|
"Виновные неизвестны": в ЕС сделали заявление на фоне скандала вокруг России
03 сентября 2020, 16:10 • 54 • Политика
Представитель ЕС отметил, что трудно ввести санкции, когда нет расследования
Выявление лиц, виновных в "отравлении" Алексея Навального, является первостепенным вопросом, который должен быть раскрыт до принятия решений о санкциях в отношении РФ. Такое мнение выразил официальный представитель главы дипломатии Европейского союза Петер Стано.
Политик отметил, что до сих пор отсутствует расследование, которое могло бы выявить виновных в инциденте с россиянином.
Как пишет "Интерфакс", политик добавил, что заявления уполномоченных лиц Евросоюза содержат требования о применении санкций в указанном случае, однако в действительности это затруднительно реализовать, так как они не могут указать на виновных.
2 сентября пресс-секретарь немецкого кабмина Штеффен Зайберт выступил с сообщением о том, что в организме блогера выявлены следы ядовитого вещества "Новичок". Также представитель ФРГ отметил, что блогера якобы отравили РФ паралитиком из состава боевых.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от Москвы объяснений, а глава немецкого МИД Хайко Маас сообщал, что в ближайшее время должно состояться обсуждение ситуации вокруг россиянина с патнерами по Евросоюзу.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит поводов для звонка в Берлин в связи с ситуацией вокруг Навального. В ФРГ тоже не считают нужным обсуждать этот вопрос на высшем уровне.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с российским премьером Михаилом Мишустиным назвал версию об отравлении Алексея Навального "Новичком" фальсификацией. По его словам, белорусские спецслужбы смогли перехватить диалог Варшавы и Берлина.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 августа 2020, 03:15
|
01 сентября 2020, 01:50
|
29 августа 2020, 07:50
|
30 августа 2020, 15:55
|
02 сентября 2020, 02:35
|
28 августа 2020, 06:10
|
01 сентября 2020, 00:00