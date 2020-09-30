Виноват "пинок" Счётной палаты? Нацпроекту "Экология" хотят урезать финансирование

Финансирование национального проекта "Экология" в 2021 году могут ощутимо сократить. Такой вывод следует из проекта закона о федеральном бюджете на 2021-2023 годы.

Стоит отметить, что ранее проект был подвергнут критике со стороны Счётной палаты. В частности, вопросы вызвала реализация программы по решению проблем с твёрдыми коммунальными отходами. Ревизоры указали на то, что целевые показатели не выполняются, а сама реализация проекта идёт крайне низкими темпами.

В проекте бюджета на 2021 год на нацпроект "Экология" предполагается выделить 108 миллиардов рублей. Тогда как в этом году на эти же цели было выделено 126 миллиардов рублей.

Впрочем, "Экология" оказалась не единственным нацпроектом, который пошёл под нож. Финансирование также сократили программам "Жильё и городская среда", "Производительность труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Международная кооперация и экспорт" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". В то же время проекты "Культура" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" получили увеличенное финансирование.