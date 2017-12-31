«Вину признал»: в СК назвали предполагаемый мотив организатора теракта в Санкт-Петербурге

Суд Санкт-Петербурга арестовал Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в совершении теракта в магазине «Перекрёсток». В результате взрыва в супермаркете 27 декабря 2017 года пострадали 18 человек. Сам Лукьяненко свою вину признал, однако заявил, что намерен обжаловать решение суда. О ходе расследования и предполагаемых мотивах злоумышленника — в материале RT.

Суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу обвиняемого в совершении теракта в магазине «Перекрёсток». Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

«Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «В» ч. 2 ст. 205 УК РФ», — приводит РИА Новости сообщение суда.

Подозреваемый арестован сроком на два месяца, до 28 февраля 2018 года. «Фигурант против ареста не возражал. Вину во вменяемых деяниях признал», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что на учёте в психоневрологическом диспансере предполагаемый исполнитель теракта не состоит и заболеваний, препятствующих заключению под стражу, у него нет.

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Лукьяненко уже заявил о намерении обжаловать постановление суда об аресте.

Тем временем Следственный комитет России переквалифицировал дело о взрыве в магазине в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали 18 человек, на статью о теракте. Ранее СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Покушение на убийство нескольких лиц, совершённое общеопасным способом»).

Подозреваемому в совершении теракта предъявлено обвинение. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Мужчине предъявлено обвинение в совершении теракта в одном из супермаркетов города (ст. 205 УК РФ)», — говорится в заявлении, поступившем в RT.

Именно СК направил в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Следствием было установлено, что обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Кроме того, недалеко от места преступления он также спрятал две флешки, содержавшие информацию о причинах совершённого деяния и фотографии взрывчатки.

Кроме того, следственные действия и экспертные исследования, в том числе генетические, подтвердили причастность задержанного к изготовлению взрывного устройства и наполнению информацией двух флешек.

«В ходе допросов он также дал показания, подтверждающие его причастность к организации и совершению преступления. С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал», — сообщила Петренко.

По её словам, обвиняемый с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере, поэтому ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит степень его вменяемости.

«Экспертиза предусматривает исследование психического состояния не только в момент совершения преступления, но и за продолжительный предшествующий период, благодаря чему возможно установить все повлиявшие на здоровье обвиняемого события и факты», — добавили в СК.

Последствия взрыва в петербургском магазине «Перекрёсток»

© НАК

Ранее источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга сообщил ТАСС, что предполагаемый исполнитель взрыва состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

«По предварительным данным, задержанный состоял на учёте в психоневрологическом диспансере и вёл асоциальный образ жизни», — сказал собеседник ТАСС.

По его информации, подозреваемый является местным жителем и проживает в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Накануне стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали организатора и исполнителя теракта. Сообщалось, что подозреваемый был передан в Следственный комитет России, где его начали допрашивать.

Взрыв произошёл 27 декабря в супермаркете «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы около 19:00.

В результате инцидента пострадали 18 человек. В настоящий момент в больницах остаются восемь из них.

Начинённое поражающими элементами самодельное взрывное устройство было заложено в камере хранения рядом с кассами. Специалисты-взрывотехники оценили мощность СВУ в 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

От ударной волны сильно пострадал вестибюль магазина: выбита стеклянная дверь, обрушен навесной потолок, повреждены стеллажи.

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Президент РФ Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал распоряжение о выплатах пострадавшим при теракте.

По словам пресс-секретаря Полтавченко, власти выплатят по 500 тыс. рублей пострадавшим, здоровью которых был причинён ущерб средней тяжести. По 250 тыс. рублей получат те, кто пострадал в умеренной и лёгкой степени. Все выплаты будут произведены из резервного фонда бюджета.

Как рассказал RT один из очевидцев, звук взрыва был слышен за полкилометра от магазина.

«Я услышал взрыв и подошёл к торговому центру. Улица уже была перекрыта, было много пожарных машин и скорой помощи. Вывозили пострадавших. Хлопок я услышал на расстоянии примерно 500 метров», — рассказал он.

Со слов тех, кто оказался непосредственно в супермаркете в момент ЧП, сообщалось, что взрыв был оглушительным. За ним последовала голубая вспышка.