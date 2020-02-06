Виновато дикое мясо: Китайские эксперты назвали источник появления коронавируса

Пока учёные не могут дать точного ответа, откуда появился новый штамм коронавируса. Однако многие эксперты всё больше склоняются к мысли, что вирус мог находиться в мясе диких животных, а уже потом он передался человеку. Поэтому незаконную торговлю дикими животными, столь распространённую в Китае, напрямую связывают с пневмонией, вызываемой новым коронавирусом.

Однако, как пишут местные СМИ, борьба с такой торговлей ведётся, но достаточно жёстких законов, регулирующих эту область, в настоящее время не существует. Тем не менее пресекать торговлю дикими животными необходимо, поскольку это не только сохранит природные ресурсы, но и станет серьёзным вкладом в обеспечение здоровья населения.

Напомним, в конце января эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Цзэн Гуан высказал предположение, что распространение опасного типа коронавируса 2019-nCoV вскоре пойдёт на спад благодаря своевременно принятым жёстким мерам борьбы с этим заболеванием, раннему выявлению и быстрой изоляции.

Как пишет китайская газета "Жэньминь жибао" свой расчёт специалист построил, основываясь на дате закрытия на карантин города Уханя, который стал эпицентром вспышки тяжёлого заболевания, а также на инкубационном периоде самого коронавируса.

По предположениям Цзэн Гуана, уже к 8 февраля можно будет увидеть вполне обнадёживающие результаты серьёзных мер, предпринятых в борьбе с этим заболеванием, а эпидемия пойдёт на спад.

Пока же число заболевших коронавирусом продолжает расти и уже превысило 28 тысяч человек. Умерли от этого заболевания 565 человек.