На позициях ВСУ в Донбассе произошёл взрыв, сообщила Народная милиция Луганской народной республики. По предварительным данным, ЧП случилось у Новозвановки, которая остаётся под контролем Украины. Погибли четыре человека, ещё двое оказались в больнице с ранениями. По предварительным данным, боеприпасы сдетонировали во время разгрузки.

"Украинские силовики, используя относительную тишину, продолжают наращивать силы​​​. В районе населённого пункта Новозвановка на позиции 72-й бригады ВСУ отмечается прибытие двух единиц БТР-70 и одного грузового автомобиля "Урал" с боеприпасами", - передаёт РИА ФАН со ссылкой на представителя Народной милиции ЛНР.

Помощник президента Владимира Зеленского заявил, что Украина готова обсуждать особый статус для Донбасса. Руководство ДНР и ЛНР может получить дополнительные полномочия.

Однако это не предполагает никакой автономии или федерации, подчеркнул Андрей Ермак. Помощник президента заявил, что судьба Донбасса во многом зависит от встречи "нормандской четвёрки".