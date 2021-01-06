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Виноваты русские: Американское обвинение в кибератаке грозит стать шуткой года

06 января 2021, 20:20  •  73 • Политика
В США заявили, что Россия стоит за очередной кибератакой. Однако что именно взломано, объяснить в деталях не могут. Да и само обвинение базируется на тезисе: русские виноваты, потому что всегда виноваты… Подобный вариант "вброса" грозит стать шуткой года.
Спецслужбы США настаивают, что в декабре 2020 года была произведена массовая хакерская атака на федеральные учреждения. Инициаторы этой атаки надеялись получить некие разведданные. И, как вы наверняка уже догадались, обвиняют в атаке Россию. Впрочем, в отличие от прежних заявлений, сейчас обвинение звучит аккуратнее. В заявлении Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) сказано, что кибератака "вероятно, происходила из России".
По всей видимости, в ведомстве Министерства внутренней безопасности США прекрасно помнят, что доказать участие России в хакерских атаках ни разу не удавалось. Более того, даже американские специалисты называли подобные заявления политизированными. Видимо, из-за этого теперь посылы со стороны США делаются со всеми возможными оговорками и подстраховками.
Итак, представители американской структуры полагают, что Россия виновна, поскольку "несёт ответственность за подавляющее большинство или все недавно выявленные кибератаки". В США предпринимают меры для проведения расследования. Интересно, что оценить масштаб потерь обвинители не могут. То ли ещё не придумали, то ли действительно расследуют. Пока говорят лишь, что у клиентов компании SolarWinds Orion увели личные данные и пытались от их имени размещать что-то в соцсетях. Но что и в каких именно соцсетях, неясно. Тем не менее авторы заявления утверждают, что случился "серьёзный взлом". Другими словами, мы, дескать, знаем, что нечто было взломано, не понимаем, кто пострадал, но уверены: виновата Россия, ведь всё зло - оттуда. Видимо, так выглядит логика обвинителей.
Российские представители, напомним, неоднократно парировали подобные обвинения, так как те не имеют никакого отношения к реальности.

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