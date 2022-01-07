Вину за бунт в Казахстане взял на себя беглый банкир

Разыскиваемый за махинации экс-банкир Аблязов назвал себя лидером "протестов" в Казахстане.

Беглый банкир Аблязов в Париже объявил себя лидером протестов в Казахстане.

Разыскиваемый в Казахстане экс-глава АО "Банк Туран Алем" (БТА Банк) Мухтар Аблязов объявил себя лидером оппозиции, а также главой протеста в стране.

"Протестующие в Алма-Ате ежедневно спрашивают у него, как действовать", утверждает беглый банкир. Аблязов заявил, что намерен вернуться в Казахстан, чтобы возглавить "временное правительство". Бизнесмен намерен это сделать, если протест "достигнет правильного охвата", передаёт ТАСС.

Об этом беглый банкир заявил в интервью, которое он дал в Париже. Аблязов при этом отрицает, что получает финансовую поддержку из стран Запада для руководства волнениями.

В Казахстане со 2 января продолжаются волнения, прошли столкновения с силовиками, есть погибшие и раненые. Президент Токаев ввёл в стране режим ЧС до 19 января, экс-лидер Назарбаев отставлен с поста главы Совета Безопасности.

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