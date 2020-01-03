Виноваты низкие зарплаты и пенсии: Миллиардер Агаларов дал советы по увеличению ВВП России

Увеличение ВВП в России становится невозможным из-за низких зарплат и пенсий, так как произведённые товары и услуги просто не на что покупать. Такое мнение высказал президент Crocus Group Араз Агаларов.

"Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая", - цитирует бизнесмена журнал Forbes.

Он подчеркнул, что при столь низких показателях у жителей России банально нет денег на покупку товаров и услуг. А это, в свою очередь, тормозит рост ВВП всей страны, добавил Агаларов.

Также он посетовал на высокую налоговую нагрузку. По словам бизнесмена, раньше эта проблема компенсировалась неуплатой налогов. Теперь такое решение вопроса стало практически невозможным. Агаларов призвал власти России обратить на это внимание.