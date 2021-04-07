Виноваты диверсанты: США открестились от взрыва в Красном море

США отрицают причастность к взрыву иранского судна в Красном море. Об этом пишет The Hill со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Джессики Макналти.

Соединённые Штаты не признают причастность к инциденту с иранским судном в Красном море Saviz. Кроме того, о том, что Пентагон в курсе событий, она не смогла дать каких-либо комментариев.

Агентство Tasnim информировало ранее, что судно Saviz, принадлежащее Ирану, подверглось во вторник, 6 апреля, нападению в Красном море. На борту взорвалось устройство и произошла авария.

Происшествие случилось у берегов Эритреи, судно же принадлежит элитным частям ВС Ирана, Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Израильский канал сообщает, что судно занимается разведкой. От иранцев никаких комментариев о событии не поступало.

В свою очередь Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщает, что самодельное взрывное устройство якобы к судну прикрепил израильский диверсант.