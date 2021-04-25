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Вина не доказана: Земан рассказал о причине взрыва в Врбетице
25 апреля 2021, 14:50 • 44 • Политика
Он призывает дождаться конца расследования происшествия.
Президент Чехии Милош Земан заявил, что причастность русских спецслужб к взрыву в деревне Врбетице в 2014 году не доказана.
Неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб рассматриваются как версии, отметил он.
Он также указал, что контрразведка Чехии с 2014 года ничего не сообщала о "русских агентах".
Президент Чехии призвал дождаться итогов расследования.
Ранее Прага обвинила Россию в причастности к взрывам на складе боеприпасов в Чехии в деревне Врбетице в 2014 году. В поддержку Чехии, которая выслала из страны 18 русских дипломатов, выступили страны Прибалтики, а также Польша и Словакия.
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