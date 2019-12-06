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Виноваты свои же? Взрыв на позициях ВСУ унёс жизни четырёх украинских военных - СМИ

06 декабря 2019, 07:24  •  79 • В мире
На позициях ВСУ прогремел взрыв. По предварительной версии, ЧП произошло во время разгрузки боеприпасов в районе Новозвановки. В результате погибли четверо украинских военных. Ещё двое силовиков оказались в больнице, сообщает РИА ФАН со ссылкой на Народную милицию ЛНР.
На позициях ВСУ в Донбассе произошёл взрыв, сообщила Народная милиция Луганской народной республики. По предварительным данным, ЧП случилось у Новозвановки, которая остаётся под контролем Украины. Погибли четыре человека, ещё двое оказались в больнице с ранениями. По предварительным данным, боеприпасы сдетонировали во время разгрузки.
"Украинские силовики, используя относительную тишину, продолжают наращивать силы​​​. В районе населённого пункта Новозвановка на позиции 72-й бригады ВСУ отмечается прибытие двух единиц БТР-70 и одного грузового автомобиля "Урал" с боеприпасами", - передаёт РИА ФАН со ссылкой на представителя Народной милиции ЛНР.
Помощник президента Владимира Зеленского заявил, что Украина готова обсуждать особый статус для Донбасса. Руководство ДНР и ЛНР может получить дополнительные полномочия.
Однако это не предполагает никакой автономии или федерации, подчеркнул Андрей Ермак. Помощник президента заявил, что судьба Донбасса во многом зависит от встречи "нормандской четвёрки".

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