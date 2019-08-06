Виновата Турция: Сирия возобновила боевые действия против боевиков в Идлибе

Командование армии Сирии приняло решение возобновить боевые действия против незаконных бандформирований в провинции Идлиб. Об этом заявила пресс-служба Верховного командования ВС Сирийской Арабской Республики.

Как подчеркнули в Дамаске, поддерживаемые Турцией боевики отказались соблюдать соглашение о прекращении огня в зоне деэскалации Идлиб, в результате чего пострадали мирные жители. При этом сирийская сторона полностью соблюдала взятые на себя обязательства.

По мнению САР, Анкара игнорирует положения принятого в Сочи соглашения, что создает угрозу распространения терроризма в регионе.

"Власти Турции, поддерживая террористические организации, базирующиеся в Идлибе, не препятствуют в осуществлении ими своих нападений и атак", - цитирует заявление издание "Русская весна".

Согласно первоначальным договоренностям, в августе 2019 года в Идлибе должен был стартовать отвод тяжелых и средних вооружений боевиков на расстояние до 20 километров от линии соприкосновения сторон. Дамаск в одностороннем порядке согласился приостановить боевые действия на севере региона.