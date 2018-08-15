«Виновные должны быть наказаны»: из-за чего мог обрушиться мост в Генуе

По меньшей мере 39 человек погибли при обрушении автомобильного моста на севере Генуи, сообщают местные власти. По предварительным данным, россияне в результате инцидента не пострадали. В Министерстве транспорта считают, что причиной трагедии стали недостатки в обслуживании объекта. По мнению инженеров, мосты подобной конструкции находятся под угрозой разрушения, поскольку материалы, из которых они сделаны, быстро подвергаются износу.

По меньшей мере 39 человек погибли при обрушении моста на севере Генуи. Такие данные приводят региональные власти. Среди погибших — трое детей. Согласно официальным данным, жертвами инцидента стали граждане Франции, Молдавии, Румынии и Албании.

Поиски пропавших без вести продолжаются. Как сообщили местные власти, из зоны обрушения эвакуировали 632 человека.

К поискам пострадавших и тел погибших привлечены порядка 400 спасателей, рассказал РИА Новости глава национального корпуса пожарных Эммануэле Джисси. «Спасательные работы идут полным ходом. Ночью мы вытащили из-под обломков ещё три тела. В настоящий момент на локации работают порядка 400 пожарных», — отметил он и добавил, что на разборе завалов трудятся десять отрядов с собаками.

Граждане России в результате обрушения автомобильного моста в Генуе не пострадали, сообщили в МИД России.

«С чувством глубокого переживания восприняли сообщения о произошедшем вчера вблизи итальянского города Генуи крушении моста, приведшем к многочисленным человеческим жертвам. За развитием ситуации следят сотрудники российского генконсульства в Генуе. По данным на первую половину дня 15 августа, сведений о пострадавших российских гражданах не поступало», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

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В связи с обрушением виадука близ Генуи губернатор итальянской области Лигурия Джованни Тоти запросил у центральных властей страны введение национального режима чрезвычайной ситуации.

«Мы только что подписали запрос на введение национального режима чрезвычайной ситуации в связи с обрушением моста Моранди», — сообщил он в Twitter.

В связи со случившимся в Генуе объявлен двухдневный траур. «Мэрия Генуи в знак соболезнования, солидарности и близости всего населения города к родственникам погибших при обрушении моста объявила 15 и 16 августа траурными днями», — написано на сайте мэрии города.

Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли после обрушения автомобильного моста в Генуе заявил о том, что руководство компании Autostrade per l'Italia, занимающейся управлением и содержанием автодорог Италии, не выполнило своих обязательств и должно уйти в отставку.

«В цивилизованной стране не погибают из-за упавшего моста. Тот, кто виновен в этой непростительной трагедии, должен быть наказан», — написал министр на своей странице в Facebook.

Он отметил, что «компаниям, которые управляют нашими магистралями, платятся самые большие деньги за проезд, а они платят за свои лицензии смешные суммы».

«Они зарабатывают миллиарды, отдавая в качестве налогов несколько миллионов, и даже не выполняют необходимых работ по обслуживанию мостов и дорожных развязок», — подчеркнул он.

Напомним, что 14 августа длинный пролёт моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя — Савона, европейский маршрут Е80), обрушился на расположенные под ним железнодорожные пути и дома. В момент происшествия на мосту находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика. Погибли около 40 человек, порядка 20 пострадали.

Рухнувший мост является частью автомагистрали А10, проходящей вдоль побережья Средиземного моря и соединяющей Геную и приграничный с Францией город Вентимилья. Высота 11 пролётов моста составляет более 45 метров, высота трёх пилонов — около 100 метров. Общая длина путепровода — 1182 метра. Рухнувшая часть моста имела длину более 200 метров.

Уязвимая конструкция

По словам Тонинелли, причиной обрушения моста в Генуе стали недостатки в текущем обслуживании объекта. «Как гражданину Италии мне весьма прискорбно констатировать, что такое обслуживание не проводилось, и произошедшее, к сожалению, свидетельствует об этом», — заявил он в эфире телеканала Rai.

Вместе с тем он не подтвердил связь обрушения моста с ремонтными работами, проводившимися на объекте в последнее время.

Свою официальную версию случившегося в среду объявил и генуэзский прокурор Франческо Коцци. «Это была не случайность, а человеческая ошибка», — отметил прокурор.

Построенный в 1963—1967 годах генуэзский виадук ремонтировался два года назад. В 1990-е годы на нём полностью заменялись подвесные кабели. Инженеры предупреждали, что обслуживание автомоста обходится слишком дорого, в связи с чем перестроить его было бы дешевле.

Мост носит имя инженера Рикардо Моранди (1902—1989), который применял при строительстве подобных мостов технологию напряжённого железобетона (преднапряжённого железобетона). В своих проектах он предлагал использовать строительный материал, предназначенный для преодоления неспособности бетона сопротивляться значительным растягивающим напряжениям.

Между тем инженер и преподаватель Университета Генуи Антонио Бренчич заявил информагентству РИА Новости, что в настоящий момент ещё два моста авторства Моранди находятся под угрозой разрушения по причине ошибок в конструкции.

«Дизайнер создал три подобных моста по всему миру и остановился из-за проблем в конструкции. В Италии это единственный подобный мост. Ещё один находится в Ливии, и ещё один — в Венесуэле, через озеро Маракайбо. Этот мост также имеет много проблем, обсуждалась возможность его уничтожения из-за технических проблем», — сказал специалист по строительству гражданских объектов.

Инцидент с мостом подобной конструкции, построенным в Венесуэле, уже имел место в 1964 году. Тогда мост зацепил груженный нефтью танкер, в результате чего обрушились два пролёта, погибли семь человек.

По мнению Бренчича, одна из главных причин обрушения виадука под Генуей — очень быстрый физический износ материалов. «При внезапном обрушении такого рода совершенно очевидно, что сначала рвутся стальные тросы, которые держат всю конструкцию. Так что проблема в стали. Пилоны обрушились как следствие того, что тросы не справились с нагрузкой. Вся конструкция была уязвима. Потому что конструкции такого размера не должны обрушаться», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что обрушение моста никак не может быть связано с ливнем и молнией.

«Всё это полная чушь. Молнии там не было. Это была вспышка электричества из-за падения обломков на железнодорожные пути. Люди решили, что это была молния. Молния, ветер или дождь не влияют на такого типа мосты», — резюмировал итальянский инженер-строитель.