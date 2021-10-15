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Вину России в европейском газовом кризисе опровергли сами европейцы
15 октября 2021, 11:30 • 114 • Политика
Министр Новак рассказал журналистам, что европейские партнёры не винят Россию в своих бедах, связанных с ценами на газ. Более того, переговоры показывают, что Европа довольна сотрудничеством в полной мере.
Вице-премьер России Александр Новак в рамках "Российской энергетической недели" дал интервью Business FM. В том числе он говорил о "необычной ситуации", которая сегодня наблюдается в Европе. Речь, безусловно, о резком скачке цен на газ.
Сегодня мы наблюдаем небольшой спад. Однако надо понимать, что успокоился рынок после известной речи президента России Владимира Путина. И до этой речи, и после Россию обвиняли в манипулировании рынком. После чего Путин дал ёмкий комментарий о причинах роста цен. Александр Новак продолжил тезисы, отметив в интервью, что причины роста цен как экономические, так и управленческие. Безусловно, были допущены ошибки, причём на той стороне "провода". Россия же свои обязательства исполняет полностью, добавил министр:
Больше деталей о газовом кризисе Европы в серии материалов Царьграда.
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