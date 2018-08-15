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«Виновные должны быть наказаны»: из-за чего мог обрушиться мост в Генуе
15 августа 2018, 21:09 • 70 • В мире
По меньшей мере 39 человек погибли при обрушении автомобильного моста на севере Генуи, сообщают местные власти. По предварительным данным, россияне в результате инцидента не пострадали. В Министерстве транспорта считают, что причиной трагедии стали недостатки в обслуживании объекта. По мнению инженеров, мосты подобной конструкции находятся под угрозой разрушения, поскольку материалы, из которых они сделаны, быстро подвергаются износу.
globallookpress.com © Arata/Fotogramma/Ropi
По меньшей мере 39 человек погибли при обрушении моста на севере Генуи. Такие данные приводят региональные власти. Среди погибших — трое детей. Согласно официальным данным, жертвами инцидента стали граждане Франции, Молдавии, Румынии и Албании.
Поиски пропавших без вести продолжаются. Как сообщили местные власти, из зоны обрушения эвакуировали 632 человека.
К поискам пострадавших и тел погибших привлечены порядка 400 спасателей, рассказал РИА Новости глава национального корпуса пожарных Эммануэле Джисси. «Спасательные работы идут полным ходом. Ночью мы вытащили из-под обломков ещё три тела. В настоящий момент на локации работают порядка 400 пожарных», — отметил он и добавил, что на разборе завалов трудятся десять отрядов с собаками.
Граждане России в результате обрушения автомобильного моста в Генуе не пострадали, сообщили в МИД России.
«С чувством глубокого переживания восприняли сообщения о произошедшем вчера вблизи итальянского города Генуи крушении моста, приведшем к многочисленным человеческим жертвам. За развитием ситуации следят сотрудники российского генконсульства в Генуе. По данным на первую половину дня 15 августа, сведений о пострадавших российских гражданах не поступало», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
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В связи с обрушением виадука близ Генуи губернатор итальянской области Лигурия Джованни Тоти запросил у центральных властей страны введение национального режима чрезвычайной ситуации.
«Мы только что подписали запрос на введение национального режима чрезвычайной ситуации в связи с обрушением моста Моранди», — сообщил он в Twitter.
В связи со случившимся в Генуе объявлен двухдневный траур. «Мэрия Генуи в знак соболезнования, солидарности и близости всего населения города к родственникам погибших при обрушении моста объявила 15 и 16 августа траурными днями», — написано на сайте мэрии города.
Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли после обрушения автомобильного моста в Генуе заявил о том, что руководство компании Autostrade per l'Italia, занимающейся управлением и содержанием автодорог Италии, не выполнило своих обязательств и должно уйти в отставку.
Он отметил, что «компаниям, которые управляют нашими магистралями, платятся самые большие деньги за проезд, а они платят за свои лицензии смешные суммы».
«Они зарабатывают миллиарды, отдавая в качестве налогов несколько миллионов, и даже не выполняют необходимых работ по обслуживанию мостов и дорожных развязок», — подчеркнул он.
Напомним, что 14 августа длинный пролёт моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя — Савона, европейский маршрут Е80), обрушился на расположенные под ним железнодорожные пути и дома. В момент происшествия на мосту находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика. Погибли около 40 человек, порядка 20 пострадали.
Рухнувший мост является частью автомагистрали А10, проходящей вдоль побережья Средиземного моря и соединяющей Геную и приграничный с Францией город Вентимилья. Высота 11 пролётов моста составляет более 45 метров, высота трёх пилонов — около 100 метров. Общая длина путепровода — 1182 метра. Рухнувшая часть моста имела длину более 200 метров.
Уязвимая конструкция
По словам Тонинелли, причиной обрушения моста в Генуе стали недостатки в текущем обслуживании объекта. «Как гражданину Италии мне весьма прискорбно констатировать, что такое обслуживание не проводилось, и произошедшее, к сожалению, свидетельствует об этом», — заявил он в эфире телеканала Rai.
Вместе с тем он не подтвердил связь обрушения моста с ремонтными работами, проводившимися на объекте в последнее время.
Построенный в 1963—1967 годах генуэзский виадук ремонтировался два года назад. В 1990-е годы на нём полностью заменялись подвесные кабели. Инженеры предупреждали, что обслуживание автомоста обходится слишком дорого, в связи с чем перестроить его было бы дешевле.
Мост носит имя инженера Рикардо Моранди (1902—1989), который применял при строительстве подобных мостов технологию напряжённого железобетона (преднапряжённого железобетона). В своих проектах он предлагал использовать строительный материал, предназначенный для преодоления неспособности бетона сопротивляться значительным растягивающим напряжениям.
Между тем инженер и преподаватель Университета Генуи Антонио Бренчич заявил информагентству РИА Новости, что в настоящий момент ещё два моста авторства Моранди находятся под угрозой разрушения по причине ошибок в конструкции.
«Дизайнер создал три подобных моста по всему миру и остановился из-за проблем в конструкции. В Италии это единственный подобный мост. Ещё один находится в Ливии, и ещё один — в Венесуэле, через озеро Маракайбо. Этот мост также имеет много проблем, обсуждалась возможность его уничтожения из-за технических проблем», — сказал специалист по строительству гражданских объектов.
Инцидент с мостом подобной конструкции, построенным в Венесуэле, уже имел место в 1964 году. Тогда мост зацепил груженный нефтью танкер, в результате чего обрушились два пролёта, погибли семь человек.
По мнению Бренчича, одна из главных причин обрушения виадука под Генуей — очень быстрый физический износ материалов. «При внезапном обрушении такого рода совершенно очевидно, что сначала рвутся стальные тросы, которые держат всю конструкцию. Так что проблема в стали. Пилоны обрушились как следствие того, что тросы не справились с нагрузкой. Вся конструкция была уязвима. Потому что конструкции такого размера не должны обрушаться», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что обрушение моста никак не может быть связано с ливнем и молнией.
«Всё это полная чушь. Молнии там не было. Это была вспышка электричества из-за падения обломков на железнодорожные пути. Люди решили, что это была молния. Молния, ветер или дождь не влияют на такого типа мосты», — резюмировал итальянский инженер-строитель.
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