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Виноваты Билл Гейтс, Джордж Сорос и Рокфеллеры: Перуанский суд выступил с громкими обвинениями
12 января 2021, 12:55 • 33 • Политика
Перуанские судьи обвинили Гейтса и Сороса в создании пандемии COVID-19. "(Они) управляли ею и продолжают руководить в условиях крайней секретности в своём окружении и в глобальных корпорациях, с прицелом на проект 2030", - гласит заключение суда.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 была создана "преступными элитами, которые доминируют в мире", считают перуанские судьи Высшего апелляционного суда Чинчи и Писко. При этом в качестве представителей этих элит были названы Билл Гейтс, Джордж Сорос и Рокфеллеры.
В заявлении говорится, что из-за COVID-19 по всему миру был парализован уголовный процесс. При этом произошедшее не стало сюрпризом только для Билла Гейтса, Сороса, Рокфеллера и других представителей "нового мирового порядка".
- гласит заключение суда, процитированное радиостанцией RPP.
Отмечается, что заявление стало ответом на апелляцию обвиняемого в изнасиловании, которому с такой мотивировкой продлили срок предварительного содержания под стражей. Его адвокат обвинил судей в использовании спекулятивных утверждений вместо аргументов по существу.
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