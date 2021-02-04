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Виноват Медведчук: Киев отказался от российской вакцины из-за действий оппозиции
04 февраля 2021, 18:15 • 208 • Политика
Тот случай, когда политика становится важнее здоровья людей
Киев лишил украинцев российской вакцины от коронавируса, потому что о поставках договорилась не администрация президента Владимира Зеленского, а их политические оппоненты. Об этом заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Он рассказал, что лично ездил в Москву, встречался с разработчиками "Спутник V", заручился согласием президента РФ на производство российского препарата на Украине. Эксперты Незалежной провели исследования. Но в Киеве сначала твердили, что российская вакцина – это фейк, затем – что она не испытана. А когда стало очевидно, что ни одна вакцина – ни Moderna, ни Pfizer, ни AstraZeneca – также не прошла весь цикл испытаний, основной версией Киева про "Спутник V" стала ее якобы неэффективность.
"Учитывая, что об этом договорился Медведчук – один из лидеров оппозиции, естественно, как киевская власть может (…) принять подобное предложение",
– пояснил политик в интервью RT. Он припомнил, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов осенью 2020 г. допускал покупку вакцины у РФ. Но потом его вызвали в посольство США в Киеве, после чего риторика министра кардинально изменилась. Он прямо заявил, что российское лекарство никогда не будет разрешено на Украине.
"Это все направлено против интересов людей",
– сделал вывод Медведчук.
Ранее авторитетное медицинское издание Lancet опубликовало данные о третьей фазе испытаний "Спутника V", которые подтвердили ее эффективность безопасность. После этого отношение к российскому препарату в мире изменилось. В частности, вопрос о закупке вакцины в РФ намерены изучить в Швеции, где после прививки Pfizer скончались десятки жителей.
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