Вильнюс трясётся от "имперских амбиций России": Как маленькие страны эффективно запугивают сами себя

На встрече в Вильнюсе обсуждали невероятно "злободневные" вопросы: удалось ли России полностью избавиться от тоталитарного коммунистического прошлого, есть ли у Москвы имперские амбиции и готовит ли она очередную агрессию. Участники мероприятия даже обсудили возможный "аншлюс Белоруссии". Самым животрепещущим был вопрос - остаётся ли Россия "Империей" даже после развала СССР.

"Империя всегда подразумевает компонент насилия и агрессии как внутри страны - по отношению к собственным гражданам, так и за её пределами - в виде агрессивной внешней политики, рассуждает юрист Даниил Константинов. Так что, по его мнению, в какой-то степени современную Россию вполне можно считать империей: это "государство, в котором проживает множество народностей, спаянное единой властью, жёсткой и централизованной, а одним из основных компонентов сохранения государственности является сила", - цитирует DW.

В результате участники встречи пришли к выводу, что Россия по-прежнему опасна и её ближайшим соседям нужно быть настороже.

В Сети высмеяли трусость небольших стран и предположили, что для них такие настроения типичны.

"Есть такая традиция: самим придумывать повод бояться. Особенности внешней политики маленькой балтийской страны", - написали в Twitter "Выпускайте Кракена".