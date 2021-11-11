Вину за миграционный кризис на белорусско-польской границе ЕС возложит на "Аэрофлот"

Авиакомпания может попасть под санкции, которые готовятся Евросоюзом в связи с инцидентом на белорусско-польской границе.

Как сообщают иностранные СМИ, "Аэрофлоту" могут предъявить претензии в связи с перевозкой беженцев из стран Ближнего Востока, которые сейчас стоят лагерем на границе Белоруссии и Польши. Евросоюз готовит пакет санкций, поводом для этого стал миграционный кризис.

Напоминаем, что около трёх тысяч беженцев из Сирии и Ирака, а по оценке польской стороны - около четырёх тысяч, расположились на границе Белоруссии и Польши. Они предпринимают попытки пройти в Польшу, чтобы далее проследовать в Германию и другие страны ЕС.

По мнению чиновников Евросоюза, понести наказание за доставку беженцев в Белоруссию должны авиакомпании, самолётами которых они и прибыли. Так, по информации Bloomberg со ссылкой на собственные источники, 10 ноября обсуждался пакет санкций из двух частей. Первая часть была связана с санкциями, которые предполагается наложить и на физические лица, и на компании, способствовавшие появлению беженцев на границе. Под них в первую очередь попадает "Белавиа". Но также претензии могут предъявить "Аэрофлоту" и Turkish Airlines.

В то же время "Аэрофлот" заявил, что он не летает в страны, откуда идёт поток беженцев. Рейсы осуществляются в Египет, Израиль, Иран и Эмираты, а не в Сирию или Ирак.

По информации издания Politico, во второй пакет санкций будут включены меры против виновных в нарушениях прав человека в Белоруссии с обоснованием. Также ЕС планирует ввести новое обоснование - "торговля людьми".

Санкции, совместно с США и Великобританией, могут ввести в начале декабря. Цель - давление на высшие должностные лица Белоруссии.

Под санкции, предположительно, могут попасть и другие авиакомпании: "Ютэйр", Nordwind Airlines, FlyDubai. Об этом сообщает РБК.