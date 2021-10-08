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Виноваты нечистая сила или инопланетяне: Сатановский высмеял ЧП с подлодкой США

08 октября 2021, 12:40  •  104 • Политика
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Политолог не исключает, что субмарина могла напороться на Годзиллу
Инцидент с американской подводной лодкой, которая пострадала в акватории Южно-Китайского моря от действий неведомых сил, наделал много шума в мировом пространстве. Скандальный случай решил прокомментировать известный эксперт, востоковед Евгений Сатановский.
Евгений Янович, в свойственной ему манере, разбавил обсуждение загадочного инцидента порцией юмора. Политический эксперт призвал вашингтонскую администрацию, в первую очередь, определить, что же стало причиной повреждения атомной подводной лодки бравых американских вояк.
Сатановский полагает, что властям США не стоит сбрасывать со счетов и такие варианты, как спецоперация, проведенная российскими "супергероями" Бошировым и Петровым. Также Белому дому стоит проверить, не орудуют ли в Южно-Китайском море "Годзилла, инопланетяне, Человек-кит, Супермен, зомби" или какие-нибудь другие недоброжелатели Соединенных Штатов Америки.
"Провести комплекс мероприятий, призванных очистить море от зловредной нечистой силы", – иронично советует американцам Сатановский.
Впрочем, Евгений Янович полагает, что независимо от причин ЧП, Вашингтон просто обязан ввести санкции против России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Эти государства и так считаются врагами США, так что очередной удар санкционной дубиной всегда кстати. Своими предложениями острый на язык мыслитель поделился в личном телеграм-канале.
К слову, недавно американские журналисты раскрыли неожиданную подоплеку скандального инцидента. Аналитики считают, что на случившееся могли оказать влияние обострившиеся отношении США и Китая.

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