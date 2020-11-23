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Виноват Запад: в Белоруссии назвали виновника проблем интеграции с РФ

23 ноября 2020, 12:05  •  35 • Политика
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Брюссель не намерен разрывать все связи с Лукашенко
Власти Белоруссии продолжают вынужденно заявлять о необходимости многовекторной политики – в противном случае Минск подпишет карты по Союзному государству, к чему Александр Лукашенко пока что не готов. Такое заявление сделал представитель местной партии "Союз" Сергей Лущ.
По словам эксперта, Запад старается не разрывать диалога с Белоруссией – Европу беспокоит возможность ухода Минска в сферу российского влияния, что сдерживает интеграцию двух государств.
Сам Лукашенко старается избегать конкретики – правительство не желает преобразований политической системы, к которой они привыкли за несколько десятков лет. Придется начинать конкуренцию с более молодыми элитами. Тем не менее, считает Лущ, транзит уже запущен. Вопрос заключается лишь в скорости и масштабе процесса.
Сами белорусы, убежден политик, пока и сами не готовы к резким переменам. Но и постоянно оттягивать конституционную реформу не удастся – если Минск продолжит такую тактику, то не помогут уже никакие преобразования – население утратит веру в искренность правительства.
Специалист также отметил, что после президентской кампании Запад стал относиться к Лукашенко весьма холодно, и для восстановления взаимодействия докризисного периода президенту пришлось бы подкрепить гарантиями свою готовность к диалогу. Однако сейчас это вряд ли возможно, сообщает "Украина.ру".
Ранее зампред партии труда и справедливости Белоруссии Эльвира Мирсалимова выступила с призывом к Минску перейти к реальному процессу интеграции с РФ.

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