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Виноват не Иран, а Венесуэла: Трамп раскрыл причину увольнения Болтона
12 сентября 2019, 00:24 • 73 • Политика
Трамп рассказал об ошибках Болтона. По словам президента США, разногласия с советником по нацбезопасности у него возникли не из-за Ирана, как считалось, а из-за Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп рассказал, в каких вопросах он расходился с уволенным советником по нацбезопасности Джоном Болтоном. Оказалось, что камнем преткновения стал вовсе не Иран, а Венесуэла.
Болтон был отправлен в отставку с поста советника президента по нацбезопасности во вторник 10 сентября. Трамп, как обычно, объявил об увольнении чиновника на своей странице в Twitter. Позднее он уточнил, что причиной для отставки Болтона стали его ошибки и проблемы в отношениях с другими членами Администрации президента.
Предполагалось, что причиной разногласий между президентом США и его советником был Иран, однако, по словам самого Дональда Трампа, расхождения в позициях были по Венесуэле. В частности, Болтон желал смены власти в этой стране путем экономического давления.
Напомним, что в начале года США поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо, самовольно назначившего себя президентом Венесуэлы при наличии действующего лидера. В течение следующих месяцев Гуайдо при активной поддержке США пытался устроить в Венесуэле госпереворот, однако все его усилия окончились провалом.
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