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Виноват коронавирус или работодатели: Мэрия Москвы объяснила отзыв пропусков с верными данными

22 апреля 2020, 08:10  •  28 • Политика
Мэрия Москвы объяснила аннулирование рабочих пропусков с верным ИНН. Причиной отзыва разрешения передвигаться по городу может стать попадание в реестр заражённых коронавирусом или неверная информация, предоставленная работодателем.
Электронные пропуска для передвижения по Москве могут быть аннулированы по итогам проверки всех данных. А в отдельных случаях пропуск могут отозвать, даже если вся переданная информация является верной, заявили в пресс-службе мэрии Москвы.
Отмечается, что наиболее частой причиной отзыва пропуска являются неверно введённые данные. Как правило, люди совершают ошибку при введении цифр номера ИНН. Однако даже если вся информация предоставлена верно, всё равно есть шанс остаться без пропуска.
Например, его могут аннулировать, если заявку на него подал человек, находящийся в реестре лиц, заражённых коронавирусом или контактировавших с ними. По этой причине было отозвано уже более 500 разрешений. Также пропуск могут отозвать по вине работодателя, который не представил властям Москвы информацию о численности своих сотрудников или намеренно занизил эту цифру.
"Руководитель или ответственный от данной организации в ходе проверки мог указать, что вам пропуск не требуется, либо не предоставил уточнённую информацию о сотрудниках, которым необходим пропуск" - уточнили в столичном оперативном штабе.
Напомним, что в связи с тяжёлой коронавирусной ситуацией в Москве власти столицы с 15 апреля ввели систему пропусков и разрешений на выход на улицу. Однако уже на следующий день индивидуальные предприниматели Москвы столкнулись с массовой аннуляцией своих пропусков. Причиной инцидента стали расхождения в базах данных ДИТа и Федеральной налоговой службы. Из-за этого были аннулированы, а затем восстановлены 220 тысяч пропусков.

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