Вините Байдена: Эксперт предсказал появление новых террористических группировок в Афганистане

Эксперт Малек Дудаков предсказал появление новых террористических группировок в Афганистане. И винить в этом стоит президента США Джо Байдена.

В Афганистане наблюдается усиление террористической активности, что связано с бегством американцев. Об этом телеканалу "360" заявил политолог Малек Дудаков.

Напомним, "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за серию взрывов в Кабуле, в результате которых погибли мирные жители и американские солдаты. Президент США Джо Байден потребовал от Пентагона разработать план ударов по объектам террористической группировки, но он не намерен отказываться от решения завершить эвакуацию военных из Афганистана в конце августа.

Дудаков не исключает, что террористические атаки в регионе будут происходить всё чаще. Дело в том, что у захватившего в Афганистане власть "Талибана"** сложные отношения с боевиками ИГ*.

Талибы** не смогут контролировать всю страну, а вялотекущая гражданская война будет продолжаться. В таких условиях террористам будет легче дышать.

Не исключено, что вскоре в Афганистане появятся и другие террористические группировки, о которых ещё не слышали. И винить в этом стоит Джо Байдена.

Как ранее заявил руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, ответственность за гибель людей в аэропорту Кабула несёт Вашингтон. Странным является и решение американцев передать талибам информацию о сотрудничавших со Штатами афганцах.

"Американцы либо начинают упускать ситуацию из своих рук, либо имеют зловещий план для продвижения хаоса и усиления противоречий", - заявил экс-сенатор в интервью РИА ФАН.

* "Исламское государство" (ИГ) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

** "Талибан" (талибы) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.