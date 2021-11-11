Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодов...
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
Главная / Политика

Вину за миграционный кризис на белорусско-польской границе ЕС возложит на "Аэрофлот"

11 ноября 2021, 04:05  •  87 • Политика
Авиакомпания может попасть под санкции, которые готовятся Евросоюзом в связи с инцидентом на белорусско-польской границе.
Как сообщают иностранные СМИ, "Аэрофлоту" могут предъявить претензии в связи с перевозкой беженцев из стран Ближнего Востока, которые сейчас стоят лагерем на границе Белоруссии и Польши. Евросоюз готовит пакет санкций, поводом для этого стал миграционный кризис.
Напоминаем, что около трёх тысяч беженцев из Сирии и Ирака, а по оценке польской стороны - около четырёх тысяч, расположились на границе Белоруссии и Польши. Они предпринимают попытки пройти в Польшу, чтобы далее проследовать в Германию и другие страны ЕС.
По мнению чиновников Евросоюза, понести наказание за доставку беженцев в Белоруссию должны авиакомпании, самолётами которых они и прибыли. Так, по информации Bloomberg со ссылкой на собственные источники, 10 ноября обсуждался пакет санкций из двух частей. Первая часть была связана с санкциями, которые предполагается наложить и на физические лица, и на компании, способствовавшие появлению беженцев на границе. Под них в первую очередь попадает "Белавиа". Но также претензии могут предъявить "Аэрофлоту" и Turkish Airlines.
В то же время "Аэрофлот" заявил, что он не летает в страны, откуда идёт поток беженцев. Рейсы осуществляются в Египет, Израиль, Иран и Эмираты, а не в Сирию или Ирак.
По информации издания Politico, во второй пакет санкций будут включены меры против виновных в нарушениях прав человека в Белоруссии с обоснованием. Также ЕС планирует ввести новое обоснование - "торговля людьми".
Санкции, совместно с США и Великобританией, могут ввести в начале декабря. Цель - давление на высшие должностные лица Белоруссии.
Под санкции, предположительно, могут попасть и другие авиакомпании: "Ютэйр", Nordwind Airlines, FlyDubai. Об этом сообщает РБК.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





87
Источник
Похожие новости
11 ноября 2021, 00:00
"Это катастрофа": Власти Молдавии загнали экономику в ловушку газовыми играми - Додон
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских границ"
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
11 ноября 2021, 00:00
Париж и Берлин поощряют агрессию Киева. Захарова назвала две версии
11 ноября 2021, 01:45
Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена
11 ноября 2021, 00:00
США заявили о "необычной военной активности России" рядом с Украиной
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 ноября 2021, 00:00
"Это катастрофа": Власти Молдавии загнали экономику в ловушку газовыми игра...
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских ...
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
11 ноября 2021, 00:00
Париж и Берлин поощряют агрессию Киева. Захарова назвала две версии
11 ноября 2021, 01:45
Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 ноября 2021, 08:40
В США применили биооружие во имя свежего воздуха: есть погибшие
08 ноября 2021, 07:15
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодование в Киеве
08 ноября 2021, 17:10
Лавров коротким "нет" поставил ультиматум Франции и Германии
06 ноября 2021, 02:10
Вскрылся смертельный диагноз у президента. Его хирург ответил "конкретно"
07 ноября 2021, 05:00
"А чё этот Путин?": Скабеева предложила агрессивную "ответку" русских для США
04 ноября 2021, 21:35
Украина вновь нарушила перемирие в Донбассе и тут же поплатилась
04 ноября 2021, 04:40
"Катастрофа для правительства": Делягин и Пронько о самом печальном назначении дня
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.