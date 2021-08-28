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Вините Байдена: Эксперт предсказал появление новых террористических группировок в Афганистане
28 августа 2021, 07:20 • 153 • Политика
Эксперт Малек Дудаков предсказал появление новых террористических группировок в Афганистане. И винить в этом стоит президента США Джо Байдена.
В Афганистане наблюдается усиление террористической активности, что связано с бегством американцев. Об этом телеканалу "360" заявил политолог Малек Дудаков.
Напомним, "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за серию взрывов в Кабуле, в результате которых погибли мирные жители и американские солдаты. Президент США Джо Байден потребовал от Пентагона разработать план ударов по объектам террористической группировки, но он не намерен отказываться от решения завершить эвакуацию военных из Афганистана в конце августа.
Дудаков не исключает, что террористические атаки в регионе будут происходить всё чаще. Дело в том, что у захватившего в Афганистане власть "Талибана"** сложные отношения с боевиками ИГ*.
Талибы** не смогут контролировать всю страну, а вялотекущая гражданская война будет продолжаться. В таких условиях террористам будет легче дышать.
Не исключено, что вскоре в Афганистане появятся и другие террористические группировки, о которых ещё не слышали. И винить в этом стоит Джо Байдена.
Как ранее заявил руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, ответственность за гибель людей в аэропорту Кабула несёт Вашингтон. Странным является и решение американцев передать талибам информацию о сотрудничавших со Штатами афганцах.
"Американцы либо начинают упускать ситуацию из своих рук, либо имеют зловещий план для продвижения хаоса и усиления противоречий", - заявил экс-сенатор в интервью РИА ФАН.
* "Исламское государство" (ИГ) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
** "Талибан" (талибы) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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