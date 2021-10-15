Вину России в европейском газовом кризисе опровергли сами европейцы

Министр Новак рассказал журналистам, что европейские партнёры не винят Россию в своих бедах, связанных с ценами на газ. Более того, переговоры показывают, что Европа довольна сотрудничеством в полной мере.

Вице-премьер России Александр Новак в рамках "Российской энергетической недели" дал интервью Business FM. В том числе он говорил о "необычной ситуации", которая сегодня наблюдается в Европе. Речь, безусловно, о резком скачке цен на газ.

Ещё год назад или много лет назад никто не мог себе представить, что цены на газ могут достигать таких значений, - отметил Новак, добавив, что буквально неделю назад стоимость тысячи кубометров остановилась на отметке $1900.

Сегодня мы наблюдаем небольшой спад. Однако надо понимать, что успокоился рынок после известной речи президента России Владимира Путина. И до этой речи, и после Россию обвиняли в манипулировании рынком. После чего Путин дал ёмкий комментарий о причинах роста цен. Александр Новак продолжил тезисы, отметив в интервью, что причины роста цен как экономические, так и управленческие. Безусловно, были допущены ошибки, причём на той стороне "провода". Россия же свои обязательства исполняет полностью, добавил министр:

Это подтверждают и наши европейские партнёры, и в рамках "Российской энергетической недели" мы проводили встречи со многими руководителями европейских компаний, которые говорили о том, что у них нет вопросов, - подчеркнул Новак.

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