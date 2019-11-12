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Вильнюс трясётся от "имперских амбиций России": Как маленькие страны эффективно запугивают сами себя
12 ноября 2019, 01:24 • 79 • В мире
В Вильнюсе прошёл "Форум свободной России". Европейские соратники нашей страны обсудили, смогла ли она преодолеть наследие тоталитаризма и готовит ли Москва очередную агрессию. Пользователи Сети решили, что запугивать самих себя - "хорошая традиция".
На встрече в Вильнюсе обсуждали невероятно "злободневные" вопросы: удалось ли России полностью избавиться от тоталитарного коммунистического прошлого, есть ли у Москвы имперские амбиции и готовит ли она очередную агрессию. Участники мероприятия даже обсудили возможный "аншлюс Белоруссии". Самым животрепещущим был вопрос - остаётся ли Россия "Империей" даже после развала СССР.
"Империя всегда подразумевает компонент насилия и агрессии как внутри страны - по отношению к собственным гражданам, так и за её пределами - в виде агрессивной внешней политики, рассуждает юрист Даниил Константинов. Так что, по его мнению, в какой-то степени современную Россию вполне можно считать империей: это "государство, в котором проживает множество народностей, спаянное единой властью, жёсткой и централизованной, а одним из основных компонентов сохранения государственности является сила", - цитирует DW.
В результате участники встречи пришли к выводу, что Россия по-прежнему опасна и её ближайшим соседям нужно быть настороже.
В Сети высмеяли трусость небольших стран и предположили, что для них такие настроения типичны.
"Есть такая традиция: самим придумывать повод бояться. Особенности внешней политики маленькой балтийской страны", - написали в Twitter "Выпускайте Кракена".
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