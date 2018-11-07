Виновен, пока не доказал обратное: Госдеп США грозит России новыми санкциями по делу Скрипалей

США собираются ввести второй пакет санкций против России в связи с делом Скрипаля. Этого требует закон о химическом и биологическом оружии, заявила глава пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт.

«Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о химическом и биологическом оружии, который предписывает дополнительные санкции», - сказала она на пресс-конференции.

Речь идет о так и не раскрытом деле Скрипалей, в причастности к которому США и Великобритания обвиняют Россию. При этом все «доказательства» против Москвы строятся на предположениях с частым использованием выражений «очень вероятно» и «больше некому».

Первый пакет санкций в связи с недоказанными обвинениями в США приняли еще 6 августа 2018 года. Следующий пакет санкций Госдеп обещает спустя 90 дней после этой даты, то есть в ноябре.