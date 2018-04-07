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Виновата Россия, но это не точно: как Борис Джонсон и британские СМИ подставили Лондон под удар
07 апреля 2018, 14:24 • 277 • В мире
Покушение на убийство бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери быстро превратилось в международный скандал невиданных масштабов, чему во многом поспособствовал бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Он так спешил обвинить во всём Россию, что напортачил с выводами и допустил непозволительные на международной арене недипломатические высказывания в адрес Москвы. Даже в британской прессе признали, что нынешний глава МИД Соединённого Королевства сам поставил Лондон под удар. Подробнее — в обзоре ИноТВ.
Борис Джонсон Reuters
Световую шашку наголо
Да ещё и высмеял Путина, противопоставив «плохое» «химическое оружие «Новичок», которое производит Россия», «хорошим» световым мечам из фильма «Звёздные войны», который снимается в Великобритании. «С одной стороны — ужасающее оружие, предназначенное для убийства, с другой — таинственно жужжащий, нереальный сценический реквизит. Но какое из них в действительности более эффективно в современном мире? Какое из них сделало больше для наших экономик?» — цитировала британского премьера газета Daily Mail. Даром что Лондон предостерегали от поспешных выводов и громких, неподкреплённых слов. Западные СМИ ухватились за «российский след» в деле Скрипаля и вместе с Джонсоном раскрутили маховик конфронтации.
Ошибки и последствия
Критику и предостережения от лидера лейбористов Джереми Корбина Джонсон попросту отмёл, обвинив коллегу-политика в пособничестве пропаганде Кремля. Хотя, как заметил лейборист, глава британского МИД «сел в лужу». Да и газета The Daily Telegraph попыталась защитить скандалиста, напомнив, что и «британское правительство ясно дало понять, что проведённый в лаборатории анализ был всего лишь «одной частью картины».
Оставить без внимания такие ошибки невозможно. На некомпетентность британского правительства и их поспешные безапелляционные выводы уже в Совете Безопасности указал постпред РФ Василий Небензя. Его слова о том, что «когда пыль осядет, придётся отвечать за свои слова», очень насторожили уже американские СМИ. В эфире CNN заговорили о вероятном жёстком ответе Москвы, гадая, чем ударит Кремль. Спохватилась и британская пресса. The Guardian назвала Джонсона «катастрофой, которая периодически происходит вот уже несколько лет, и единственные перемены в том, что катастрофы становятся всё больше и больше». Автор статьи призывал к отставке министра иностранных дел, который своим «небрежением» сам принёс Москве на блюдечке победу в пропаганде» и без особой надобности нанёс урон работе разведсообщества. Автор видит здесь ещё более глубокую проблему, для решения которой может быть недостаточно даже отставки Джонсона: сомнение. «Любая нестопроцентная уверенность политиков трактуется как слабость. А когда решения выносятся на основе разведданных, всегда присутствует вероятность, поскольку всегда есть тайны и источники, которые остаются в тени. И потому в разведке ценится максимальная честность и способность признать, что что-то нельзя доказать. А в политике, наоборот, должна быть уверенность. И проблемы возникают, когда желание политиков звучать убедительно сталкивается со склонностью экспертов к неоднозначности».
Кстати, о сомнениях
А бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей в интервью Consortiumnews.com поставил под сомнение версию Запада о покушении России на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля: не хватает улик, а виновных Лондон нашёл слишком уж быстро. «Появляются и другие вопросы. Британское правительство говорило, что это вещество в десять раз мощнее обычного нервно-паралитического газа... Но почему же это убийственное вещество не отличается большей эффективностью? Почему доктор, который оказывал Юлии Скрипаль первую помощь, остался полностью невредимым даже несмотря на то, что на протяжении долгого времени был с ней в физическом контакте?» — выразил сомнения Мюррей.
Так почему Борис Джонсон, Лондон и весь Запад так стремились скорее признать Россию виновной? «Очень многие в армии и оборонной промышленности скучают по холодной войне. Они видят угрозу своим бюджетам», — считает Мюррей.
В одном Лондон не упрекнёшь: он как нельзя лучше использовал отравление в Солсбери, чтобы сплотить всю Европу против России. Ничего, что дипломатия теперь намного ниже нуля, зато о брексите все позабыли.
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