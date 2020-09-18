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Виноваты "польский гонор" и русофобия: Эксперты о новом скандале в деле Качиньского

18 сентября 2020, 01:45  •  31 • Политика
Эксперты прокомментировали новый скандал в деле о крушении самолёта Леха Качиньского под Смоленском. Они указывают на то, что в происходящем виноваты "польский гонор" и русофобия.
Польша пытается занять лидирующие позиции в Европе и стать самым надёжным партнёром США, однако объективных предпосылок для этого нет. Об этом телеканалу "360" поведал сенатор от Смоленской области Франц Клинцевич.
Именно поэтому Варшава пытается заработать дополнительные очки на русофобии и поляки требуют выдачи смоленских диспетчеров по делу о крушении самолёта с президентом Польши Лехом Качиньским.
Польская сторона показывает Вашингтону, что против Москвы поднялась новая волна возмущения. При этом местные политики не боятся делать заявления, которые их только дискредитируют.
Дело в том, что экипаж самолёта Качиньского проигнорировал рекомендации диспетчера, который запретил посадку и советовал уйти на запасной аэродром. И трагедии действительно можно было избежать, вот только поляки об этом "забыли".
"Есть переговоры, как принимались решения, как разговаривал главком ВВС Польши с командиром корабля, заставляя его садиться", - добавил сенатор.
К сожалению, западная публика не вдаётся в подробности дела. И это играет на руку Польше.
Как ранее написал блогер "Голос Мордора", истинной причиной катастрофы в Смоленской области является польский гонор, благодаря которому высокопоставленные пассажиры грубо проигнорировали предупреждение диспетчеров. При этом приказам начальства сопротивлялись даже сами пилоты, которые осознавали угрозу.
"Командиры были изрядно выпимши, не желали слушать никаких аргументов и орали на пилотов матом. Всё это зафиксировано в записях "чёрных ящиков" и предъявлено миру по итогам длительного и тщательного расследования, проведённого в России", - написал он в колонке для РИА ФАН.

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