как пояснили «КП» в Минтруде, на 1 января 2018 года денежное вознаграждение президента составляет 741 502 рубля в месяц. Следовательно, после отставки он будет получать 556 126 рублей.

МИНИМУМ ПРЕМЬЕРА - 326 ТЫСЯЧ

Главе правительства достойная жизнь после отставки гарантируется указом от 1995 года. Его доплата к пенсии также прямо зависит от денежного вознаграждения, которое сегодня равно 593 205 рублям. Но в отличие от президента пенсионная надбавка премьера варьируется еще и от срока пребывания во главе правительства. Проработал премьером от 3 до 6 лет - получай 55% от денежного вознаграждения. Свыше 6 лет - уже 75%. Таким образом, каждый из премьеров-отставников претендует на прибавку от 326 до 444 тысячи рублей.

- Еще нюанс: с нынешним премьером история особая, - пояснил «КП» директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков. - Ведь в 2008 - 2012 годах Дмитрий Медведев был президентом, а значит, на пенсии на него будут распространяться те же правила, что и на бывшего главу государства. Спецсвязь, госдача, госохрана, транспорт и те же 75% от денежного вознаграждения президента.

На премьерскую добавку к пенсии могут рассчитывать все прежние главы правительства (при условии, что они в это время не будут занимать другую госдолжность). Претендовать на нее могут и Сергей Степашин, и Михаил Фрадков, и Виктор Зубков, и даже... Михаил Касьянов, который был премьером почти 4 года. Так что ныне скандальный оппозиционер вполне может рассчитывать на добавку к пенсии в 444 тысячи. Правда, выяснить, оформил ли Касьянов, которому в декабре исполнилось 60 лет, премьерскую пенсию, нам не удалось.

Этим же указом определено и вознаграждение для вице-премьеров. Для первого «вице» - это 101 тысяча рублей, для простых зампредов правительства - 96 тысяч. Они могут получить к пенсии от 55 до 95% от этих сумм в зависимости от того, как долго трудились на этих постах.

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МАКСИМУМ МИНИСТРА - 81 ТЫСЯЧА

Чтобы заслужить повышенную пенсию, федеральному министру требуется поработать на своем посту хотя бы 3 года. Денежное вознаграждение министра сегодня - 84 тысячи 774 рубля в месяц. Хотя со всеми надбавками их полная зарплата варьируется от 443 тысяч у главы Минстроя до 1,7 миллиона у главы Минфина. Но на пенсии эти надбавки не влияют. Был министром от 3 до 6 лет - получи к пенсии 55% от денежного вознаграждения (46,6 тыс. руб.). От 6 до 10 лет - уже 75% к пенсии (63,6 тыс. руб.), от 10 до 15 - 85% (72 тыс. руб.), а уж если оттрубил в министерском кресле свыше 15 лет, то и все 95% (почти 81 тысяча). Правда, как пояснили «КП» в Пенсионном фонде России, из любой доплаты будет вычтена базовая сумма фиксированного базового размера трудовой пенсии - 4982 рубля.

- Кроме этого, есть вопросы медицинского и санаторного обслуживания, которые предоставлялись министрам на день прекращения полномочий, - добавляет Николай Калмыков. - Там могут быть дополнительные соцгарантии. И не только: учитывайте, что у многих - серьезные допуски к гостайнам, и мне было бы страшно, если бы, например, бывший министр энергетики после отставки пошел из-за нужды зарабатывать к частникам…

Свои денежные вознаграждения установлены для полпредов президента (84 777 руб.), главы ЦИК (103 865), секретаря Совбеза (106 673) и др. Здесь пенсионные правила такие же, как у министров: претендовать на доплаты в 55% от этих сумм можно после 3 лет службы.

Отдельная тема - силовые министры. У военных пенсия всегда начислялась по-другим правилам, чем у гражданских. Там учитывается и срок службы, и звание, и допуск к гостайнам. Тот же министр обороны, например, - один из трех носителей ядерного чемоданчика.

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ДЕПУТАТСКИЕ ДОПЛАТЫ

Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации по статусу приравнены к министрам, и срок, проведенный ими в парламенте, засчитывается в стаж госслужбы. Денежное вознаграждение у депутатов тоже как у министров - 84,7 тысячи рублей (не путать с полной зарплатой, которая у депутатов сейчас - около 400 тысяч в месяц). И они тоже имеют право на доплату к пенсии. Но правила здесь жестче: чтобы получить к пенсии 55% от денежного вознаграждения, нужно прозаседать в парламенте хотя бы один срок (сейчас это 5 лет).

А на максимальную прибавку в 75% могут рассчитывать лишь старожилы, отсидевшие в Госдуме более 10 лет. Геннадий Зюганов или Владимир Жириновский, например. А вот Сергею Миронову положена пенсия куда больше - он почти 10 лет возглавлял Совет Федерации, а у спикеров обеих палат парламента денежное вознаграждение приравнено к премьерскому.

- Насколько знаю, у бывших членов парламента что-то около 60 тысяч рублей доплаты к пенсии получается, - подтвердил «КП» экс-депутат Госдумы Вадим Соловьев. - К спецполиклинике же прикрепляются те, кто уходит на пенсию с депутатской деятельности.

- До пенсии мне еще несколько лет, - сказал «КП» экс-депутат Андрей Туманов. - А других привилегий у нас не остается: я как тогда платил за метро и трамвай, так и сейчас…

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Чиновники верят в то, что их стройные тылы даже в случае отставки государство прикроет льготами и бонусами... Фото: Виктор ХАБАРОВ

ЗВОНОК ЭКС-МИНИСТРУ

Евгений ЯСИН, глава Минэкономики в 1994 - 1997 годах:

Не слежу, сколько мне начислили...

- За мной осталась только пенсия. Выше обычной, но не такая уж большая.

- Больше 100 тысяч?

- Меньше… Но я работаю научным руководителем Высшей школы экономики и не слежу, что там у меня с этой пенсией. Знаю, что есть у меня счет в Сбербанке, но поскольку поменял место жительства, я туда не обращался.

- А другие привилегии остались?

- Тогда было другое время, никаких привилегий не имел. Да, автомобиль был служебный. Но когда я ушел, у меня его отобрали, и все…

КАК СЕЙЧАС ЖИВУТ БЫВШИЕ ГУБЕРНАТОРЫ-ТЯЖЕЛОВЕСЫ

Тулеев ушел в депутаты

Оттрубивший во главе Кузбасса более 20 лет Аман Тулеев (уже выдвинутый в областные депутаты) по местному закону «О народном губернаторе» от 2011 года будет получать пенсию в 50 тысяч рублей с индексацией.

В его безвозмездном распоряжении охраняемая резиденция в поселке Мазурово в 17 километрах от Кемерова в местной курортной зоне. Ему предоставлены личный помощник и кабинет в здании обладминистрации. Медобеспечение предусмотрено.

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Лужков сеет гречку и льготами не пользуетсяФото: Евгения ГУСЕВА

Лужков сеет гречку и льготами не пользуется

18 лет руководившего столицей Юрия Лужкова отставили в сентябре 2010-го «в связи с утратой доверия». Москва не принимала спецзаконов о содержании экс-мэра. При этом по федеральному закону №166-Ф3 «О государственном пенсионном обеспечении» от 15 декабря 2001 года Юрию Михайловичу полагалось 75% от его зарплаты в качестве мэра (около 250 тысяч рублей). Из бонусов бывшему гарантировались: бесплатная медстраховка (в том числе лечение зубов) и лекарства, путевки в санатории и использование ВИП-зон в аэропортах, наличие спецсвязи, личное авто с водителем и охрана, пожизненное пользование госдачей. Сам Лужков, который сеет гречку под Калининградом, сообщал, что большей частью этих льгот не пользуется (например, госдачей).

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Россель получает зарплату в совфедеФото: Алексей БУЛАТОВ

Россель получает зарплату в совфеде

Эдуард Россель руководил Свердловской областью с перерывами с 1991 по 2009 годы. После чего был командирован в Совет Федерации, где стал одним из сенаторов-патриархов. Несколько лет назад депутаты заксобрания Свердловской области приняли закон, который гарантировал бывшим губернаторам «прибавку к пенсии». Согласно ему при замещении должности губернатора от 5 до 7 лет пенсия назначалась в размере 135% ежемесячного оклада, при замещении от 7 до 12 лет - уже 155%, от 12 до 15 лет - в размере 175%, свыше 15 лет - 195%. Росселю насчитали 14 чисто губернаторских лет и добавку к окладу в 175%. Накануне ухода с поста его зарплата немногим превышала 220 тысяч (но это оклад вместе с премией). Кстати, задекларированный доход сенатора Росселя в 2013-м составил 13 миллионов рублей...

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Шаймиеву полагался бонус в 4,4 миллионаФото: Анатолий ЖДАНОВ

Шаймиеву полагался бонус в 4,4 миллиона

По закону «О госдолжностях Республики Татарстан» от 2006 года глава этого региона имеет право на «пожизненное денежное содержание в размере 80% месячного денежного вознаграждения президента РТ». Таким образом экс-президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву (пробыл 19 лет на посту) полагалось около 350 тысяч рублей. Предусматривалась и единовременная выплата при отставке - в 10-кратном размере денежного вознаграждения главы Татарстана. То есть около 4,4 миллиона рублей. В числе бонусов - пользование госдачей и «ряд материальных гарантий членам семьи».

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Рахимов не ждет гостей на курортеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Рахимов не ждет гостей на курорте

Муртаза Рахимов управлял регионом 18 лет и ушел с поста президента республики в июле 2010-го, возглавив благотворительный фонд «Урал». Госсовет Башкирии принял закон о гарантиях экс-главе региона и его семье. Страховая часть пенсии Рахимова умножалась на коэффициент 3,18 и составляла около 100 тысяч рублей. Бывшему главе региона и его жене сохранялось бесплатное медобслуживание. А вот с правом супруги на бесплатный проезд к месту отдыха мужа и обратно заминка вышла. Курултай (парламент Башкирии) - в 2015 году исключил этот пункт из льгот. Но был внесен пункт о компенсации в размере годового денежного содержания в случае «повреждения здоровья». Охрана экс-главе не предоставлялась.

ПОСТСКРИПТУМ

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Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

«Комсомолка» спросила известного писателя и политолога в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM): надо ли стране тратиться на достойную жизнь чиновников?

КАК В ГРЕЦИИ, НЕ ВЫЙДЕТ

- Как вообще должен оплачиваться труд чиновников?

- Есть три варианта:

1) Символическая зарплата. У депутата молдавского парламента она 50 евро. Появляется прекрасная возможность для скупки депутатов оптом и в розницу.

2) Без оплаты. В Древней Греции занятие ряда должностей было бесплатным. То есть занимать должность мог лишь богач.

3) Слуги государевы получают зарплату, позволяющую им заниматься их обязанностями и не думать ни о чем другом.

Я сторонник третьего варианта.

- То есть зарплата, позволяющая не брать взятки?

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- Чтобы не было искушения заниматься лоббированием чьих-то интересов. И дальше представим - чиновник выходит на пенсию. Вопрос: должен ли сохраняться уходящему губернатору достойный уровень доходов? Должен. Но ситуация сильно разнится от региона к региону. А должна быть стандартная, общероссийская оплата.

- Но кто-то возглавлял богатый регион, а кто-то бедный.

- А это не важно. Губернаторы должны эффективно управлять областью, а не зарабатывать деньги. Но льготы нужно давать, если человек честно работал, к нему нет претензий. А если уволен по «утрате доверия» - это должно влиять и на бонусы после отставки.

УГРОЗЫ БЫВШИМ

- Зачем охрана отставникам?

- Когда человек жестко отстаивает интересы региона, он наживает много врагов. Он не раз перейдет дорогу и криминальным, и околополитическим кругам. И что, с окончанием его пребывания на должности его оставлять им на съедение? Думаю, Россия не обеднеет, если экс-губернаторов будут охранять. У нас не тысячи бывших глав регионов, а несколько десятков. Какие-то другие льготы, может, и надо вычеркнуть - чтобы у народа не было вопросов.

- Зарплата в 500 тысяч или миллион - нормальная для губернатора?

- Надо платить достаточно, чтобы человек на этом посту не воровал. Хотя бывает, что самое страшное даже не это. Михаил Горбачев ничего не украл - а страна исчезла. Если губернаторы идут на эту должность зарабатывать деньги, они плохо заканчивают. Отличный губернатор должен думать и о том, что может и на Вильяма нашего Шекспира замахнуться - на высший пост в государстве. Исторические примеры есть. Столыпин был губернатором - стал премьером и вошел в историю.

ЗАЧЕМ ИМ СПЕЦСВЯЗЬ?

- Спецсвязь отставникам надо оставлять - чтобы могли позвонить в Кремль?

- Вопрос, не имеющий однозначного ответа. Это всегда индивидуально. Человек во главе государства всегда сам определяет, с кем бы он хотел разговаривать из «удалившихся на покой», а с кем разговаривать незачем. Уровень пенсии, наличие авто и охраны - это должно гарантироваться отставнику, но не спецсвязь.

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