Винницкая епархия УПЦ МП опровергла данные о захвате собора

Винницкая епархия канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявила, что информация о захвате Свято-Преображенского кафедрального собора не соответствует действительности.

Об этом сообщается на сайте епархии.

«Сообщение Союза православных журналистов (СПЖ), опубликованное 15 декабря в 11:00 о якобы захвате Свято-Преображенского кафедрального собора в Виннице, является фейковым и провокационным, его целью является создание напряжения среди верующих в Виннице», — указывается в заявлении.

В свою очередь в СПЖ со ссылкой на свои источники указывают, что опровержение было написано после оказанного на епархию давления.

В пресс-службе ГУ Национальной полиции в Винницкой области заявили агентству Интерфакс-Украина, что им не поступала информация о возможном захвате неизвестными Свято-Преображенского кафедрального собора.

«Заявлений и сообщений в полицию по этому поводу у нас не зафиксировано. Не было ни одного сообщения относительно каких-либо противоправных действий», — указали в ведомстве.

Ранее Союз православных журналистов сообщил, что неизвестные захватили собор в Виннице. При этом в РПЦ не подтвердили данную инфомрацию.