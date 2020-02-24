|
Виновата во всех грехах по умолчанию? США обвинили Россию в распространении слухов о коронавирусе
24 февраля 2020, 02:24 • 71 • Политика
США заявили о распространении слухов о коронавирусе. По умолчанию Вашингтон обвинил во всех грехах Россию, не предоставив никаких существенных доказательств.
Власти США обвинили Россию в распространении фейков о вспышке коронавируса. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на американских чиновников.
Как пишет The Guardian, якобы российская сторона через аккаунты в Twitter, Facebook и Instagram активно распространяет конспирологические теории о том, что новое заболевание является биооружием, которое разработали в ЦРУ. Впрочем, серьёзных доказательств предоставлено не было.
"Российские клеветники запугивают общественность, отвлекая внимание от тех усилий, которые предпринимают врачи по всему миру для борьбы с болезнью", - заявил заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер.
Ранее телеканал "360" сообщил, что украинские СМИ и тролли пытаются посеять на территории России панику в связи со вспышкой коронавируса. Абсурд заключается в том, что до сих пор нет ни одного случая заражения коронавирусом гражданина России, так как все зарегистрированные случаи произошли с китайцами.
В распространении фейков уличили следующие украинские СМИ: "Обозреватель", "Диалог" и "Новое время". Кроме того, в соцсетях фиксируются странные панические сообщения от неизвестных пользователей.
По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, на Украине действуют фабрики троллей, перед которыми стоит задача дестабилизировать обстановку в России. Это доказывает появление в январе целого ряда сообщений о пожаре в Ухане, выполненных по шаблону.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
71
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 февраля 2020, 08:39
|
20 февраля 2020, 13:54
|
23 февраля 2020, 19:39
|
20 февраля 2020, 07:24
|
21 февраля 2020, 06:09
|
21 февраля 2020, 15:54
|
23 февраля 2020, 06:54