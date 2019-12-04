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Виновен! Комитет по разведке конгресса США вынес Трампу приговор

04 декабря 2019, 19:39  •  126 • Аналитика
© AFP 2019 / Saul Loeb
Виновен! Комитет по разведке Конгресса США вынес Трампу приговор
18:24
Видимо, не зря. Это и была его маленькая месть. Обнародовать доклад об импичменте так, чтобы коллеги президента Соединенных Штатов там, в Британии, если и не тыкали бы в него пальцем, то шушукались бы за его спиной, принимая за чистую монету его сомнительность. Самого Трампа эти триста страниц доноса, а по сути, даже после опроса свидетелей в конгрессе, это и есть кляуза, ничуть не смутили. Самое важное он узнал не из этой писанины. Республиканская партия отвергла все обвинения против него. Это значит, что предательства не будет. Так что бочку на президента демократы смогут катить лишь до сената.
Но пока, тем более, в отсутствие Трампа, они здесь главные ньюсмейкеры. Сдвинули импичмент по фазе. Теперь им уже займется юридический комитет палаты представителей. Там у "ослов" тоже большинство, поэтому результат можно предсказать уже сейчас.
Что касается собственно обвинений, то их теперь два. "Подстрекательство иностранного правительства, в частности, Украины, к вмешательству во внутренние дела Соединенных Штатов, чтобы извлечь выгоду для своего переизбрания". Так они назвали тот самый телефонный разговор с Зеленским о Байденах. К этому добавилось и сопротивление следствию. "Трамп стал первым президентом в истории США, который пытался мешать расследованию по импичменту, отвергая полномочия конгресса и угрожая свидетелям". В этом деле это что-то новенькое. Но, в общем, не новое слово. Это у них как водится. И совсем не с Мюллера.
Хотя спецпрокурор тоже использовал тот принцип, что зафиксирован в одном старом анекдоте. Пункт первый. Судья всегда прав. Пункт второй. Если судья не прав, смотри пункт первый. Только у них пункт первый – Трамп виновен. Пункт второй. Если нет доказательств, значит – он мешает следствию. А если он мешает следствию, значит – смотри пункт первый. Сам Шифф, кстати, признает, что, несмотря на увесистый объем заключения, вопросов осталось немало. Поэтому, говорят демократы, продолжение расследует. Вероятно, юридический комитет выпустит свой доклад, когда Трамп будет принимать в Кэмп-Дэвиде "семерку".
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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