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Виноват "пинок" Счётной палаты? Нацпроекту "Экология" хотят урезать финансирование

30 сентября 2020, 23:35  •  41 • Политика
Финансирование нацпроекта "Экология" могут сократить, следует из проекта бюджета на предстоящие годы. Ранее Счётная палата обрушилась с критикой на проект, назвав его неэффективным.
Финансирование национального проекта "Экология" в 2021 году могут ощутимо сократить. Такой вывод следует из проекта закона о федеральном бюджете на 2021-2023 годы.
Стоит отметить, что ранее проект был подвергнут критике со стороны Счётной палаты. В частности, вопросы вызвала реализация программы по решению проблем с твёрдыми коммунальными отходами. Ревизоры указали на то, что целевые показатели не выполняются, а сама реализация проекта идёт крайне низкими темпами.
В проекте бюджета на 2021 год на нацпроект "Экология" предполагается выделить 108 миллиардов рублей. Тогда как в этом году на эти же цели было выделено 126 миллиардов рублей.
Впрочем, "Экология" оказалась не единственным нацпроектом, который пошёл под нож. Финансирование также сократили программам "Жильё и городская среда", "Производительность труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Международная кооперация и экспорт" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". В то же время проекты "Культура" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" получили увеличенное финансирование.

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