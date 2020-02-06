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Виновато дикое мясо: Китайские эксперты назвали источник появления коронавируса

06 февраля 2020, 17:54  •  225 • В мире
Мясо диких животных является источником появления нового штамма коронавируса, утверждают китайские эксперты. Человек же заражается, когда отведает приготовленные из него блюда, уверены они.
Пока учёные не могут дать точного ответа, откуда появился новый штамм коронавируса. Однако многие эксперты всё больше склоняются к мысли, что вирус мог находиться в мясе диких животных, а уже потом он передался человеку. Поэтому незаконную торговлю дикими животными, столь распространённую в Китае, напрямую связывают с пневмонией, вызываемой новым коронавирусом.
Однако, как пишут местные СМИ, борьба с такой торговлей ведётся, но достаточно жёстких законов, регулирующих эту область, в настоящее время не существует. Тем не менее пресекать торговлю дикими животными необходимо, поскольку это не только сохранит природные ресурсы, но и станет серьёзным вкладом в обеспечение здоровья населения.
Напомним, в конце января эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Цзэн Гуан высказал предположение, что распространение опасного типа коронавируса 2019-nCoV вскоре пойдёт на спад благодаря своевременно принятым жёстким мерам борьбы с этим заболеванием, раннему выявлению и быстрой изоляции.
Как пишет китайская газета "Жэньминь жибао" свой расчёт специалист построил, основываясь на дате закрытия на карантин города Уханя, который стал эпицентром вспышки тяжёлого заболевания, а также на инкубационном периоде самого коронавируса.
По предположениям Цзэн Гуана, уже к 8 февраля можно будет увидеть вполне обнадёживающие результаты серьёзных мер, предпринятых в борьбе с этим заболеванием, а эпидемия пойдёт на спад.
Пока же число заболевших коронавирусом продолжает расти и уже превысило 28 тысяч человек. Умерли от этого заболевания 565 человек.

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