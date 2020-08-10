«Винторез-М»: от эргономики до технических характеристик • 72 • Аналитика

В предыдущей статье, которая являлась преимущественно описательной, был подробно рассмотрен экстерьер мчащегося со скоростью курьерского поезда на замену опостылевшему «Винторезу», честно выполнявшему возложенные на него функции с 1987 года, нового образца — винтовки 6П29М. Не мудрствуя лукаво, новому изделию дали имя собственное «Винторез-М», провели — в соответствии с веяниями времени — шумную и веселую PR-кампанию, размножили и отправили в путешествие по городам и весям нуждающимся в бесшумном истреблении супостатов службам.





Поскольку все плюсы и минусы комплектации были рассмотрены в предыдущей части, здесь возвращаться к ним не стану. В данном материале постараюсь дать свою, субъективную и однозначно неверную оценку произведенным изменениям и нововведениям. Оценивать "новорожденного" буду как по техническим, так и по эргономическим и эксплуатационным характеристикам.



Начнем прямо с эргономики, как штуки наиболее понятной и осязаемой. В случае с эргономикой в принципе все понятно. Мы можем иметь три варианта оценки: «удобно», «неудобно» и старое как мир «и так сойдет».



В принципе, эргономические параметры нового «Винтореза-М» за счет регулируемых затыльника приклада и щеки могут настраиваться в довольно широких пределах, обеспечивая удобную изготовку для стрельбы из разных положений стрелкам с различными антропометрическими данными. На фотографии выше хорошо заметны как сами элементы регулировок, так и механизмы их фиксации. Все просто: ослабляем гайки, выставляем затыльник и щеку в нужное положение, затягиваем гайки. Регулировка закончена, на все про все ушло 10-15 секунд, не больше!



Да-с… Замечтался, извините. Это же Россия, страна суровых и крепких воинов, не представляющих своей жизни без трудностей, тягот и лишений и презирающих изнеженных и жеманных, погрязших в содомии и однополых браках женоподобных военнослужащих блока НАТО.



Встречайте! На фото ниже представлен разработанный лучшими умами отечественной «оборонки» тренажер «Стальной палец» для военнослужащих ВС РФ и других силовых структур. Столь серьезного и комплексного подхода к подготовке личного состава мне ранее наблюдать не приходилось за 20 с «хвостиком» лет плотного обращения с самыми разными образцами вооружения. Уверен, что регулярные занятия на данном тренажере поднимут силовые показатели военнослужащих, за которыми будут закреплены сии изделия, на совершенно новый, недостижимый ранее уровень.





Немного отступим от эргономики и поговорим о технике. Фиксация направляющих затыльника и щеки происходит за счет силы трения, возникающей между направляющими стержнями и соответствующими цилиндрическими поверхностями корпуса приклада. Усилие, которое требуется приложить к гайкам на плече в 15 мм для обеспечения надежной фиксации направляющих за счет трения, составляет никак не меньше 25-30 кг. Скорее всего, даже больше. Конкретное значение с помощью динамометра не проверялось, но зафиксировать как затыльник, так и щеку удалось, только использовав звено шомпола как рычаг. При этом усилие на этом рычаге составило что-то около 5-10 кг. Само собой, попытка ослабить гайки голыми руками после этого была изначально провальной, но я попробовал. Даже скрипя зубами гайки отвернуть невозможно. А вот травмировать пальцы – запросто.



Цепляясь к мелочам, проедусь по конструктивному исполнению щеки.





Небольшой деревянный брусочек, прикрученный к основанию шестью саморезами с потайными головками, купленными в ближайшем «Крепмаркете» или строительном рынке на пересечении улиц Мосина и Фрунзе. Понятно, что зенковка под потайные головы – это очень дорого и нерентабельно, ТОЗ будет разорен, если станет зенковать все отверстия под винты и саморезы с потайными головами. Но все же, честное слово, торчащие наружу головы саморезов приводят в изумление и порождают неверие в серьезность подхода производителя к своему детищу.



Следующим этапом путешествия по прикладу станет собственно эксплуатация. То, что регулируемый приклад, по сути, можно отрегулировать только один раз на базе перед выходом, уже понятно. Не таскать же всегда и везде с собой секретный рычажок, верно?



Как и прежде, приклад может быть отделен от ствольной коробки для скрытного транспортирования винтовки. Узел крепления приклада изменений не претерпел и представляет собой направляющую типа «ласточкин хвост» с механизмом фиксации.



В отличие от «теплого» и приятного на ощупь приклада прародителя, выполненного из клееной бакелизированной фанеры, металлический приклад ВССМ тактильно воспринимается иначе. Так, в жаркую или холодную погоду при хвате голой рукой стрелок испытывает некоторый дискомфорт. Насколько мне известно, ведутся работы по разработке приклада из полиамида, но на текущий момент срок появления винтовки с полиамидным прикладом не определен.









В целом приклад «дедушки» кажется более практичным и достаточно удобным. Практичность и удобство – немного разные вещи. Приклад ВССМ в какой-либо конфигурации кому-то может быть более удобным, но вряд ли он станет более практичным, чем фанерный приклад старого «Винтореза». Это частное мнение старого брюзги и критикана, не претендующее на истину, но довольно обширный личный опыт позволяет рассчитывать на высокую степень объективности.



От приклада пойдем дальше, к ствольной коробке, цевью и стволу с интегрированным глушителем.





Изменения коснулись как экстерьера, так и интерьера винтовки. Я не буду вдаваться в подробности, описывая изменения конструкции механизмов и деталей элементов автоматики оружия. Скажу только одно: они есть и должны обеспечить «младенцу» преимущество перед «родителем» в части увеличения живучести деталей, повышения надежности работы в нормальных и затрудненных условиях эксплуатации, точности и кучности стрельбы. Если с первыми двумя характеристиками ясность будет наступать постепенно, по мере накопления опыта практической эксплуатации в различных подразделениях, то с точностью и кучностью мы в состоянии разобраться на первых же практических стрельбах. Что, собственно, и было сделано.



Здесь следует отметить, что разбираться, по большому счету, следует только с кучностью стрельбы, поскольку точность обеспечивается правильным приведением оружия к нормальному бою. Так вот, по результатам стрельбы из положения «лежа с упора» на 100 метров патронами СП-5 сериями по 5 выстрелов лидера выявить не удалось: по кучности стрельбы как «дедушка», так и «внучок» практически паритетны. Из каждого образца было произведено по три серии выстрелов с использованием штатного оптического прицела и по две серии с механическим прицелом. При этом в силу особенностей подходов к конструированию «тогда» и «сейчас» отстрел «дедушки» произошел значительно быстрее. Причина в том, что отстрел проводился по схеме «оптика-механика-оптика-механика-оптика». Если с «дедом» все просто и понятно: последовательно отработал пять серий и пошел смотреть результат, то со «внуком» сложнее: после каждой серии с оптическим прицелом приходилось его снимать для работы с «механикой». Соответственно, следом требовалось аккуратно и внимательно устанавливать «оптику» обратно. Почему не идут переговоры Москвы и Минска



Причина проста: при установленном оптическом или ином прицеле «механику» у «внучка» не видно. Совсем. В отличие от «деда». А почему «внимательно и аккуратно» — это отдельная история, ее мы расскажем в следующем материале. Когда-нибудь позже. А пока вернемся к объекту исследования.



«Внук» начисто лишился боковой планки для установки прицельных приспособлений. Лично я иначе как диверсией назвать это не могу. Да, планка Пикатинни несет ту же функцию – база для оптических и оптико-электронных прицелов, но практически для бойца она несет ее хуже, чем проклятая боковая планка.



Разумеется, такую позицию требуется обосновать, хотя бы кратко. В целом появление планки Пикатинни на отечественном стрелковом оружии было обусловлено распространением на рубеже 90-х и начала 2000-х годов сначала в среде гражданских стрелков, а затем и в специальных подразделениях приборов прицеливания иностранного производства, имевших определенные преимущества перед стоявшими на снабжении отечественными прицельными комплексами.



Реальность была таковой, что наиболее широко распространенные советские и российские оптические прицелы по своим техническим характеристикам сильно проигрывали появившимся изделиям именитых производителей: Nightforce, Leupold&Stevens, Shmidt&Bender, Aimpoint и т.д. и т.п. Для использования с отечественными образцами оружия импортных прицелов сначала «колхозились» кронштейны буквально каждым владельцем индивидуально. Затем появились различного рода переходные кронштейны, в том числе промышленного производства, как со стандартного для советско-российского спортивно-охотничьего оружия верхнего «ласточкиного хвоста», так и с боковой планки, на стандарт «Picatinny rail». С учетом того, что в тот же временной период отечественные предприятия находились в серьезном упадке, а на российский рынок вышли иностранные производители оружия и оптики, предлагающие широчайший ассортимент своей продукции в самых разных ценовых категориях, переход на планку Пикатинни в гражданском оружии был лишь вопросом времени, определяемом ростом потребительского спроса.



Что касается армии и других силовых структур, то здесь все представляется не таким однозначным. Дело в том, что подавляющее большинство находящегося в войсках оружия исторически имеет в качестве стандартного места для установки оптических прицелов боковую планку. Находящееся на хранении оружие – тоже. Точно такая же история с имеющимися в огромных количествах на складах и в частях приборами прицеливания. Таким образом, отсутствие боковой планки на выполненном в соответствии с новыми веяниями оружии автоматически отсекает возможность использования в случае выхода из строя штатного для ВССМ прицела 1П86 имеющихся практически повсеместно прицелов линейки ПСО-1 и им подобных. То же самое, только в еще большей степени, касается ночных прицелов.



Кроме обозначенного момента, создающего проблемы только экономического и логистического плана, существуют и другие, напрямую касающиеся эксплуатации и применения оружия. Начну с вопроса приведения оружия к нормальному бою. В соответствии с требованиями «Наставлений», все советско-российское длинноствольное стрелковое оружие нормального и крупного калибра приводится к нормальному бою на дальность 100 метров. При установке оптического прицела первичная его выверка проводилась по механическому прицелу, и установленные на боковую планку оптические прицелы линию визирования механического прицела не перекрывали. С ВССМ – дело иное. Произвести выверку по «механике» не выйдет. ТХП и комплекты КППО имеются далеко не в каждом подразделении. Где имеются – не всегда быстро возьмешь, а если и взял – не факт, что полностью укомплектованы и в рабочем состоянии. «Зацепиться» на 100 метров первым выстрелом не всегда удается даже за щит размером в полторы «грудных». Интересная ситуация, правда? В отличие от винтовок с ПСЗ произвести «холодную» выверку по каналу ствола у ВССМ тоже не выйдет: заглянуть с казенной части в ствол не позволяет конструкция ствольной коробки. Да, можно использовать зеркало, но к чему все эти танцы, если у «старичка» «Винтореза» эти вопросы не возникают в принципе?



В практике нередки случаи, когда оружие подвергается внешним воздействиям: падения, удары при перемещениях, особенно при загрузке и выходе из транспорта (далеко не редкость). Если на «дедушке» проверка на «сбил или не сбил оптику» быстро и легко проводилась по удаленной точке, то у «внучка» с этим возникают серьезные проблемы, что точно не добавляет уверенности вооруженному им бойцу.









Следующим моментом является замена прицела при изменении условий освещенности. При смене времени суток в ходе выполнения многодневной задачи оператору придется «перекидывать» прицелы: снимать оптику и ставить «ночник», и наоборот. На фотографиях заметно, что новый штатный прицел приходится снимать и ставить, используя инструмент, хотя бы примитивный, такой, как клинок ножа подходящего размера. При этом для снятия-установки придется работать с двумя винтами. Повторную установку требуется производить в те же пазы, поскольку, как показывает практика, смещение прицела вдоль планки на один паз может приводить к смещению СТП на величину до 1.5 мрад. Кроме того, момент затяжки винтов должен также быть более-менее постоянным при каждой переустановке, что не так-то просто выполнить при дефиците времени и отсутствии соответствующего инструмента.



Точно с таким же вопросом мы столкнемся при установке оптико-электронных прицелов. А с учетом того, что на большинстве ОЭП винты выполнены под имбусовый ключ… В нужный момент, кстати, его либо под рукой не окажется, либо он будет находиться в недрах карманов или рейдового рюкзака. В общем, набор инструментов теперь – штука необходимая.



С проклятой боковой планкой все, к сожалению, гораздо проще.





Не требуется ни инструмент, ни счет пазов взглядом либо на ощупь. Только руки и четыре движения: открыть рычаг зажима – движением назад снять прицел – задвинуть по планке до упора другой прицел – закрыть рычаг зажима. Все, прицелы переброшены.



С учетом того, что «Винторез» является оружием ближнего боя, где дальность стрельбы свыше 100 метров – большая редкость, возможность быстрой смены типа стрельбы с варианта «точно» на «очень широко и быстро» будет несомненным плюсом. Опять же у «деда» с этим все в порядке. Нужно точно – используем прицел ПСО-1-1 с 4-кратным увеличением, нужно быстро – мгновенно переходим на «механику», ибо ничто этому не мешает. У «внучка» такой номер не пройдет, поскольку «механика» перекрыта полностью, переход на кратность «1» у прицела 1П86 требует задействования одной из рук для перевода рычага изменения кратности в соответствующее положение. Последнее, в свою очередь, приведет к изменению пространственного положения оружия и потери времени на вывод оружия в район нахождения цели.



Как говорится, делайте предварительные выводы, ибо «продолжение следует»… В предыдущей статье, которая являлась преимущественно описательной, был подробно рассмотрен экстерьер мчащегося со скоростью курьерского поезда на замену«Винторезу», честно выполнявшему возложенные на него функции с 1987 года, нового образца — винтовки 6П29М. Не мудрствуя лукаво, новому изделию дали имя собственное «Винторез-М», провели — в соответствии с веяниями времени — шумную и веселую PR-кампанию, размножили и отправили в путешествие понуждающимся в бесшумном истреблении супостатов службам.Поскольку все плюсы и минусы комплектации были рассмотрены в предыдущей части, здесь возвращаться к ним не стану. В данном материале постараюсь дать свою, субъективнуюоценку произведенным изменениям и нововведениям. Оценивать "новорожденного" буду как по техническим, так и по эргономическим и эксплуатационным характеристикам.Начнем прямо с эргономики, как штуки наиболее понятной и осязаемой. В случае с эргономикой в принципе все понятно. Мы можем иметь три варианта оценки: «удобно», «неудобно» и старое как мир «и так сойдет».В принципе, эргономические параметры нового «Винтореза-М» за счет регулируемых затыльника приклада и щеки могут настраиваться в довольно широких пределах, обеспечивая удобную изготовку для стрельбы из разных положений стрелкам с различными антропометрическими данными. На фотографии выше хорошо заметны как сами элементы регулировок, так и механизмы их фиксации. Все просто: ослабляем гайки, выставляем затыльник и щеку в нужное положение, затягиваем гайки. Регулировка закончена, на все про все ушло 10-15 секунд, не больше!Да-с… Замечтался, извините. Это же Россия, страна суровых и крепких воинов, не представляющих своей жизни без трудностей, тягот и лишений и презирающих изнеженных и жеманных, погрязших в содомии и однополых браках женоподобных военнослужащих блока НАТО.Встречайте! На фото ниже представлен разработанный лучшими умами отечественной «оборонки» тренажер «Стальной палец» для военнослужащих ВС РФ и других силовых структур. Столь серьезного и комплексного подхода к подготовке личного состава мне ранее наблюдать не приходилось за 20 с «хвостиком» лет плотного обращения с самыми разными образцами вооружения. Уверен, что регулярные занятия на данном тренажере поднимут силовые показатели военнослужащих, за которыми будут закреплены сии изделия, на совершенно новый, недостижимый ранее уровень.Немного отступим от эргономики и поговорим о технике. Фиксация направляющих затыльника и щеки происходит за счет силы трения, возникающей между направляющими стержнями и соответствующими цилиндрическими поверхностями корпуса приклада. Усилие, которое требуется приложить к гайкам на плече в 15 мм для обеспечения надежной фиксации направляющих за счет трения, составляет никак не меньше 25-30 кг. Скорее всего, даже больше. Конкретное значение с помощью динамометра не проверялось, но зафиксировать как затыльник, так и щеку удалось, только использовав звено шомпола как рычаг. При этом усилие на этом рычаге составило что-то около 5-10 кг. Само собой, попытка ослабить гайки голыми руками после этого была изначально провальной, но я попробовал. Даже скрипя зубами гайки отвернуть невозможно. А вот травмировать пальцы – запросто.Цепляясь к мелочам, проедусь по конструктивному исполнению щеки.Небольшой деревянный брусочек, прикрученный к основанию шестью саморезами с потайными головками, купленными в ближайшем «Крепмаркете» или строительном рынке на пересечении улиц Мосина и Фрунзе. Понятно, что зенковка под потайные головы – это очень дорого и нерентабельно, ТОЗ будет разорен, если станет зенковать все отверстия под винты и саморезы с потайными головами. Но все же, честное слово, торчащие наружу головы саморезов приводят в изумление и порождают неверие в серьезность подхода производителя к своему детищу.Следующим этапом путешествия по прикладу станет собственно эксплуатация. То, что регулируемый приклад, по сути, можно отрегулировать только один раз на базе перед выходом, уже понятно. Не таскать же всегда и везде с собой секретный рычажок, верно?Как и прежде, приклад может быть отделен от ствольной коробки для скрытного транспортирования винтовки. Узел крепления приклада изменений не претерпел и представляет собой направляющую типа «ласточкин хвост» с механизмом фиксации.В отличие от «теплого» и приятного на ощупь приклада прародителя, выполненного из клееной бакелизированной фанеры, металлический приклад ВССМ тактильно воспринимается иначе. Так, в жаркую или холодную погоду при хвате голой рукой стрелок испытывает некоторый дискомфорт. Насколько мне известно, ведутся работы по разработке приклада из полиамида, но на текущий момент срок появления винтовки с полиамидным прикладом не определен.В целом приклад «дедушки» кажется более практичным и достаточно удобным. Практичность и удобство – немного разные вещи. Приклад ВССМ в какой-либо конфигурации кому-то может быть более удобным, но вряд ли он станет более практичным, чем фанерный приклад старого «Винтореза». Это частное мнение старого брюзги и критикана, не претендующее на истину, но довольно обширный личный опыт позволяет рассчитывать на высокую степень объективности.От приклада пойдем дальше, к ствольной коробке, цевью и стволу с интегрированным глушителем.Изменения коснулись как экстерьера, так и интерьера винтовки. Я не буду вдаваться в подробности, описывая изменения конструкции механизмов и деталей элементов автоматики оружия. Скажу только одно: они есть и должны обеспечить «младенцу» преимущество перед «родителем» в части увеличения живучести деталей, повышения надежности работы в нормальных и затрудненных условиях эксплуатации, точности и кучности стрельбы. Если с первыми двумя характеристиками ясность будет наступать постепенно, по мере накопления опыта практической эксплуатации в различных подразделениях, то с точностью и кучностью мы в состоянии разобраться на первых же практических стрельбах. Что, собственно, и было сделано.Здесь следует отметить, что разбираться, по большому счету, следует только с кучностью стрельбы, поскольку точность обеспечивается правильным приведением оружия к нормальному бою. Так вот, по результатам стрельбы из положения «лежа с упора» на 100 метров патронами СП-5 сериями по 5 выстрелов лидера выявить не удалось: по кучности стрельбы как «дедушка», так и «внучок» практически паритетны. Из каждого образца было произведено по три серии выстрелов с использованием штатного оптического прицела и по две серии с механическим прицелом. При этом в силу особенностей подходов к конструированию «тогда» и «сейчас» отстрел «дедушки» произошел значительно быстрее. Причина в том, что отстрел проводился по схеме «оптика-механика-оптика-механика-оптика». Если с «дедом» все просто и понятно: последовательно отработал пять серий и пошел смотреть результат, то со «внуком» сложнее: после каждой серии с оптическим прицелом приходилось его снимать для работы с «механикой». Соответственно, следом требовалось аккуратно и внимательно устанавливать «оптику» обратно.Причина проста: при установленном оптическом или ином прицеле «механику» у «внучка» не видно. Совсем. В отличие от «деда». А почему «внимательно и аккуратно» — это отдельная история, ее мы расскажем в следующем материале. Когда-нибудь позже. А пока вернемся к объекту исследования.«Внук» начисто лишился боковой планки для установки прицельных приспособлений. Лично я иначе как диверсией назвать это не могу. Да, планка Пикатинни несет ту же функцию – база для оптических и оптико-электронных прицелов, но практически для бойца она несет ее хуже, чембоковая планка.Разумеется, такую позицию требуется обосновать, хотя бы кратко. В целом появление планки Пикатинни на отечественном стрелковом оружии было обусловлено распространением на рубеже 90-х и начала 2000-х годов сначала в среде гражданских стрелков, а затем и в специальных подразделениях приборов прицеливания иностранного производства, имевших определенные преимущества перед стоявшими на снабжении отечественными прицельными комплексами.Реальность была таковой, что наиболее широко распространенные советские и российские оптические прицелы по своим техническим характеристикам сильно проигрывали появившимся изделиям именитых производителей: Nightforce, Leupold&Stevens, Shmidt&Bender, Aimpoint и т.д. и т.п. Для использования с отечественными образцами оружия импортных прицелов сначала «колхозились» кронштейны буквально каждым владельцем индивидуально. Затем появились различного рода переходные кронштейны, в том числе промышленного производства, как со стандартного для советско-российского спортивно-охотничьего оружия верхнего «ласточкиного хвоста», так и с боковой планки, на стандарт «Picatinny rail». С учетом того, что в тот же временной период отечественные предприятия находились в серьезном упадке, а на российский рынок вышли иностранные производители оружия и оптики, предлагающие широчайший ассортимент своей продукции в самых разных ценовых категориях, переход на планку Пикатинни в гражданском оружии был лишь вопросом времени, определяемом ростом потребительского спроса.Что касается армии и других силовых структур, то здесь все представляется не таким однозначным. Дело в том, что подавляющее большинство находящегося в войсках оружия исторически имеет в качестве стандартного места для установки оптических прицелов боковую планку. Находящееся на хранении оружие – тоже. Точно такая же история с имеющимися в огромных количествах на складах и в частях приборами прицеливания. Таким образом, отсутствие боковой планки на выполненном в соответствии с новыми веяниями оружии автоматически отсекает возможность использования в случае выхода из строя штатного для ВССМ прицела 1П86 имеющихся практически повсеместно прицелов линейки ПСО-1 и им подобных. То же самое, только в еще большей степени, касается ночных прицелов.Кроме обозначенного момента, создающего проблемы только экономического и логистического плана, существуют и другие, напрямую касающиеся эксплуатации и применения оружия. Начну с вопроса приведения оружия к нормальному бою. В соответствии с требованиями «Наставлений», все советско-российское длинноствольное стрелковое оружие нормального и крупного калибра приводится к нормальному бою на дальность 100 метров. При установке оптического прицела первичная его выверка проводилась по механическому прицелу, и установленные на боковую планку оптические прицелы линию визирования механического прицела не перекрывали. С ВССМ – дело иное. Произвести выверку по «механике» не выйдет. ТХП и комплекты КППО имеются далеко не в каждом подразделении. Где имеются – не всегда быстро возьмешь, а если и взял – не факт, что полностью укомплектованы и в рабочем состоянии. «Зацепиться» на 100 метров первым выстрелом не всегда удается даже за щит размером в полторы «грудных». Интересная ситуация, правда? В отличие от винтовок с ПСЗ произвести «холодную» выверку по каналу ствола у ВССМ тоже не выйдет: заглянуть с казенной части в ствол не позволяет конструкция ствольной коробки. Да, можно использовать зеркало, но к чему все эти танцы, если у «старичка» «Винтореза» эти вопросы не возникают в принципе?В практике нередки случаи, когда оружие подвергается внешним воздействиям: падения, удары при перемещениях, особенно при загрузке и выходе из транспорта (далеко не редкость). Если на «дедушке» проверка на «сбил или не сбил оптику» быстро и легко проводилась по удаленной точке, то у «внучка» с этим возникают серьезные проблемы, что точно не добавляет уверенности вооруженному им бойцу.Следующим моментом является замена прицела при изменении условий освещенности. При смене времени суток в ходе выполнения многодневной задачи оператору придется «перекидывать» прицелы: снимать оптику и ставить «ночник», и наоборот. На фотографиях заметно, что новый штатный прицел приходится снимать и ставить, используя инструмент, хотя бы примитивный, такой, как клинок ножа подходящего размера. При этом для снятия-установки придется работать с двумя винтами. Повторную установку требуется производить в те же пазы, поскольку, как показывает практика, смещение прицела вдоль планки на один паз может приводить к смещению СТП на величину до 1.5 мрад. Кроме того, момент затяжки винтов должен также быть более-менее постоянным при каждой переустановке, что не так-то просто выполнить при дефиците времени и отсутствии соответствующего инструмента.Точно с таким же вопросом мы столкнемся при установке оптико-электронных прицелов. А с учетом того, что на большинстве ОЭП винты выполнены под имбусовый ключ… В нужный момент, кстати, его либо под рукой не окажется, либо он будет находиться в недрах карманов или рейдового рюкзака. В общем, набор инструментов теперь – штука необходимая.боковой планкой все, к сожалению, гораздо проще.Не требуется ни инструмент, ни счет пазов взглядом либо на ощупь. Только руки и четыре движения: открыть рычаг зажима – движением назад снять прицел – задвинуть по планке до упора другой прицел – закрыть рычаг зажима. Все, прицелы переброшены.С учетом того, что «Винторез» является оружием ближнего боя, где дальность стрельбы свыше 100 метров – большая редкость, возможность быстрой смены типа стрельбы с варианта «точно» на «очень широко и быстро» будет несомненным плюсом. Опять же у «деда» с этим все в порядке. Нужно точно – используем прицел ПСО-1-1 с 4-кратным увеличением, нужно быстро – мгновенно переходим на «механику», ибо ничто этому не мешает. У «внучка» такой номер не пройдет, поскольку «механика» перекрыта полностью, переход на кратность «1» у прицела 1П86 требует задействования одной из рук для перевода рычага изменения кратности в соответствующее положение. Последнее, в свою очередь, приведет к изменению пространственного положения оружия и потери времени на вывод оружия в район нахождения цели.Как говорится, делайте предварительные выводы, ибо «продолжение следует»… Ingenegr Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





72 Источник Похожие новости Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака Киев хочет вовлечь Минск в "новую Речь Посполитую" Самые скандальные президентские выборы в истории Белоруссии официально признаны состоявшимися Автору "Игры престолов" Мартину вменяют 214 изнасилований. И это не все Кого спасёт Центробанк: нас или кого надо? Почему не идут переговоры Москвы и Минска Новости партнеров