Виновата во всех грехах по умолчанию? США обвинили Россию в распространении слухов о коронавирусе

Власти США обвинили Россию в распространении фейков о вспышке коронавируса. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на американских чиновников.

Как пишет The Guardian, якобы российская сторона через аккаунты в Twitter, Facebook и Instagram активно распространяет конспирологические теории о том, что новое заболевание является биооружием, которое разработали в ЦРУ. Впрочем, серьёзных доказательств предоставлено не было.

"Российские клеветники запугивают общественность, отвлекая внимание от тех усилий, которые предпринимают врачи по всему миру для борьбы с болезнью", - заявил заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер.

Ранее телеканал "360" сообщил, что украинские СМИ и тролли пытаются посеять на территории России панику в связи со вспышкой коронавируса. Абсурд заключается в том, что до сих пор нет ни одного случая заражения коронавирусом гражданина России, так как все зарегистрированные случаи произошли с китайцами.

В распространении фейков уличили следующие украинские СМИ: "Обозреватель", "Диалог" и "Новое время". Кроме того, в соцсетях фиксируются странные панические сообщения от неизвестных пользователей.

По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, на Украине действуют фабрики троллей, перед которыми стоит задача дестабилизировать обстановку в России. Это доказывает появление в январе целого ряда сообщений о пожаре в Ухане, выполненных по шаблону.