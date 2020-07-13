Вину не признал: адвокаты рассказали о предъявленном Сафронову обвинении в госизмене

Следствие предъявило обвинение в госизмене советнику генерального директора «Роскосмоса», бывшему журналисту изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивану Сафронову. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов. Сам Сафронов, по словам защитника, отказался признать вину.

Следствие предъявило обвинение в государственной измене советнику генерального директора «Роскосмоса», бывшему журналисту изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивану Сафронову. Об этом объявил его адвокат Иван Павлов.

Сам Иван Сафронов свою вину не признал.

«Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно, кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», — приводит слова защитника РИА Новости.

Юрист также подтвердил намерение журналиста сотрудничать со следствием.

Павлов добавил, что Сафронов чувствует себя хорошо, его права в СИЗО не нарушаются.

До этого Павлов, общавшийся с журналистами около здания суда, отметил, что у адвокатов взяли подписку о неразглашении государственной тайны, а также заявил, что им не показали доказательства по делу.

Также он рассказал, что, по мнению следствия, Сафронов использовал программное обеспечение для шифрования передаваемых сообщений.

Помимо этого, он заявил, что криминалисты ФСБ не нашли в журналистских публикациях его подзащитного сведений, содержащих гостайну.

«Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну. Таким образом, они настаивают на том, что якобы совершенное им преступление не связано с его профессиональной деятельностью», — рассказал журналистам Павлов.

О задержании Ивана Сафронова стало известно утром 7 июля. Как сообщила пресс-служба «Роскосмоса», ему было предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). В то же время в госкорпорации заявили, что сложившаяся ситуация не связана с текущей работой Сафронова.

В свою очередь, в ФСБ России уточнили, что журналист подозревается в передаче секретной информации представителю одной из спецслужб стран НАТО.

Вечером 7 июля Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте Сафронова на один месяц и 30 суток.

Как рассказывал Иван Павлов, журналиста подозревают в работе на чешские спецслужбы. Другой защитник Евгений Смирнов добавил, что, по мнению следствия, Сафронов сотрудничает со спецслужбами Чехии с 2012 года.

«Следствие считает, что Сафронов взаимодействует со спецслужбами Чехии с 2012 года. Следствие считает, что в 2017 году он собрал сведения, содержащие гостайну, в том же году передал их спецслужбам Чехии якобы из корыстных побуждений», — уточнил Смирнов.

Он также рассказал, что дело Сафронова касается передачи военно-технической информации о поставках Россией вооружения для стран Африки в пользу спецслужб Чехии. Адвокат Павлов в свою очередь добавил, что следствие считает конечным получателем секретных сведений Соединённые Штаты.

Напомним, заседание суда проходило в закрытом режиме в связи с тем, что материалы дела содержат секретные сведения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не может ли секретность дела стать «дестабилизирующим фактором для общества», напомнил, что здесь «не место эмоциям», так как существует закон о гостайне и секретный режим.

В то же время он назвал понятным «повышенный интерес журналистов по отношению к судьбе коллеги».

«И, поверьте, мы тоже переживаем по этому поводу, но здесь мы всё-таки должны чётко, скажем так, понимать: есть закон о гостайне, есть секретный режим, и он должен соблюдаться. Здесь не должно быть места эмоциям», — приводит его слова РИА Новости.

Также он отметил, что Кремль не располагает материалами дела и «не может знать в деталях о том, как идёт следствие и на чем оно фокусируется».

До этого Песков отмечал, что, по данным Кремля, задержание не связано и с журналистской деятельностью, которой ранее занимался мужчина.

Задержание Сафронова прокомментировал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, также заявив, что дело не связано с профессиональной деятельностью мужчины.

«Первое, я высоко оцениваю профессионализм сотрудников российской контрразведки. Второе, задержание ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта. И третье, я никому не советую оказывать давление на следствие», — отметил он.