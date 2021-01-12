Виноваты Билл Гейтс, Джордж Сорос и Рокфеллеры: Перуанский суд выступил с громкими обвинениями

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 была создана "преступными элитами, которые доминируют в мире", считают перуанские судьи Высшего апелляционного суда Чинчи и Писко. При этом в качестве представителей этих элит были названы Билл Гейтс, Джордж Сорос и Рокфеллеры.

В заявлении говорится, что из-за COVID-19 по всему миру был парализован уголовный процесс. При этом произошедшее не стало сюрпризом только для Билла Гейтса, Сороса, Рокфеллера и других представителей "нового мирового порядка".

(Они) управляли ею и продолжают руководить в условиях крайней секретности в своём окружении и в глобальных корпорациях, с прицелом на проект 2030,

- гласит заключение суда, процитированное радиостанцией RPP.

Отмечается, что заявление стало ответом на апелляцию обвиняемого в изнасиловании, которому с такой мотивировкой продлили срок предварительного содержания под стражей. Его адвокат обвинил судей в использовании спекулятивных утверждений вместо аргументов по существу.