|
Виноват коронавирус: Бородай объяснил появление задержанных граждан России в Белоруссии
31 июля 2020, 00:05 • 81 • Политика
Александр Бородай объяснил появление граждан России, которых Минск назвал бойцами частной военной компании "Вагнер". По его словам, на фоне падемии коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита в другие страны.
Первый глава ДНР и председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай объяснил появление "российских наёмников" в Минске. По его словам, на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 столица Белоруссии стала удобным пунктом транзита для передвижения в другие страны.
Бородай подчеркнул, что версия о том, что задержанные в Минске граждане России были заброшены в Белоруссию с целью дестабилизации ситуации и организации диверсий, не выдерживает никакой критики. Особенно комично звучит сообщение о том, что "диверсанты" ходили группой в одежде стиля милитари.
Он отмечает, что появление группы является обычной логистической ситуацией, связанной с тем, что в период пандемии коронавируса Минск стал более удобным пунктом транзита для передвижения в другие страны. Бородай предполагает, что задержанные просто ждали рейса или остальных участников группы.
Напомним, что среди задержанных в Минске есть 8 членов Союза добровольцев Донбасса. По информации военного эксперта Леонкова, задержанные были сотрудниками ЧВОК "Мар", ехавшими в Турцию на подписание контракта на охрану нефтеналивного порта Зувара в Ливии.
81
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июля 2020, 00:05
|
25 июля 2020, 07:30
|
26 июля 2020, 06:05
|
28 июля 2020, 12:05
|
24 июля 2020, 03:05
|
24 июля 2020, 19:05
|
25 июля 2020, 09:05