Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Тот случай, когда политика становится важнее здоровья людей

Киев лишил украинцев российской вакцины от коронавируса, потому что о поставках договорилась не администрация президента Владимира Зеленского, а их политические оппоненты. Об этом заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Он рассказал, что лично ездил в Москву, встречался с разработчиками "Спутник V", заручился согласием президента РФ на производство российского препарата на Украине. Эксперты Незалежной провели исследования. Но в Киеве сначала твердили, что российская вакцина – это фейк, затем – что она не испытана. А когда стало очевидно, что ни одна вакцина – ни Moderna, ни Pfizer, ни AstraZeneca – также не прошла весь цикл испытаний, основной версией Киева про "Спутник V" стала ее якобы неэффективность.

"Учитывая, что об этом договорился Медведчук – один из лидеров оппозиции, естественно, как киевская власть может (…) принять подобное предложение",

– пояснил политик в интервью RT. Он припомнил, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов осенью 2020 г. допускал покупку вакцины у РФ. Но потом его вызвали в посольство США в Киеве, после чего риторика министра кардинально изменилась. Он прямо заявил, что российское лекарство никогда не будет разрешено на Украине.

"Это все направлено против интересов людей",

– сделал вывод Медведчук.

Ранее авторитетное медицинское издание Lancet опубликовало данные о третьей фазе испытаний "Спутника V", которые подтвердили ее эффективность безопасность. После этого отношение к российскому препарату в мире изменилось. В частности, вопрос о закупке вакцины в РФ намерены изучить в Швеции, где после прививки Pfizer скончались десятки жителей.