Виноваты Россия и Китай: Бывшая советница Трампа высказалась о пандемии коронавируса

По мнению Фионы Хилл, которая с 2017 по 2019 год входила в состав Совета национальной безопасности США и отвечала за политику Америки в отношении Европы и России, считает, что Москва и Пекин хотят переложить ответственность за распространение COVID-19 в мире на Соединённые Штаты.

По мнению Хилл, русские и китайцы стремятся отвлечь внимание всего мира от ответственности за результат. При этом "то, как президент говорит о "китайском вирусе", не помогает".

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп поправил собственную речь, где говорил о распространении коронавируса. Главная правка состояла в том, что он вычеркнул название вируса и добавил "китайский вирус".

Хилл уверена, что именно Китай несёт ответственность за сокрытие эпидемии на начальном этапе, и поэтому власти КНР стремятся заглушить общественный резонанс вокруг пандемии, пишет "Экспресс-газета".

Год назад Хилл приезжала в Москву - тогда ещё в качестве советника Трампа. Она известна своими жёсткими высказываниями по поводу нашей страны. Например, весной 2018 года она сообщила послу России в Вашингтоне Анатолию Антонову, что в отношениях России и США "всё, вероятно, станет намного хуже" и случится это "прежде, чем сможет стать лучше".