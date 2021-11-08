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Виноваты Россия с Турцией: в Германии нашли "причастных" к миграционному кризису

08 ноября 2021, 21:15  •  33 • Политика
Фото: Patrick Pleul / ZB / www.globallookpress.com
Журналисты уверены, что Москва и Анкара состоят в некоем сговоре с Минском
Немецкое издание BILD обвинило президента Российской Федерации Владимира Путина и его турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в миграционном кризисе на польских границах. Журналисты сослались на органы безопасности ФРГ, которые, пишут они, уверены в непосредственном участии Москвы и Анкары в ситуации с наплывом нелегалов у границ Европейского союза.
Как отмечает источник, за минувшие полтора месяца через белорусские границы в Германию прибыли порядка шести тысяч выходцев из Ближнего Востока. Местные спецслужбы уверены, что за потоком мигрантов стоят Россия и Турция, которые якобы занимаются "контрабандой" нелегалов.
"Аэрофлот" вместе с Turkish Airlines играют в контрабанде главную роль", – говорится в публикации.
Источник также утверждает, что причастные используют планы полетов авиаперевозчиков, чтобы скрыть вывоз мигрантов. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко является одним из ключевых звеньев в этой "преступной схеме" – Минск дает разрешение на прибытие мигрантов, а затем перевозит их к границам Европейского союза, тем самым осуществляя месть за санкционные меры Брюсселя при поддержке Путина и Эрдогана.
В настоящий момент в медиа говорится о трех тысячах человек у границ Белоруссии и Польши – мигранты уже ставят палатки и разжигают костры.
Ранее польские пограничники сообщили о задержании двух граждан Азербайджана, которые пытались незаконно пересечь границу с украинского участка. В правоохранительных органах указали, что нарушители признаны нежелательными лицами на территории Евросоюза.

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